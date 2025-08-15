Vì sao sở GD-ĐT được giao tuyển dụng, điều động giáo viên?

Mời nhà giáo nghỉ hưu tham gia hội đồng tư vấn giáo dục cấp xã?

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi UBND cấp tỉnh hướng dẫn giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của địa phương trong lĩnh vực GD-ĐT khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ GD-ĐT đề nghị giao cho sở GD-ĐT tuyển dụng, điều động giáo viên (ảnh minh họa) ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu căn cứ chức năng nhiệm vụ của cấp cơ sở, phân bổ hợp lý biên chế công chức ở cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo đủ số lượng, chất lượng. Chỉ đạo rà soát đội ngũ công chức cấp xã hiện đang công tác tại phòng văn hóa - xã hội bảo đảm bố trí đúng người, đáp ứng các tiêu chuẩn theo hướng dẫn.

Có giải pháp phù hợp huy động công chức đã từng công tác tại phòng GD-ĐT trước đây hoặc tiếp nhận, biệt phái cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp để bố trí vào vị trí phụ trách lĩnh vực GD-ĐT tại cấp xã nếu đủ điều kiện theo quy định.

Xem xét, thành lập theo thẩm quyền hội đồng tư vấn giáo dục cấp xã; các tổ/nhóm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục cốt cán để tư vấn, hỗ trợ triển khai các hoạt động GD-ĐT tại cấp xã.

Đáng chú ý, văn bản nêu rõ, thành phần tham gia hội đồng là cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo đang công tác hoặc đã nghỉ hưu.

Cách thức hoạt động cụ thể do địa phương chủ động hướng dẫn theo điều kiện thực tế và đảm bảo không phát sinh về đơn vị, tổ chức hành chính, chỉ là các bộ phận hoạt động chuyên môn kiêm nhiệm trong thời gian nhất định, phù hợp.

Bộ GD-ĐT yêu cầu sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực GD-ĐT khi thực hiện chính quyền hai cấp, kịp thời có giải pháp tháo gỡ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực GD-ĐT đảm bảo không bỏ trống nội dung quản lý, không chồng chéo nội dung quản lý và rõ nội dung quản lý, rõ phương pháp quản lý.

Giảm đầu mối trung gian, đồng bộ chất lượng tuyển dụng

Về việc phân cấp, ủy quyền các nhiệm vụ của UBND cấp tỉnh, chủ tịch UBND cấp tỉnh về lĩnh vực GD-ĐT, Bộ GD-ĐT đề nghị giao sở GD-ĐT chủ trì thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Viện dẫn luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ GD-ĐT khẳng định: "Chủ tịch UBND cấp xã chỉ thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng viên chức nếu được phân cấp".

Vẫn theo Bộ GD-ĐT, trong bối cảnh đội ngũ công chức cấp xã phụ trách lĩnh vực GD-ĐT hiện nay đang thiếu về số lượng, nhiều người chưa có kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục, việc phân cấp cho sở GD-ĐT chủ trì thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh là phù hợp với điều kiện, năng lực hiện có của sở GD-ĐT.

Việc này cũng đảm bảo thực hiện chủ trương giảm đầu mối trung gian, đồng bộ về chất lượng tuyển dụng (dự tuyển một lần có thể được đăng kí xét tuyển vào nhiều trường theo kết quả thi/xét), tiết kiệm chi phí, tăng cơ hội cho người tham gia tuyển dụng.

Cạnh đó, góp phần khắc phục tình trạng thừa/thiếu cục bộ giáo viên, nhân viên cũng như đảm bảo cơ cấu đội ngũ theo cấp học, môn học, hoạt động giáo dục.