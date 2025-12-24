Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thêm trường đại học 'đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai'

Hà Ánh
Hà Ánh
24/12/2025 18:58 GMT+7

Một trường đại học (ĐH) tại TP.HCM vừa chính thức triển khai Đề án 'Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045'.

Một trường ĐH triển khai đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM trong lễ khai giảng năm học mới

ảnh: hà ánh

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vừa công bố kế hoạch triển khai Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045".

Theo kế hoạch dự kiến, đề án được thiết kế với tầm nhìn dài hạn, chia làm 3 giai đoạn then chốt. Giai đoạn 1 (2025-2030) là xây dựng nền tảng và chuẩn hóa - bảo đảm nền tảng vững chắc để tiếng Anh được sử dụng thường xuyên và có hệ thống trong môi trường giáo dục. Giai đoạn 2 (2030-2035) mở rộng và tăng cường, đẩy mạnh việc sử dụng tiếng Anh một cách thường xuyên hơn. Giai đoạn 3 (2035-2045) hoàn thiện và nâng cao, tiếng Anh được sử dụng một cách tự nhiên, phát triển hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong môi trường giáo dục, giao tiếp và quản trị nhà trường.

Để thực hiện đề án này, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM cho biết đã chủ động xây dựng đội ngũ, nâng cấp cơ sở vật chất và chương trình đào tạo. Toàn thể các khoa, phòng ban chức năng và đơn vị thuộc trường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của đề án.

Theo đại diện nhà trường, đề án đang được triển khai hoàn thiện. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế và quyết tâm của nhà trường trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập cho viên chức, người lao động và người học toàn trường.

Trước đó, ĐH Kinh tế Quốc dân đã công bố Đề án phát triển tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, với mục tiêu từ nay đến năm 2030 có 30% học phần dạy bằng tiếng Anh, nâng chuẩn đầu ra của sinh viên lên 6.0 IELTS.

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27.10.2025 phê duyệt Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045". Mục tiêu của đề án là tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, hiệu quả trong dạy học, giao tiếp, quản lý và các hoạt động giáo dục của nhà trường, hình thành hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục từ mức độ 1 - mức độ 3. Thời gian thực hiện của đề án là 20 năm (từ năm 2025 - 2045), được triển khai với 3 giai đoạn chính.

Giai đoạn 1 (2025 - 2030) sẽ xây dựng nền tảng và chuẩn hóa, nền tảng để tiếng Anh được sử dụng thường xuyên và có hệ thống trong môi trường giáo dục. Giai đoạn này đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục phổ thông dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 (hiện quy định này áp dụng từ lớp 3 nhưng nhiều địa phương còn thiếu giáo viên); 100% số cơ sở giáo dục mầm non tại các thành phố, đô thị... cho trẻ em được làm quen với tiếng Anh.

Giai đoạn 2 (2030 - 2035) mở rộng và tăng cường, đẩy mạnh việc sử dụng tiếng Anh thường xuyên hơn...

Giai đoạn 3 (2035 - 2045) sẽ hoàn thiện và nâng cao, tiếng Anh được sử dụng một cách tự nhiên, phát triển hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong môi trường giáo dục, giao tiếp và quản trị nhà trường...

Tin liên quan

Dạy học bằng tiếng Anh ngày càng mở rộng trong trường ĐH

Dạy học bằng tiếng Anh ngày càng mở rộng trong trường ĐH

Ngày nay, việc dạy học bằng tiếng Anh không còn xa lạ trong các giảng đường ĐH ở VN. Số sinh viên giỏi ngoại ngữ ngày càng nhiều đã giúp các trường triển khai đa dạng chương trình dạy học bằng tiếng nước ngoài. Tiếng Anh đang dần trở thành ngôn ngữ giảng dạy chính thức trong nhiều trường.

Khám phá thêm chủ đề

tiếng Anh TIẾNG ANH THÀNH NGÔN NGỮ THỨ HAI ĐH Nông lâm TP.HCM đề án
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận