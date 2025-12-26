Tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số từ học sinh xuất sắc

Chiều 26.12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu cả nước.

Cùng dự còn có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu ẢNH: TTXVN

Lớp trí thức trẻ người dân tộc thiểu số đang từng bước hình thành

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết lịch sử cách mạng Việt Nam luôn khắc ghi những đóng góp to lớn, bền bỉ và đầy hy sinh của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chân lý bất biến về đại đoàn kết dân tộc. Trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946, Bác căn dặn: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán... đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt... Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt".

Tổng Bí thư khẳng định Đảng luôn nhất quán xác định: công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ổn định chính trị, phát triển bền vững và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc của đất nước.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân tộc đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không ngừng được cải thiện. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên rõ rệt; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước ngày càng bền chặt.

Đặc biệt, sự nghiệp giáo dục, đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số có bước phát triển quan trọng. Hệ thống trường lớp, nhất là các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tiếp tục được củng cố; các chính sách miễn, giảm học phí, học bổng, cử tuyển, tín dụng học sinh, sinh viên được triển khai ngày càng hiệu quả.

Một lớp trí thức trẻ người dân tộc thiểu số đang từng bước hình thành, khẳng định vai trò trong hệ thống chính trị, trong quản lý nhà nước, khoa học - công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư xúc động bày tỏ những thành tích của các học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được tuyên dương chính là minh chứng thuyết phục cho một chân lý giản dị mà sâu sắc: hoàn cảnh có thể khác nhau, nhưng tri thức, ý chí và khát vọng vươn lên luôn có thể mở ra con đường đi tới tương lai.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt ẢNH: TTXVN

Nghiên cứu cấp học bổng đào tạo ở nước ngoài cho sinh viên dân tộc thiểu số

Để tiếp tục chăm lo, bồi dưỡng và phát huy tốt hơn nữa vai trò của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Dân tộc - Tôn giáo cần tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu chiến lược về công tác dân tộc.

Cùng đó, chủ trì rà soát, hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế theo dõi, kết nối, hỗ trợ lâu dài đối với các em đã được tuyên dương; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc rất ít người.

Bộ Giáo dục - Đào tạo phải tiếp tục coi phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; đầu tư hệ thống trường nội trú, bán trú; chăm lo đội ngũ giáo viên.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Dân tộc - Tôn giáo, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng đề án đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số từ học sinh, sinh viên xuất sắc. Trước mắt, nghiên cứu lựa chọn, cấp học bổng đào tạo ở nước ngoài cho một số cháu được tuyên dương.

Các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên dân tộc thiểu số học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, cống hiến và trưởng thành; gắn đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ biên giới, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư chia sẻ đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới - giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, hạnh phúc. Thời cơ và vận hội rất lớn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư mong muốn các cháu tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng học tập, không ngừng nâng cao tri thức, kỹ năng, làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, kỷ luật và tư duy đổi mới, sáng tạo; sống có lý tưởng, có hoài bão, có trách nhiệm với gia đình, quê hương, cộng đồng và đất nước.

Tổng Bí thư căn dặn các cháu tự hào về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc mình; giữ gìn tiếng nói, chữ viết, phong tục tốt đẹp; không tự ti, không mặc cảm, dám mơ ước lớn, dám đi xa nhưng luôn hướng về quê hương, đất nước. Trở thành hạt nhân đoàn kết trong gia đình, cộng đồng và giữa các dân tộc; mang tri thức, kinh nghiệm, khát vọng cống hiến của mình để góp phần xây dựng bản làng, quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.