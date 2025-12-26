Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị Sự kiện

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi cán bộ đảng viên phải là những người truyền cảm hứng

Tuấn Minh
Tuấn Minh
26/12/2025 06:00 GMT+7

Dự Chương trình tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: 'mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là những người đứng đầu, phải nêu gương bằng những hành động cụ thể, kết quả thực chất, thực sự là những người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến'.

Tối 25.12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư đã chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025". Đây là sự kiện chính trị - nghệ thuật đặc biệt nhằm tôn vinh các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi cán bộ đảng viên phải là những người truyền cảm hứng - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025" với chủ đề “Việt Nam thịnh vượng”

ẢNH: TUẤN MINH

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi nhắc lại tâm nguyện cả đời của Bác Hồ là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Người đứng đầu Đảng xúc động nhấn mạnh: "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hễ còn một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn thì Đảng vẫn còn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ".

Tổng Bí thư khẳng định không có mục tiêu nào khác ngoài việc phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi cán bộ đảng viên phải là những người truyền cảm hứng - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

ẢNH: TUẤN MINH

Trước "cánh cửa lịch sử" bước vào kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tập trung khơi dậy mạnh mẽ ý chí quật cường và tinh thần yêu nước mãnh liệt trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. 

"Mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là những người đứng đầu, phải nêu gương bằng những hành động cụ thể, kết quả thực chất, thực sự là những người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến", Tổng Bí thư yêu cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi cán bộ đảng viên phải là những người truyền cảm hứng - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao trao tặng Biểu trưng và Giấy chứng nhận cho tiến sĩ Nguyễn Thái Tự, người dành trọn tâm huyết cuộc đời mình cho việc tìm kiếm loài cá mới cho Việt Nam và thế giới

ẢNH: TUẤN MINH

Biểu dương các điển hình, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định họ là những tấm gương sáng về tinh thần kiên định, tiên phong. Đặc biệt, trong bối cảnh mới, Tổng Bí thư nhấn mạnh phẩm chất "dám đương đầu với khó khăn, thử thách" và "dám hành động vì lợi ích chung" của các điển hình. Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ ấy, theo Tổng Bí thư, chính là minh chứng sống động cho khát vọng cống hiến hết mình xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi cán bộ đảng viên phải là những người truyền cảm hứng - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao tặng Biểu trưng và Giấy chứng nhận cho cô giáo Lò Thị Vi Nga, giáo viên Trường mầm non sông Đà (tỉnh Lai Châu)

ẢNH: TUẤN MINH

Cũng tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao tặng Biểu trưng và Giấy chứng nhận tôn vinh cho 26 điển hình tiêu biểu toàn quốc - những con người được ví như những "sợi chỉ đỏ" dệt nên "cánh buồm" đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi cán bộ đảng viên phải là những người truyền cảm hứng - Ảnh 5.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi cán bộ đảng viên phải là những người truyền cảm hứng - Ảnh 6.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi cán bộ đảng viên phải là những người truyền cảm hứng - Ảnh 7.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi cán bộ đảng viên phải là những người truyền cảm hứng - Ảnh 8.

26 điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được vinh danh tại chương trình

ẢNH: TUẤN MINH

