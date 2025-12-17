Tuyển sinh 2026: Nhiều thay đổi lớn trong xét tuyển vào ĐH Quốc gia TP.HCM

S Ử DỤNG MỘT KHUNG CÔNG THỨC XÉT TUYỂN THỐNG NHẤT

Chủ trương tuyển sinh chung theo một phương thức được ĐH Quốc gia TP.HCM thống nhất trong Hội nghị tổng kết tuyển sinh ĐH chính quy năm 2025 và triển khai phương hướng tuyển sinh năm 2026 diễn ra ngày 10.12 vừa qua. Phương thức tích hợp mới được thiết kế dựa trên sự kết hợp của 3 nhóm tiêu chí: kết quả thi THPT, kết quả đánh giá năng lực và quá trình học tập THPT. Tỷ trọng giữa các tiêu chí được xác định theo dữ liệu thực tế của 3 năm gần nhất nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa đầu vào và chất lượng đào tạo. Điểm cộng dành cho học sinh (HS) có thành tích nổi trội tại các trường chuyên và năng khiếu, với quy định chặt chẽ nhằm giữ sự công bằng giữa các nhóm thí sinh (TS).

Năm 2025, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM được sử dụng để xét tuyển vào hơn 100 trường ĐH-CĐ trong cả nước ẢNH: NHẬT THỊNH

Các đơn vị thành viên vẫn được trao quyền tự chủ trong chi tiết triển khai nhưng phải tuân thủ khung chung và đảm bảo minh bạch, công khai toàn bộ quy trình. Cách tiếp cận này cho phép giảm số lượng phương thức, hạn chế tình trạng gây rối cho TS và tạo ra sự đồng bộ trong đánh giá chất lượng đầu vào.

Thông tin thêm về cách làm mới, phía ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết phương thức xét tuyển tổng hợp được hiểu là việc sử dụng một khung công thức xét tuyển thống nhất. Trong đó, TS có thể tham gia xét tuyển thông qua các nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau như kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, kết quả học tập THPT và các tiêu chí phù hợp khác theo quy định. Các tiêu chí này được kết hợp thông qua các trọng số và nguyên tắc quy đổi rõ ràng, công khai và minh bạch, nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công bằng của TS và tạo thuận lợi trong tổ chức xét tuyển cho các cơ sở đào tạo.

3 phương thức xét tuyển trong năm 2025 Năm 2025, ĐH Quốc gia TP.HCM có 3 phương thức xét tuyển: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực, xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Kết quả, có 24.549 TS nhập học (đạt tỷ lệ 97,57%).Trong đó, phương thức đánh giá năng lực chiếm 56,32% tổng số TS nhập học.

Đối với kỳ thi đánh giá năng lực, ĐH Quốc gia TP.HCM cho rằng đây là một trong những công cụ đánh giá năng lực học tập quan trọng và tiếp tục được khuyến khích sử dụng trên cơ sở tự chủ của các trường thành viên. ĐH này không quy định bắt buộc TS phải tham dự kỳ thi đánh giá năng lực để được xét tuyển. TS sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc các kết quả hợp lệ khác theo quy chế vẫn được bảo đảm quyền lợi và có hướng dẫn cụ thể trong phương án tuyển sinh của từng đơn vị.

Các chế độ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT tiếp tục được thực hiện đầy đủ, nhất quán và không thay đổi. Việc triển khai các diện xét tuyển này được tích hợp hài hòa trong phương án tuyển sinh chung của từng đơn vị, bảo đảm tuân thủ quy chế, quy định, giữ vững nguyên tắc công bằng và minh bạch trong tuyển sinh.

T HÍ SINH KHÔNG THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC, KHÔNG BỊ THIỆT THÒI

Cũng theo ĐH Quốc gia TP.HCM, phương thức xét tuyển tích hợp năm 2026 trong hệ thống được thực hiện trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn của Trường ĐH Bách khoa các năm gần đây.

Theo đó, từ năm 2022 Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã triển khai phương thức xét tuyển tổng hợp một cách hiệu quả. Theo đó, trường chỉ sử dụng một phương thức tuyển sinh tổng hợp với các thành phần điểm gồm: kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT. TS có thể sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển.

