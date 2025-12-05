Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Nhiều việc làm thời vụ tết 2026 đang cần người, có thể đi làm ngay

Thanh Nam
Thanh Nam
05/12/2025 13:45 GMT+7

Nhiều doanh nghiệp bắt đầu tuyển dụng nhân viên thời vụ, phục vụ cho việc kinh doanh, buôn bán dịp tết 2026. Trong đó, nhiều việc làm có thu nhập khá cao.

Đa dạng vị trí việc làm thời vụ tết 2026

Chị Nguyễn Tường Vi, phụ trách nhân sự của Central Retail tại Việt Nam (P.Cầu Kiệu, TP.HCM; trước là P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết đang tuyển dụng việc làm dịp tết 2026. Theo đó, cần nhân sự làm việc tại siêu thị Go! Trường Chinh (P.Tây Thạnh, TP.HCM; trước là P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM).

Các vị trí tuyển dụng gồm: nhân viên soạn hàng, nhân viên gói quà, nhân viên bán hàng, nhân viên thu ngân, nhân viên kho, nhân viên giao hàng.

"Yêu cầu tốt nghiệp THPT trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm. Ứng viên có thái độ trung thực, sẵn sàng phục vụ khách hàng, đáp ứng thời gian làm việc thời vụ đến 28 tết âm lịch (15.2.2026). Có thể xoay ca linh hoạt, làm việc 8 tiếng/ngày. Mức lương là 7 triệu đồng/tháng và thưởng gắn bó tết. Ứng viên được đào tạo trước khi nhận việc. Và đặc biệt, sau khi làm việc giai đoạn này, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức", chị Vi cho hay.

Nhiều việc làm thời vụ tết 2026 đang tuyển, có thể đi làm ngay - Ảnh 1.

Nhiều siêu thị, cửa hàng kinh doanh, công ty đang tuyển dụng nhân viên làm việc thời vụ dịp tết 2026

ẢNH: THANH NAM

Chị Đỗ Thu Phương, chuyên viên tuyển dụng của Công ty cổ phần Richy Group (P.Yên Hòa, Hà Nội; trước là P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết công ty đang tuyển số lượng lớn nhân viên đóng gói bánh kẹo.

"Công việc đơn giản, gồm dán tem, hạn sử dụng, cân kẹo, đóng hộp, đóng thùng. Có ăn trưa tại kho. Môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn", chị Phương nói và cho hay: "Về quyền lợi, làm ca 8 tiếng sẽ nhận mức thu nhập 255.000 đồng/ngày. Còn làm ca 12 tiếng sẽ nhận thu nhập 425.000 đồng/ngày".

Anh Nguyễn Thành Đạt, nhân viên tuyển dụng của Công ty CJ Feed&Care (P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM), cho biết công ty đang tuyển dụng thời vụ tết 2026.

"Số lượng tuyển là 250 người, công việc chăm sóc heo, vệ sinh chuồng trại theo yêu cầu của kỹ thuật và quản lý trại. Thời gian dự kiến là một tháng, từ ngày 7.2.2026 – 7.3.2026. Địa điểm làm việc ở TP.HCM và các tỉnh lân cận như Tây Ninh, Lâm Đồng…", anh Đạt nói.

Cũng theo anh Đạt, mức thu nhập là từ 8 – 12 triệu đồng. "Ngoài ra, người làm việc sẽ hưởng các quyền lợi như: hỗ trợ 100% chi phí ăn, ở, sinh hoạt tại trang trại, được hỗ trợ xe đưa đón miễn phí 2 chiều. Bên cạnh đó, công ty có tổ chức tiệc, hoạt động vui tết tại trang trại".

Nhiều việc làm thời vụ tết 2026 đang tuyển, có thể đi làm ngay - Ảnh 2.

Có không ít việc làm thời vụ dịp tết 2026 có thu nhập khá cao, phù hợp với người trẻ muốn làm thêm

ẢNH: THANH NAM

Có thể đi làm ngay

Anh Huỳnh Công Thành, Phòng nhân sự Công ty TNHH Dịch vụ quà tặng Givista (P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước là P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), cho biết công ty đang tuyển nhân viên đóng gói quà tết 2026.

Công việc này sẽ bắt đầu từ ngày 15.12.2025 đến ngày 31.1.2026. "Thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, tùy theo lượng hàng. Có tăng ca, ưu tiên ứng viên muốn làm cố định ca và mong muốn làm việc hết thời gian dự án (tức đến ngày 31.1.2026). Công việc sẽ là đóng gói quà tết, dán tem, sắp xếp hàng hóa", anh Thành cho biết.

Về yêu cầu, theo anh Thành: "Ứng viên chịu khó, chịu làm, nhanh nhẹn. Thu nhập là 30.000 đồng/giờ, mức này cạnh tranh so với các công việc tương tự ngoài thị trường".

Công ty TNHH Dịch vụ và sản xuất bao bì Big Sun (P.Khương Đình, Hà Nội; trước là P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đang tuyển nhân viên kho thời vụ tết, ứng viên có thể đi làm ngay.

Chị Đỗ Thị Hiệp, nhân viên tuyển dụng của công ty cho hay: "Công việc là nhập và xuất hàng hóa theo phiếu yêu cầu. Sắp xếp, phân loại hàng hóa trong kho ngăn nắp, đúng khu vực. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ hàng nhập, xuất đúng quy định. Chuẩn bị đơn hàng giao cho bộ phận kinh doanh. Bên cạnh đó là hỗ trợ các công việc khác theo phân công của quản lý kho".

Về chế độ lương và phụ cấp, theo chị Hiệp: "Lương cứng 7 triệu đồng/tháng, phụ cấp thêm 1 triệu đồng/tháng. Yêu cầu có sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm kho, biết sắp xếp, ghi nhận số liệu".

Chị Đào Thị Phương, bộ phận tuyển dụng Công ty TNHH Một thành viên thực phẩm Á Châu III (P.Tân Hiệp, TP.HCM; trước là P.Khánh Bình, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), cho biết công ty đang tuyển dụng 100 lao động cả nam lẫn nữ để tham gia vào các công đoạn sản xuất sản phẩm mì, cháo, gia vị...

"Người làm việc sẽ có thu nhập ổn định từ 10 – 14 triệu đồng/tháng, được hỗ trợ 2 bữa ăn tại công ty cùng nhiều quyền lợi khác", chị Phương nói.

Xem thêm bình luận