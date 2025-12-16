Nhiều sinh viên TP.HCM giỏi nghề 'lọt mắt xanh' của doanh nghiệp

Đó là chia sẻ của bà Trương Hải Thanh, Phó giám đốc Sở GD- ĐT, bên lề lễ bế mạc kỳ thi Kỹ năng nghề TP.HCM và hội thi Thiết bị đào tạo tự làm TP.HCM lần thứ 1 - năm 2025 do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức ngày 16.12.

Kỳ thi tiệm cận chuẩn khu vực và quốc tế

Bà Trương Hải Thanh chia sẻ, trong kỳ thi Kỹ năng nghề TP.HCM năm nay, các doanh nghiệp đã đồng hành cùng hội thi thông qua việc cung cấp nhiều máy móc, thiết bị hiện đại thuộc khối ngành kỹ thuật, công nghệ, điện-điện tử, điện lạnh…, phù hợp với xu hướng hiện nay để thí sinh thực hành. Thông qua cuộc thi, rất nhiều sinh viên vững tay nghề cũng được các doanh nghiệp đồng hành cùng cuộc thi “để ý” tới, từ đó tin chắc rằng sẽ mở ra cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên.

Bà Thanh mong rằng, các sinh viên tham gia cuộc thi sẽ ngày càng yêu nghề, rèn luyện kỹ năng nghề hằng ngày để nâng cao kỹ năng chuyên môn, sẵn sàng gia nhập vào thị trường lao động sau tốt nghiệp. Các bạn sẽ là nguồn lao động đáp ứng nhu cầu hội nhập của TP.HCM và quốc tế. Đồng thời, các sinh viên được chọn từ hội thi sẽ tiếp tục được bồi dưỡng để tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia.

Bà Trương Hải Thanh, Phó giám đốc Sở GD- ĐT, đánh giá kỳ thi kỹ năng nghề năm nay có quy mô và chất lượng thí sinh cao hơn những năm trước ẢNH: YẾN THI

Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức sau khi TP.HCM sáp nhập đơn vị hành chính, Phó giám đốc Sở GD- ĐT đánh giá quy mô và chất lượng thí sinh đều tăng so với những năm trước. Cuộc thi năm nay thu hút 245 thí sinh đến từ 31 đơn vị (1 trường ĐH, 21 trường CĐ, 8 trường TC và 1 doanh nghiệp). Sở cũng kết hợp với các trường ĐH, đặc biệt là các doanh nghiệp uy tín trên địa bàn thành phố tham gia công tác chấm thi, hướng dẫn thí sinh.

Năm nay, các thí sinh sẽ tranh tài ở 14 ngành trọng điểm, ưu tiên phát triển của TP.HCM. Bộ đề thi được xây dựng dựa trên chuẩn quốc gia, và cập nhật theo tiêu chuẩn ASEAN, châu Á và thế giới, giúp thí sinh tiếp cận công nghệ mới, kỹ thuật mới, quy trình làm việc sát thực tế.

Đồng hành cùng cuộc thi, tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền Thanh, Giám đốc Trung tâm Thể thao Trường ĐH Hoa Sen, Giám đốc Công ty VinSon Sport, chia sẻ hiện nay doanh nghiệp đang rất cần những sinh viên giỏi nghề, những người thợ lành nghề. “Các bạn là những người thực chiến và doanh nghiệp có thể tìm kiếm được nguồn nhân lực giỏi tay nghề thông qua cuộc thi để cung cấp cho thị trường lao động”, tiến sĩ Hiền Thanh nói thêm.

Thí sinh Trần Lê Thúy Vy (20 tuổi), Trường trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương, đoạt giải nhất nghề thiết kế đồ họa ẢNH: YẾN THI

Thí sinh Trần Lê Thúy Vy (20 tuổi), Trường trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương, đoạt giải nhất nghề thiết kế đồ họa, bày tỏ niềm vui khi đạt giải cao trong lần đầu tham gia cuộc thi. Vy cho biết để có một thiết kế đẹp là phải đảm bảo được bố cục, sử dụng nhuần nhuyễn các công cụ, hiệu ứng chuyên sâu… “Sau khi học xong THPT, em quyết định học nghề vì lộ trình học nhanh hơn, thực hành nhiều và có thể sớm đi làm. Vài tháng nữa em sẽ tốt nghiệp và chính thức đi làm”, Vy chia sẻ.

Thí sinh Giàng Thị Ánh (19 tuổi), Trường CĐ Viễn Đông, lần đầu tham gia kỳ thi và xuất sắc đoạt giải nhất nghề chăm sóc sắc đẹp. Ánh chia sẻ, quá trình thi không gặp quá nhiều khó khăn, em ứng dụng hầu hết các kỹ năng học được. Nói về lý do học nghề, Ánh chia sẻ, vì biết bản thân không phù hợp với môi trường ĐH, lại có niềm yêu thích nghề chăm sóc sắc đẹp, và muốn học nghề thực tiễn, thực hành nhiều hơn nên em quyết định học nghề. “Em vẫn rèn luyện tay nghề mỗi ngày, em mong sẽ sớm đi làm để tích lũy thêm kinh nghiệm, tương lai em mong sẽ mở một spa cho riêng mình”, Ánh cười nói.

Thí sinh Giàng Thị Ánh (19 tuổi), Trường CĐ Viễn Đông, lần đầu tham gia kỳ thi và xuất sắc đoạt giải nhất nghề chăm sóc sắc đẹp ẢNH: YẾN THI

Trường CĐ Lý Tự Trọng đoạt 2 giải nhất t hiết bị đào tạo tự làm

Với hội thi Thiết bị đào tạo tự làm TP.HCM, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất cho 3 nhóm tác giả. Trong đó 2 giải nhất thuộc về nhóm tác giả của Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM với mô hình “Hệ thống lạnh đa năng có giám sát, điều khiển và tự động hóa theo Công nghệ 4.0” và “Mô hình máy Laser Fiber”. Trường CĐ Giao thông Vận tải TP.HCM đoạt giải nhất với hệ thống giám sát và điều khiển giao cắt đường sắt thông minh.

Năm nay, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM có 4/7 mô hình tham gia hội thi đạt giải cao (2 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba). Các mô hình tham dự đều hướng đến việc ứng dụng công nghệ mới, gắn kết thực hành – thực tiễn – sản xuất, tăng cường năng lực nghiên cứu, sáng tạo kỹ thuật cho học sinh – sinh viên.

Bên cạnh đó, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM còn đoạt giải nhất toàn đoàn của hội thi; giải nhì thuộc về Trường CĐ Công nghệ cao Đồng An; Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức giải ba; 2 giải khuyến khích toàn đoàn thuộc về Trường CĐ Nghề TP.HCM và Trường CĐ Giao thông vận tải.

NGƯT-Thạc sĩ Lâm Văn Quản, Chủ tịch Hội GDN TP.HCM và bà Trương Hải Thanh trao giải nhất cho 3 nhóm tác giả ẢNH: YẾN THI

Về kết quả kỳ thi Kỹ năng nghề TP.HCM, ban tổ chức đã trao giải nhất cho 13 thí sinh và 1 nhóm thí sinh ở 14 nghề. Trong đó, Trường trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương có 3 giải nhất. Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, Trường trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist, Trường trung cấp Nguyễn Tất Thành đều có 2 giải nhất.