Thông tin thêm về cách thức xét tuyển, PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho biết năm 2025 trường tính điểm xét tuyển kết hợp gồm điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên. Trong đó, điểm học lực gồm điểm năng lực với trọng số 70%, điểm tốt nghiệp THPT quy đổi với trọng số 20% và điểm học tập THPT quy đổi với trọng số 10%.

Trong đó, TS có điểm thi đánh giá năng lực thì thành tố điểm năng lực là điểm toàn bài thi với hệ số phần bài thi toán được nhân 2. Trong khi đó, với TS không có kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025 sẽ được thay thế bằng điểm thi tốt nghiệp THPT quy đổi. Như vậy, TS xét tuyển vào trường có thể tham dự kỳ thi đánh giá năng lực hoặc không.

Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ, cố vấn tuyển sinh và đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết năm 2026 trường sẽ tuyển sinh theo một phương thức tích hợp theo chủ trương chung của ĐH Quốc gia TP.HCM. Tuy nhiên, trường sẽ xây dựng công thức tính điểm phù hợp với đặc thù của trường. Trong đó, với chủ trương không bắt buộc TS phải tham dự kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển, nhà trường phải tính toán đến phương án có TS xét tuyển vào trường nhưng không dự thi năng lực.

"Khi đó, công thức của trường phải trên nguyên tắc đảm bảo công bằng cho TS. Quyền lợi của TS xét tuyển vào trường nhưng không tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức cần được đảm bảo không bị thiệt thòi vì không phải TS nào cũng có điều kiện dự thi", tiến sĩ Hạ nói thêm.

ĐH Quốc gia TP.HCM không quy định bắt buộc thí sinh phải tham dự kỳ thi đánh giá năng lực để được xét tuyển ảnh: Đào Ngọc Thạch





Đ IỂM CỘNG CHỈ CHO HỌC SINH TRƯỜNG CHUYÊN, NĂNG KHIẾU ?

Nhiều năm nay, ĐH Quốc gia TP.HCM triển khai phương thức xét tuyển thẳng HS giỏi nhất các trường THPT và ưu tiên xét tuyển HS 149 trường THPT trong cả nước theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM. Trong 149 trường THPT này có 79 trường THPT chuyên và năng khiếu, 70 trường THPT khác theo tiêu chí của ĐH Quốc gia TP.HCM. Điều nhiều người quan tâm là năm 2026, ĐH Quốc gia TP.HCM có còn cách thức xét tuyển này.

Từ năm 2022, khi triển khai phương thức xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã không còn sử dụng phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định ĐH Quốc gia TP.HCM. Thay vào đó, công thức tính điểm xét tuyển của trường, ngoài điểm học lực còn có điểm cộng và điểm ưu tiên. Trong đó, điểm cộng được xét từ các thành tích khác, văn-thể-mỹ, hoạt động xã hội và chỉ tối đa 10 điểm do Hội đồng tuyển sinh quyết định tùy theo lượng hồ sơ xét tuyển và thành tích của TS.

Theo chủ trương của ĐH Quốc gia TP.HCM tại hội nghị ngày 10.12 vừa qua, điểm cộng trong phương thức xét tuyển tích hợp cũng chỉ dành cho HS có thành tích nổi trội tại các trường chuyên và năng khiếu, với quy định chặt chẽ nhằm giữ sự công bằng giữa các nhóm TS. Nếu thực hiện theo đúng chủ trương này thì chỉ có HS của 79 trường THPT chuyên và năng khiếu được hưởng điểm cộng trong xét tuyển vào ĐH Quốc gia TP.HCM năm tới.

Tuy nhiên, phía ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết sẽ căn cứ trên định hướng tổng thể ở cấp ĐH quốc gia, các trường ĐH thành viên đang trong quá trình biên soạn, rà soát và hoàn chỉnh phương án tuyển sinh cụ thể của đơn vị mình, bao gồm việc xác định các trọng số, cách thức quy đổi và hướng dẫn rõ ràng đối với từng nhóm đối tượng. Các nội dung này nhằm bảo đảm tối đa khả năng tiếp cận của tất cả TS đối với quá trình xét tuyển. Trên cơ sở các đề xuất của các trường ĐH thành viên, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ xem xét, thống nhất phương án cuối cùng và công bố công khai theo đúng thời hạn quy định.