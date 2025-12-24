Thêm trường đại học 'đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai'

Sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM trong lễ khai giảng năm học mới ảnh: hà ánh

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vừa công bố kế hoạch triển khai Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045".

Theo kế hoạch dự kiến, đề án được thiết kế với tầm nhìn dài hạn, chia làm 3 giai đoạn then chốt. Giai đoạn 1 (2025-2030) là xây dựng nền tảng và chuẩn hóa - bảo đảm nền tảng vững chắc để tiếng Anh được sử dụng thường xuyên và có hệ thống trong môi trường giáo dục. Giai đoạn 2 (2030-2035) mở rộng và tăng cường, đẩy mạnh việc sử dụng tiếng Anh một cách thường xuyên hơn. Giai đoạn 3 (2035-2045) hoàn thiện và nâng cao, tiếng Anh được sử dụng một cách tự nhiên, phát triển hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong môi trường giáo dục, giao tiếp và quản trị nhà trường.

Để thực hiện đề án này, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM cho biết đã chủ động xây dựng đội ngũ, nâng cấp cơ sở vật chất và chương trình đào tạo. Toàn thể các khoa, phòng ban chức năng và đơn vị thuộc trường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của đề án.

Theo đại diện nhà trường, đề án đang được triển khai hoàn thiện. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế và quyết tâm của nhà trường trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập cho viên chức, người lao động và người học toàn trường.

Trước đó, ĐH Kinh tế Quốc dân đã công bố Đề án phát triển tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, với mục tiêu từ nay đến năm 2030 có 30% học phần dạy bằng tiếng Anh, nâng chuẩn đầu ra của sinh viên lên 6.0 IELTS.

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27.10.2025 phê duyệt Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045". Mục tiêu của đề án là tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, hiệu quả trong dạy học, giao tiếp, quản lý và các hoạt động giáo dục của nhà trường, hình thành hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục từ mức độ 1 - mức độ 3. Thời gian thực hiện của đề án là 20 năm (từ năm 2025 - 2045), được triển khai với 3 giai đoạn chính.

Giai đoạn 1 (2025 - 2030) sẽ xây dựng nền tảng và chuẩn hóa, nền tảng để tiếng Anh được sử dụng thường xuyên và có hệ thống trong môi trường giáo dục. Giai đoạn này đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục phổ thông dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 (hiện quy định này áp dụng từ lớp 3 nhưng nhiều địa phương còn thiếu giáo viên); 100% số cơ sở giáo dục mầm non tại các thành phố, đô thị... cho trẻ em được làm quen với tiếng Anh.

Giai đoạn 2 (2030 - 2035) mở rộng và tăng cường, đẩy mạnh việc sử dụng tiếng Anh thường xuyên hơn...

Giai đoạn 3 (2035 - 2045) sẽ hoàn thiện và nâng cao, tiếng Anh được sử dụng một cách tự nhiên, phát triển hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong môi trường giáo dục, giao tiếp và quản trị nhà trường...