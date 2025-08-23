Điểm chuẩn khối ngành sư phạm từ cao đến rất cao

Điểm chuẩn của phần lớn ngành sư phạm ở mức từ cao (24 - 25 điểm) đến rất cao (27 - 29 điểm).

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội ẢNH: MINH HẰNG

Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội

Với các trường phía bắc, ngành có điểm chuẩn cao nhất là sư phạm (SP) lịch sử địa lý của Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, 29,84 điểm.

Ngành SP lịch sử cũng có mức điểm chuẩn xấp xỉ 29 (28,99). Nhà trường có 11 mã ngành khoa học và đào tạo giáo viên, có 6 mã ngành điểm chuẩn từ 28 trở lên.

Ngoài 2 ngành nói trên, 4 ngành còn lại là: SP toán (28,57), SP vật lý (28), SP ngữ văn (28,45), giáo dục tiểu học (28,6).

Cụ thể như sau:

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Mã ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là SP lịch sử, 29,06 điểm. Trường ĐH Sư phạm có 28 mã ngành thuộc lĩnh vực khoa học và đào tạo giáo viên thì 15 mã ngành từ mức 27 điểm trở lên.

Những ngành từ 28 điểm trở lên đến dưới 29 có: SP toán (28,27), SP toán dạy bằng tiếng Anh (28,36), SP vật lý (28,31), SP hóa (28,42), SP ngữ văn (28,48), SP địa lý (28,79), SP lịch sử - địa lý (28,6).

Xem chi tiết ở đây.

Trường ĐH Thủ đô

Điểm chuẩn các ngành SP của Trường ĐH Thủ đô không quá cao, nhưng cũng ở mức cao, từ 23 điểm trở lên. Có nhiều ngành từ 27 điểm trở lên như Giáo dục công dân (27,2), SP toán (27,34), SP ngữ văn (27,35), SP lịch sử (27,38).

Mặc dù nhà trường đào tạo rất nhiều ngành ngoài lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên nhưng những ngành đó điểm chuẩn vẫn ở mức khá (từ gần 21 đến gần 26 điểm).

Xem chi tiết ở đây.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Nhà trường có 2 ngành điểm chuẩn trên 28, đều xét khối C là SP lịch sử (28,31) và SP lịch sử - địa lý (28,03). Các ngành ngoài sư phạm của trường cũng có mức điểm chuẩn khá tốt. Cụ thể như sau:

Trường ĐH Hùng Vương

Các ngành SP của trường có điểm chuẩn từ 25 đến gần 28 điểm (trừ ngành SP âm nhạc). Các ngành ngoài SP phần lớn có mức điểm chuẩn 18. Cũng có một ít ngành từ 20 đến 22 điểm.

Xem chi tiết ở đây.

Trường ĐH Tây Bắc

Tuy nằm ở địa bàn miền núi và xa các thành phố lớn nhưng điểm chuẩn các ngành SP của trường khá cao. Có 3 ngành khối C trên 28 điểm: SP ngữ văn (28,11), SP lịch sử (28,06 điểm), SP địa lý (28,09 điểm).

Tuy nhiên, điểm chuẩn các ngành ngoài SP của trường phần lớn ở mức thấp (phần lớn chỉ 15 điểm).

Xem chi tiết ở đây.

Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Các ngành SP xét tổ hợp C00 của Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên để ở mức cao, gần 28 điểm).

Các ngành SP xét tổ hợp A00 điểm chuẩn thấp hơn một chút, nhưng phần lớn trên dưới 26 điểm.

Cụ thể như sau:

Trường ĐH Hải Phòng

Trường đào tạo 5 ngành SP, đều có mức điểm chuẩn khá (từ 22,75 đến 26 điểm). Các ngành ngoài SP của trường nhìn chung đều có điểm chuẩn ở mức trung bình (nhiều ngành dưới 20 điểm).

Xem chi tiết ở đây.

Trường ĐH Hồng Đức

Cũng như các trường địa phương khác, chỉ các ngành SP của trường này có điểm chuẩn cao, thậm chí nhiều ngành khối C đạt mức từ 28 điểm.

Các ngành ngoài SP đều ở mức thấp đến trung bình (16 - 18 điểm).

Xem chi tiết ở đây.

Trường ĐH Vinh

Mặt bằng điểm chuẩn các ngành SP của trường từ cao đến khá cao. Nhà trường cũng có 2 ngành khối C trên 28 điểm là SP lịch sử và SP địa lý.

Các ngành ngoài SP cũng không thấp lắm, có nhiều ngành trên 20 điểm, nhưng cũng nhiều ngành dưới 20 điểm.

Xem chi tiết ở đây.

Các trường SP kỹ thuật Hưng Yên, Nam Định đều có mức điểm chuẩn thấp, nhìn chung dưới 20 điểm. Thấp nhất là Trường ĐH SP Kỹ thuật Nam Định, điểm chuẩn tất cả các ngành xét theo phương thức dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT đều là 14.