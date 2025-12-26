Thủ tướng: Khuyến khích đào tạo song bằng, thí điểm học vượt cấp, vượt lớp

Ưu tiên nguồn lực, có chính sách đột phá trong đào tạo nhân tài

Tại trụ sở Chính phủ hôm nay 26.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt, biểu dương 91 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025. Cùng dự có Phó thủ tướng Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025 ẢNH: VGP

Vui mừng chào đón 91 học sinh đạt thành tích xuất sắc - những "Chiến binh Sao Vàng", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, quý trọng hiền tài là những giá trị nhân văn sâu sắc, cao cả, truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử và là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ của dân tộc ta.

Trong bối cảnh phát triển bùng nổ của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây… và xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, công tác đào tạo, bồi dưỡng, Thủ tướng nói, phát triển tài năng và trọng dụng nhân tài là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu.

Theo Thủ tướng, hơn lúc nào hết, chúng ta cần tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, có cơ chế, chính sách đột phá trong lĩnh vực quan trọng này.



Để thực hiện thành công các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, các bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho giáo dục và đào tạo - "sự nghiệp trồng người".

Thí điểm học vượt cấp, vượt lớp

Thủ tướng nêu rõ, phải ưu tiên bố trí nguồn lực, tập trung chăm lo hơn nữa cho phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển học sinh tài năng; xác định rõ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội; khơi dậy mọi nguồn lực, thúc đẩy tinh thần ham học hỏi, sáng tạo của các học sinh tài năng và phong trào thi đua học tập suốt đời.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025 ẢNH: VGP

Việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng các học sinh tài năng phải trên cơ sở khoa học, phù hợp và đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt Nam, trong đó nghiên cứu các giải pháp đột phá nhằm phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ nhân tài trẻ, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 1/2026.

Thủ tướng lưu ý, xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, nhất là ưu đãi, hỗ trợ học phí, cấp học bổng cho các học sinh tài năng, khuyến khích cơ chế đào tạo song bằng và thí điểm học vượt cấp, vượt lớp phù hợp thực tiễn.

Tập trung phát triển các cơ sở giáo dục phổ thông và đại học có thế mạnh trở thành hạt nhân các mạng lưới đào tạo xuất sắc và tài năng trong các bộ môn STEM, một số lĩnh vực công nghệ ưu tiên, như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới, công nghệ sinh học và các môn khoa học xã hội nhân văn…

Có chính sách đặc thù thu hút nhân tài, các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài về làm việc tại Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Có mặt tại sự kiện, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, 10 năm qua, các đoàn học sinh Việt Nam dự thi quốc tế, các môn văn hóa, khoa học cơ bản đã đạt 434 giải quốc tế, trong đó có 132 huy chương vàng, 169 huy chương bạc, 133 huy chương đồng và các bằng khen.

Nhiều học sinh xuất sắc đã được huy chương vàng liên tiếp trong 2 năm hoặc đạt các điểm cao nhất, có học sinh đã giành huy chương vàng ngay khi còn đang học lớp 10. Tiếp bước thành tích ấn tượng, trong năm học 2024 - 2025, Việt Nam có 7 đoàn tham dự các Olympic khu vực, quốc tế ở các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học và tin học với 37/37 lượt học sinh tham gia và tất cả các cháu đều đoạt giải (gồm 13 huy chương vàng, 16 huy chương bạc, 8 huy chương đồng).

Đặc biệt, cả 4/4 học sinh tham dự Olympic hóa học quốc tế đều đoạt huy chương vàng, thành tích cao nhất từ trước đến nay.