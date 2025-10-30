Hàng loạt việc làm lương từ 20 triệu đồng/tháng đang cần tuyển gấp

Ngày 30.10, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM phối hợp với Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM tổ chức Ngày hội "Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ" năm 2025.

Sự kiện này nhằm hỗ trợ kịp thời nhu cầu việc làm cho các chiến sĩ sắp xuất ngũ, đồng thời giới thiệu thông tin tuyển dụng từ nhiều doanh nghiệp uy tín ẢNH: AN VY

Tại ngày hội, hơn 15 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp với khoảng 500 vị trí việc làm đa dạng. Nhiều vị trí nổi bật với mức lương cao từ 20 triệu đồng/tháng, thu hút sự quan tâm lớn từ ứng viên.

Đại diện Công ty cổ phần xe khách Phương Trang – Futa Bus Lines chia sẻ về nhu cầu tuyển dụng lớn do mở rộng các tuyến buýt. Hiện tại, công ty đang cần 500 lái xe buýt dấu E, 500 lái xe buýt dấu D và 1.000 tiếp viên xe buýt. Vị trí lái xe buýt dấu E có thu nhập từ 20-24 triệu đồng/tháng. Lái xe dấu D nhận 16-18 triệu đồng/tháng, trong khi tiếp viên xe buýt dao động từ 11-12 triệu đồng/tháng.

Đại diện Công ty cổ phần xe khách Phương Trang – Futa Bus Lines đang tư vấn việc làm cho các ứng viên ẢNH: AN VY

"Thời gian làm việc linh hoạt từ 5 giờ sáng đến 22 giờ tối, cho phép nhân viên chủ động sắp xếp ca làm. Hiện tại, công ty tuyển cho 35 tuyến buýt tại TP.HCM và dự kiến mở rộng thêm nhiều tuyến nội, ngoại thành. Ứng viên có nhiều lựa chọn để phù hợp với nơi ở và lịch trình cá nhân. Ngoài lương cơ bản, công ty hỗ trợ chỗ lưu trú, phụ cấp hoàn thành nhiệm vụ và các phúc lợi khác. Yêu cầu cho lái xe là bằng lái dấu D hoặc E, còn tiếp viên cần trung thực, tỉ mỉ và khả năng giao tiếp tốt để phục vụ hành khách hiệu quả", đại diện công ty chia sẻ.

Công ty Eduwing Global (TP.HCM) đang tuyển nhiều cộng tác viên. Công việc này phù hợp cho sinh viên hoặc người đi làm có thời gian rảnh rỗi. Ông Hồ Đức Hoàn, Giám đốc điều hành, cho biết vị trí này không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp hay đặt cọc. Ứng viên chỉ cần đăng ký trên hệ thống, sau đó giới thiệu và gửi link về chương trình thực tập sinh tại Đức. Mỗi lượt đăng ký thành công, bạn sẽ có hoa hồng từ 10-15 triệu đồng. Đặc biệt, cộng tác viên không phải tư vấn trực tiếp mà đội ngũ công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ. "Công việc này không chỉ mang lại thu nhập cao mà còn giúp chia sẻ cơ hội việc làm châu Âu cho gia đình, bạn bè. Với mô hình làm việc linh hoạt, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn kiếm thêm mà không ràng buộc thời gian cố định", ông Hoàn nói.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của các ứng viên ẢNH: AN VY

Chị Nguyễn Thị Tuyết Trâm, Trưởng nhóm tuyển dụng Công ty cổ phần Green Speed (TP.HCM), cho biết công ty chị mang đến vị trí hấp dẫn, phù hợp với độ tuổi 18-40, chẳng hạn như sale thị trường, PG bán hàng tại siêu thị… Mức lương dao động từ 10 triệu đồng/tháng trở lên, cao nhất lên đến 20 triệu đồng/tháng tùy hiệu suất. Ví dụ, nhân viên sale thị trường sẽ tiếp cận các cửa hàng tạp hóa để giới thiệu sản phẩm mới, yêu cầu sức khỏe tốt, bằng lái xe để chở hàng nhỏ và khả năng giao tiếp cơ bản.

Ngoài ra, chị Trâm giới thiệu vị trí nhân viên tư vấn trưng bày có thu nhập 10 - 11,6 triệu đồng/tháng. Công việc là trưng bày hàng hóa, kiểm tra giá cả và chương trình khuyến mãi. Ứng viên được thử việc với 100% lương, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, y tế và tai nạn. Còn với vị trí nhân viên tư vấn bán hàng nhận 7-12 triệu đồng/tháng, làm ca xoay 6,5 giờ đồng hồ/ngày, tập trung vào tư vấn sản phẩm, xử lý phản hồi khách hàng và xây dựng mối quan hệ tại điểm bán.

Có đến 500 việc làm được giới thiệu trong ngày hội ẢNH: AN VY

Công ty TNHH Trung tâm thể dục thể hình và yoga California tuyển dụng số lượng PT (huấn luyện viên cá nhân) không giới hạn. Ông Trần Phước Thọ, Trưởng bộ phận huấn luyện cá nhân, chia sẻ công việc này rất thích hợp với các bạn đã được đào tạo về vận động vì phù hợp với chuyên ngành thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe ở bên ông. Thu nhập trung bình ban đầu từ 10-15 triệu đồng/tháng, tăng dần theo kinh nghiệm và thời gian làm việc. Ứng viên sẽ được đội ngũ master ở công ty đào tạo kỹ lưỡng, để đảm bảo kỹ năng chăm sóc sức khỏe cộng đồng hiệu quả. Bên cạnh lương, bạn sẽ còn nhận được chế độ phúc lợi đầy đủ.

Công ty CP Takahiro (TP.HCM) đang tuyển dụng nhiều vị trí trong ngành dịch vụ nhà hàng, không yêu cầu kinh nghiệm. Chị Lê Thị Thủy Tiên, Trưởng phòng nhân sự, cho biết hiện tại công ty đang tuyển phụ bếp, phục vụ, thu ngân, pha chế, lễ tân, tiếp thực,… Nhân viên sẽ được đào tạo từ chuyên gia Nhật Bản. Lương bán thời gian từ 27.000 đồng - 37.000 đồng/giờ, toàn thời gian từ 8-10 triệu đồng/tháng. Đây là môi trường lý tưởng để học hỏi kỹ năng chuyên nghiệp và làm việc trong không khí hiện đại.

Ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ” năm 2025 thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ ẢNH: AN VY

Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Đại Nam (TP.HCM) đang tìm kiếm nhân viên bảo vệ độ tuổi từ 20-40. Ông Nguyễn Văn Hiếu, nhân viên công ty, chia sẻ mức lương từ 7 - 10,6 triệu đồng/tháng, với đầy đủ bảo hiểm và chế độ làm việc ổn định.