Cần có SGK thông minh, tích hợp nhiều tính năng công nghệ, trí tuệ nhân tạo

Đó là chia sẻ về sách giáo khoa của GS-TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện khoa học giáo dục Việt Nam, tại hội thảo "Giáo dục STEM/STEAM và chuyển đổi số trong giáo dục FPT", do Trường ĐH FPT Cần Thơ tổ chức ngày 16.8.

Tham dự hội thảo có hơn 200 thầy cô là ban giám hiệu, giáo viên và chuyên viên giáo dục đến từ nhiều trường THPT khu vực ĐBSCL.

GS-TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện khoa học giáo dục Việt Nam, cho rằng khả năng công nghệ hiện nay đã đủ để sách giáo khoa điện tử đi qua giai đoạn số hóa ẢNH: THANH DUY

Theo GS-TS Lê Anh Vinh, hiện nay, chuyển đổi số có vai trò quan trọng với tất cả lĩnh vực, trong đó có giáo dục đào tạo. Chuyển đổi số trong giáo dục có nhiều khía cạnh như cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh, hỗ trợ dạy và học, quản trị... Vì vậy, các trường học cần xác định đâu là những nội dung quan trọng cần tập trung đầu tư theo thứ tự cho phù hợp.

Đến thời điểm này, ngành giáo dục đã và đang làm rất nhiều việc liên quan chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Chẳng hạn như quản lý tài nguyên học tập, hỗ trợ giáo viên giảng dạy, kiểm tra điểm của học sinh... Thế nhưng, vẫn còn đó những mảng chưa đầu tư đầy đủ, có thể kể là về cơ sở hạ tầng, an toàn số, kết nối.

Bên cạnh đó, các thầy cô cũng còn nhiều băn khoăn, nhất là về khả năng đội ngũ nhà trường chưa đủ năng lực, chậm bắt kịp công nghệ. Nỗi trăn trở này cần có một chương trình hỗ trợ năng lực cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, cán bộ chuyên trách trong nhà trường.

Hướng đến sách giáo khoa "thông minh" trong cuộc chuyển đổi số

GS-TS Lê Anh Vinh cho rằng, chuyển đổi số là một bài toán tổng thể, cần những giải pháp căn cơ và lộ trình có tính bền vững. Nếu đầu tư vào hạ tầng, có phòng học thông minh, có thư viện điện tử mà không đi cùng với năng lực của thầy cô thì rất dễ dẫn đến câu chuyện lãng phí. Vì vậy, các trường cần có sự đầu tư nghiêm túc, có tầm nhìn dài hạn thay vì dự án giải quyết những vấn đề riêng.

Một tín hiệu đáng mừng là qua các nghiên cứu, độ phủ về công nghệ tại Việt Nam tương đối cao. Sự sẵn sàng của học sinh và nền tảng của giáo viên cho chuyển đổi số cũng tương đối tốt. Điều chúng ta cần có là những chủ trương, chính sách lớn cùng sự đầu tư về hạ tầng và quyết tâm của đội ngũ quản lý để thúc đẩy việc dạy và học ngày càng hiện đại.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 200 thầy cô là ban giám hiệu, giáo viên và chuyên viên giáo dục đến từ nhiều trường THPT khu vực ĐBSCL ẢNH: THANH DUY

GS-TS Lê Anh Vinh nói thêm, chuyển đổi số có nhiều bước, đầu tiên là số hóa. Chúng ta đã làm được một số dòng sách giáo khoa điện tử, nhưng thực tế chỉ là bản scan tài liệu lên hệ thống. Các thầy cô và học sinh có thể dễ dàng vào trang web lấy thông tin soạn bài, học bài. Tuy đã tiện lợi hơn rất nhiều so với bản giấy, nhưng yêu cầu của chuyển đổi số không dừng lại bấy nhiêu đó. Tới đây, sách giáo khoa phải tăng tính tương tác và sự trải nghiệm trên môi trường số.

Thực tế này đòi hỏi ngành giáo dục cần có những bộ sách giáo khoa thông minh, tích hợp nhiều tính năng công nghệ, trí tuệ nhân tạo… Ở đó, những thông tin liên quan tới học tập sẽ được thu thập, cập nhật hỗ trợ cho công tác giảng dạy. Bộ sách sẽ tăng cường tính tương tác, có thể xác định được đâu là điểm mạnh điểm yếu của học sinh. Từ đó giáo viên biết cần tập trung vào những vấn đề gì để giải quyết, đưa ra những nội dung học tập phù hợp. Hiện nay công nghệ đã đủ khả năng thực hiện vấn đề này.



