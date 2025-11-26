Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Chi gần 20 tỉ đồng đặt hàng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo

Mỹ Quyên
26/11/2025 19:45 GMT+7

Hàng loạt đề tài nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo để ứng dụng trong thực tế như hệ thống tích hợp khả năng phòng chống giả mạo khuôn mặt, hệ thống nhận dạng người nói trong các thiết bị thông minh… vừa được Bộ GD-ĐT đặt hàng với kinh phí gần 20 tỉ đồng.

Bộ GD-ĐT vừa phê duyệt danh mục gồm 21 đề tài và 1 nhiệm vụ quản lý khoa học và công nghệ để thực hiện chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu, phát triển một số công nghệ và sản phẩm trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge AI) phục vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, bổ sung thực hiện từ năm 2025.

Những đề tài này giao giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện theo quy định tại các thông tư ban hành về quản lý chương trình/đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ GD-ĐT.

Theo đó, các đề tài đều có các yêu cầu cụ thể về mục tiêu chung, mục tiêu riêng, sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo, sản phẩm ứng dụng hay tài sản trí tuệ khác.

Nhiều đề tài nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo để ứng dụng trong thực tế

Với đề tài “Hệ thống đối sánh khuôn mặt tích hợp khả năng phòng chống giả mạo khuôn mặt”, Bộ yêu cầu nghiên cứu này phải đề xuất một phương pháp nhận diện khuôn mặt có khả năng chống giả mạo. Sau khi xây dựng và hoàn thiện phương pháp, hệ thống sẽ được triển khai trên thiết bị biên để đánh giá hiệu quả thông qua các thử nghiệm thực tế.

Đề tài "Hệ thống đối sánh vân tay 1:N ứng dụng trong các thiết bị thông minh" yêu cầu hướng tới việc nghiên cứu và phát triển phương pháp nhận dạng vân tay 1:N tối ưu cho thiết bị biên, vừa đảm bảo tốc độ chính xác cao, vừa giảm chi phí tính toán và dung lượng mô hình, đồng thời tích hợp cơ chế chống tấn công giả mạo.

Đề tài “Hệ thống nhận dạng người nói ứng dụng trong các thiết bị thông minh” nghiên cứu và phát triển hệ thống nhận dạng người nói cỡ nhỏ có khả năng chống giả giọng phù hợp với các thiết bị di động và IoT, nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác tốt.

Đề tài “Nghiên cứu và phát triển hệ thống thông minh ngăn chặn hoạt động máy bay không người lái (drone)” xây dựng và phát triển một hệ thống thông minh toàn diện, tự động hóa cao, có khả năng phát hiện, phân loại và ngăn chặn drone bất hợp pháp trong thời gian thực trên nền tảng các hệ thống máy tính nhúng.

Hệ thống sẽ kết hợp các công nghệ tiên tiến như radar, tín hiệu RF, camera quang học/nhiệt và AI để đảm bảo độ chính xác cao, giảm thiểu báo động giả và thích ứng với các môi trường phức tạp như khu vực đô thị, biên giới hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng.

Một đề tài liên quan đến người học là “Hệ thống giám sát và tăng cường độ tập trung cho học sinh, sinh viên”. Mục tiêu là phát triển hệ thống giám sát và tăng cường độ tập trung cho học sinh, sinh viên áp dụng công nghệ y sinh tiên tiến như sóng não, hỗ trợ học sinh sinh viên có thể tự điều chỉnh, tự giám sát và cải thiện hiệu suất, kết quả học tập.

Các nghiên cứu đều yêu cầu phải có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục WoS, bài báo khoa học đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế (có mã số ISBN, thuộc danh mục Scopus), bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước, thuộc danh mục được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tính từ 0,5 điểm trở lên.

Hầu hết các đề tài đều phải có sản phẩm đào tạo là ít nhất một thạc sĩ bảo vệ thành công luận văn theo hướng nghiên cứu của đề tài.

Trong số 22 đề tài, có 11 đề tài Bộ GD-ĐT yêu cầu phải có sáng chế/giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn đăng ký hợp lệ.

Tổng kinh phí thực hiện 22 đề tài là 19,8 tỉ đồng. Trong đó, một đề tài có kinh phí thực hiện cao nhất là 1,7 tỉ đồng (Nghiên cứu và phát triển hệ thống trạm và bộ thu đảm bảo an ninh định vị vệ tinh phục vụ giám sát và cảnh báo thông minh), một đề tài 1,62 tỉ đồng (Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các mô hình ngôn ngữ lớn và nhận dạng tiếng nói triển khai trên các thiết bị tính toán biên). Còn lại từ 300-920 triệu đồng/đề tài.

6 khuyến nghị về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

6 khuyến nghị về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

Tại tọa đàm 'Đẩy mạnh ứng dụng AI trong giáo dục và đào tạo - Những lợi ích và thách thức', chuyên gia về trí tuệ nhân tạo đã đưa ra các khuyến nghị khi tổ chức nội dung này trong các trường phổ thông.

Giáo viên TP.HCM sẽ được đào tạo về trí tuệ nhân tạo

Cần có SGK thông minh, tích hợp nhiều tính năng công nghệ, trí tuệ nhân tạo

