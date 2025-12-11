Hàng ngàn việc làm cần ứng viên, lương 30 - 45 triệu đồng/tháng

Sáng 11-12, Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM tổ chức ngày hội việc làm với 83 doanh nghiệp tham gia trực tiếp tuyển dụng, ghi nhận gần 18 ngàn vị trí còn trống ở nhiều lĩnh vực.

Chị Lâm Thúy Linh, chuyên viên tuyển dụng của Buffet Cửu Vân Long (TP.HCM), cho biết đơn vị đang có nhu cầu lớn về nhân sự với 6 cơ sở hoạt động. Doanh nghiệp tuyển phục vụ, tiếp thực quầy line, pha chế, phụ bếp nam, nữ, quầy bánh… với nhiều dạng ca làm như ca thẳng, ca gãy, ca bán thời gian.

Theo chị Linh, ngành F&B không đòi hỏi ứng viên phải có kinh nghiệm dày dặn, quan trọng nhất vẫn là thái độ làm việc. Môi trường tại hệ thống nhà hàng được mô tả thoáng mát, có máy lạnh, không gian sạch sẽ, sang trọng... Lương khởi điểm 8 - 15 triệu đồng/tháng, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ và nghỉ 4 ngày mỗi tháng.

Quầy tuyển dụng của Buffet Cửu Vân Long thu hút đông đảo ứng viên ẢNH: AN VY

Chị Linh cho biết thêm đơn vị đang đẩy mạnh tuyển dụng mùa lễ hội cuối năm. Nhân viên part time được trả 27.000 đồng/giờ đồng hồ, kèm phụ cấp chuyên cần. Ngoài lương, người lao động có thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng lễ tết, voucher sinh nhật và lương tháng 13. Công ty đào tạo kỹ năng định kỳ để tăng lương, cấp đồng phục và hỗ trợ 2 bữa ăn mỗi ngày.

Bà Nguyễn Thị Kim Quỳnh, đại diện Văn phòng tổng đại lý Prudential quận 7 (TP.HCM), cho biết đơn vị cần số lượng ứng viên rất lớn cho các vị trí quản lý và tư vấn bảo hiểm nhân thọ. "Chúng tôi tuyển 100 trưởng phòng kinh doanh, 100 phó phòng và 100 chuyên viên tư vấn tài chính, bảo hiểm, thêm cả vị trí môi giới tài chính. Ngành này làm việc linh hoạt, không quản lý thời gian, miễn đảm bảo hiệu quả và năng lực. Vì vậy dù cuối năm chúng tôi vẫn tuyển liên tục", bà Quỳnh nói.

Theo bà Quỳnh, với các vị trí quản lý, yêu cầu đặt ra cao hơn, nhất là khả năng dẫn dắt đội nhóm và thích ứng với cách làm việc của nhân sự gen Z. Bà Quỳnh nói quản trị nhân sự hiện nay khác hoàn toàn so với trước, nếu gò bó nhân viên thì khó giữ được đội ngũ. Với bộ phận kinh doanh, ứng viên cần thay đổi tư duy so với bán hàng truyền thống khi bán các sản phẩm bảo hiểm.

Thu nhập của nhân viên phụ thuộc vào kết quả kinh doanh. Bà Quỳnh cho biết có người chỉ cần mang về 2 khách hàng đã nhận trên 10 triệu đồng/tháng, được xem là mức trung bình. Với hợp đồng lớn hơn, đặc biệt từ nhóm khách hàng VIP, thu nhập có thể đạt vài chục đến hàng trăm triệu đồng/tháng.

Hàng loạt việc làm mới mùa cuối năm được dán trên bảng thông tin của trung tâm dịch vụ việc làm ẢNH: AN VY

Ở lĩnh vực xuất khẩu lao động, Công ty Himawari (TP.HCM) thu hút sự quan tâm của nhiều ứng viên trẻ. Ông Trần Đức Tố, trưởng phòng cung ứng nhân lực, cho biết đơn vị đang triển khai các chương trình thực tập sinh và kỹ sư tại Nhật Bản và thời vụ tại Đan Mạch, độ tuổi từ 18 - 45. Tại Nhật Bản, ứng viên có thể tham gia các ngành cơ khí (sơn, tiện, phay, mài…), chế biến thực phẩm, thủy sản, nông nghiệp, dệt may, in ấn, trang trí nội thất… với điều kiện sức khỏe tốt và ý thức kỷ luật cao. Thu nhập thực tập sinh từ 30 - 45 triệu đồng/tháng, còn kỹ sư từ 40 - 50 triệu đồng/tháng.

Còn chị Trương Võ Hồng Quyên, nhân viên tuyển dụng Công ty Mirae Asset Việt Nam, cho biết công ty cần nhân sự cho nhiều vị trí như giám sát kinh doanh, chuyên viên cho vay thế chấp ô tô, tư vấn tín dụng trả góp trực tiếp và qua điện thoại. Theo chị Quyên, yêu cầu đầu vào tương đối đơn giản. Người lao động chỉ cần có tinh thần cầu tiến, mong muốn gắn bó và đồng hành cùng công ty. Các vị trí nhân viên chỉ cần tốt nghiệp THPT, còn giám sát yêu cầu kinh nghiệm quản lý 1 - 5 năm và trình độ từ trung cấp trở lên. Người lao động được đào tạo chuyên môn, có lộ trình thăng tiến rõ ràng, làm việc trong môi trường năng động.

Đại diện Công ty TTI Việt Nam cho biết doanh nghiệp này đang cần tuyển 3.000 công nhân sản xuất cho nhà máy tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (TP.HCM). Người lao động nhận việc trong đợt này còn được thưởng thêm 700.000 đồng. Tổng thu nhập có thể đạt 15 triệu đồng/tháng tùy năng suất.

Chị Nguyễn Lê Hạ Uyên, trưởng phòng tuyển dụng Công ty RPO Solutions, cho biết họ đang cần nhân viên sản xuất tại khu Công nghệ cao TP.Thủ Đức (cũ), công việc là vận hành máy chip, kiểm tra linh kiện, cấp phát nguyên vật liệu… Vị trí này không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần tốt nghiệp THPT, tuổi từ 18 - 35. Thu nhập 8 - 11 triệu đồng/tháng, có xe đưa rước, thưởng hội nhập và bảo hiểm đầy đủ.

Chị Uyên (bên phải) phỏng vấn một ứng viên ẢNH: AN VY

Ngoài ra, công ty chị Uyên còn tuyển trưởng nhóm bán hàng và cửa hàng trưởng cho một công ty sữa tại nhiều tỉnh thành. Cửa hàng trưởng có thu nhập 12 - 16 triệu đồng/tháng, công việc là quản lý cửa hàng, giám sát đội ngũ bán hàng, đảm bảo doanh số, triển khai chương trình khuyến mãi… Ứng viên thử việc hưởng 100% lương, được đóng bảo hiểm từ tháng đầu và nhận lương tháng 13. Vị trí yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm quản lý, kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và khả năng dẫn dắt đội nhóm. Ở vị trí trưởng nhóm bán hàng sẽ hưởng 12 - 15 triệu đồng/tháng, phụ trách hỗ trợ đội ngũ bán hàng, sắp xếp lịch làm việc, kết nối chủ cửa hàng và quản lý điểm bán... Ứng viên trưởng nhóm bán hàng cần có xe máy, sẵn sàng di chuyển, giao tiếp thuyết phục và làm việc chỉn chu.