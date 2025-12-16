Hàng nghìn chỉ tiêu tuyển dụng ngành công nghệ thông tin dịp cuối năm

Ngày 16.12, Sở Nội vụ Hà Nội đã chính thức ra mắt Cổng thông tin việc làm TP.Hà Nội và phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin.

Sự kiện này không chỉ khẳng định nỗ lực ứng dụng công nghệ số trong kết nối cung - cầu lao động mà còn mang đến nhiều cơ hội việc làm chất lượng cao cho người lao động, đặc biệt là sinh viên công nghệ thông tin sắp tốt nghiệp.

Cổng thông tin việc làm TP.Hà Nội khai trương đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ số vào kết nối cung - cầu lao động ẢNH: T.H

Hình thành hệ sinh thái số về việc làm

Theo ông Nguyễn Tây Nam, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, trên cơ sở kế thừa các nền tảng, Cổng thông tin việc làm TP.Hà Nội đã được xây dựng và phát triển theo hướng chuyển đổi toàn diện thành một hệ sinh thái số thông minh, chuyên nghiệp, hiệu quả, tích hợp đa dạng chức năng và dịch vụ tiên tiến.

Cổng thông tin được xây dựng như một trung tâm dữ liệu tập trung, đồng thời tạo lập môi trường giao dịch trực tuyến giữa người lao động và doanh nghiệp. Đáng chú ý, hệ thống còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc thu thập, xử lý và phân tích thông tin thị trường lao động, giúp nâng cao độ chính xác trong kết nối việc làm.

"Khi vận hành Cổng thông tin việc làm TP.Hà Nội, chúng ta có thể tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả. Doanh nghiệp và người lao động dễ dàng kết nối với nhau thông qua khâu trung gian là cổng thông tin điện tử", ông Nguyễn Tây Nam chia sẻ.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Mai Hoàng Minh, đại diện Tập đoàn FPT, cho rằng Cổng thông tin việc làm TP.Hà Nội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.

"Cổng thông tin giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuyển dụng, tăng khả năng tiếp cận ứng viên chất lượng và góp phần nâng tầm thương hiệu tuyển dụng. Đây là công cụ tạo sự bình đẳng trong cạnh tranh nhân lực. Đồng thời, đây sẽ là kênh thông tin chính thống, quan trọng, hỗ trợ hiệu quả cho cả doanh nghiệp và người lao động trong hoạt động tuyển dụng - tìm việc làm trên nền tảng số", ông Minh nhấn mạnh.

Gần 30% chỉ tiêu công nghệ thông tin có thu nhập từ 15 triệu trở lên

Ngay sau lễ khai trương cổng thông tin việc làm, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề Công nghệ thông tin năm 2025.

Theo ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, phiên giao dịch thu hút 53 doanh nghiệp, đơn vị tham gia tuyển dụng, tuyển sinh với tổng nhu cầu 1.614 chỉ tiêu.

Lao động tìm việc tại phiên giao dịch việc làm công nghệ thông tin ẢNH: T.H

Các doanh nghiệp tập trung tuyển dụng lao động ở nhiều vị trí như công nghệ thông tin, kỹ sư IT, lập trình viên, kinh doanh - marketing, quản lý, bán hàng - chăm sóc khách hàng… đáp ứng nhu cầu nhân lực đa dạng của thị trường lao động công nghệ.

Đáng chú ý, trong tổng số 1.614 chỉ tiêu tuyển dụng, có 481 chỉ tiêu (chiếm 29,8%) có mức thu nhập từ 15 triệu đồng/tháng trở lên. Đây là các vị trí quản lý, trưởng - phó phòng, yêu cầu người lao động có kinh nghiệm, thâm niên và khả năng chịu áp lực công việc cao.

Bên cạnh đó, 592 chỉ tiêu (chiếm 36,6%) có mức thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng, chủ yếu là các vị trí tuyển dụng chất lượng cao như kỹ sư IT, lập trình viên, quản lý, kinh doanh… dành cho người lao động có chuyên môn tốt và kinh nghiệm làm việc thực tế.

Tham gia phiên giao dịch, Bùi Tiến Đạt, sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin (Trường đại học Công nghệ Đông Á), cho biết đang đi thực tập và chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp.

"Phiên giao dịch không chỉ là cơ hội tìm việc mà còn giúp sinh viên tiếp cận, tìm hiểu và kết nối với các doanh nghiệp trong ngành. Mình không đặt nặng vấn đề lương, quan trọng nhất là được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để tự tin hơn trên con đường lập nghiệp sau này", Đạt chia sẻ.