Lịch thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2026 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2025 ảnh: hà ánh

Chiều nay (16.12), Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chính thức công bố kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt (H-SCA), trong đó có lịch thi cụ thể 3 đợt thi trong năm 2026.

Kỳ thi dành cho học sinh lớp 11, 12 và cá nhân có nguyện vọng tìm hiểu về kỳ thi, bài thi. Kỳ thi này là phương thức xét tuyển quan trọng hướng đến việc tuyển chọn được những thí sinh có năng lực chuyên biệt phù hợp với yêu cầu đầu vào của các ngành học mang tính đặc thù của trường.

Kỳ thi có các bài thi độc lập gồm: toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh. Thí sinh có thể lựa chọn đăng ký một hoặc nhiều môn thi trong số các môn thi ở trên để xét tuyển vào các ngành học có áp dụng phương thức tuyển sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt dựa trên đề án tuyển sinh của trường năm 2026 và các trường có sử dụng kết quả kỳ thi.

Thí sinh làm bài thi trên máy vi tính tại các điểm thi do trường tổ chức và được quyền lựa chọn ca thi và địa điểm thi phù hợp.

Trường công bố lịch thi đánh giá năng lực chuyên biệt theo 3 đợt năm 2026. Trong đó, đợt 1 thí sinh đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến từ ngày 25.2 đến 12.3, lịch thi vào các ngày từ 26.3 đến 29.3.

Lịch thi cụ thể các đợt như sau:

Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt tại TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Tây Ninh.

Trước đó, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM dự kiến giữ ổn định các phương thức tuyển sinh năm 2026 với 3 nhóm chính. Cụ thể gồm: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển học sinh lớp chuyên; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển kết hợp thi tuyển. Trong đó, xét tuyển kết hợp gồm điểm đánh giá năng lực chuyên biệt và học bạ; Điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm đánh giá năng lực chuyên biệt với điểm thi năng khiếu.

