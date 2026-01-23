Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Tuyển sinh ĐH: Lưu ý mức học phí khác nhau giữa các chương trình đào tạo

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
23/01/2026 05:54 GMT+7

Cùng một ngành tại một trường nhưng có nhiều chương trình đào tạo khác nhau như chương trình chuẩn, đặc thù, chất lượng cao, tích hợp… và học phí cũng khác nhau. Vì vậy thí sinh cần biết rõ để cân nhắc trước khi chọn ngành, chương trình học.

Trong những năm gần đây, nhiều trường ĐH không chỉ đào tạo một chương trÌnh cử nhân mà thiết kế nhiều chương trình đào tạo khác nhau cho một số ngành nhằm đáp ứng nhu cầu của người học, và mức học phí quy định cũng khác nhau.

Chẳng hạn tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) hiện có các chương trình đào tạo: chương trình chuẩn, kỹ sư chất lượng cao PFIEV, dạy và học bằng tiếng Anh, tiên tiến, chuyển tiếp quốc tế, định hướng Nhật Bản…

Trường ĐH Tài chính-Marketing có chương trình chuẩn, định hướng đặc thù, chất lượng cao, tích hợp tài năng… Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM có chương trình đào tạo chính quy, tiếng Anh bán phần, quốc tế cấp song bằng, cử nhân quốc tế. Trường ĐH văn Lang có chương trình tiêu chuẩn, chương trình đặc biệt...

Học phí các chương trình đào tạo tại mỗi trường ĐH khác nhau ra sao - Ảnh 1.

Học phí các chương trình đào tạo là khác nhau dù cùng tên một ngành học

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Các chương trình này có mức học phí khác nhau. Cụ thể, chương trình tiêu chuẩn của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM có mức học phí 15 triệu đồng/học kỳ. Tính theo năm thì năm học 2025-2026 là 30 triệu đồng/năm, năm tiếp theo 31,5 triệu đồng/năm, năm 2027-2028 là 33,5 triệu đồng/năm và 2028-2029 là 35 triệu đồng/năm. Các chương trình tiếng Anh, tiên tiến, chuyển tiếp quốc tế của có học phí 42 triệu đồng/học kỳ, 84 triệu đồng/năm và mỗi năm sau tăng từ 4-6 triệu đồng/năm.

Tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, chương trình chính quy chuẩn có học phí 11.605.000 đồng/học kỳ, chương trình tiếng Anh bán phần và đào tạo đặc biệt là 19.879.000 đồng/học kỳ.

Học phí chương trình quốc tế cấp song bằng và chương trình cử nhân quốc tế (do đối tác cấp bằng) có tổng học phí tối đa khoảng 236 triệu đồng/khóa gồm 8 học kỳ (đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm...). Như vậy trung bình mỗi học kỳ khoảng 29.500.000 đồng. Trong khi đó học phí chương trình cử nhân Pathway giai đoạn 1 học tại Việt Nam là khoảng 120 triệu đồng/2 năm.

Học phí chương trình chuẩn của Trường ĐH Tài chính – Marketing là 30 triệu đồng/năm, chương trình định hướng đặc thù 35 triệu đồng/năm, tích hợp (kiểm toán, công nghệ tài chính) 43 triệu đồng/năm. Chương trình chất lượng cao, tích hợp tài năng của các ngành còn lại 45 triệu đồng/năm và tiếng Anh toàn phần 64 triệu đồng/năm.

Tại Trường ĐH Mở TP.HCM, học phí chương trình chuẩn từ 24-28 triệu đồng/năm, chất lượng cao 46,5 triệu đồng/năm. 

Với Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, chương trình đào tạo trình độ ĐH bằng tiếng Việt có học phí 16,25-20 triệu đồng/học kỳ, chương trình đào tạo Việt - Nhật là 25,5 triệu đồng/học kỳ, chương trình đào tạo bằng tiếng Anh là 31 triệu đồng/học kỳ.

Chương trình tiêu chuẩn của Trường ĐH Văn Lang quy định 1-2 triệu đồng/tín chỉ. Chương trình đặc biệt (đào tạo theo định hướng công dân toàn cầu) áp dụng cho các ngành công nghệ thông tin, ngôn ngữ Anh, quan hệ công chúng, tâm lý học, kế toán, quản trị kinh doanh, kogistic và quản lý chuỗi cung ứng, marketing, tài chính ngân hàng, quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, thiết kế đồ họa, kiến trúc), có mức 2-2,7 triệu đồng/tín chỉ.

