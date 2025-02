TP.HCM vừa thông qua chính sách về hỗ trợ học phí cho học sinh. (Ảnh minh họa tiết học mỹ thuật của học sinh Trường THCS Nguyễn Du Q.1, TP.HCM) ẢNH: BẢO CHÂU

Nóng: Toàn bộ học sinh TP.HCM không phải đóng học phí từ năm học 2025-2026

Theo đó, với chính sách hỗ trợ nói trên thì trẻ mầm non dưới 5 tuổi và học sinh THPT công lập sẽ không phải đóng học phí. Còn học sinh các trường ngoài công lập (trừ trường có vốn đầu tư nước ngoài) sẽ nhận mức hỗ trợ bằng mức học phí các trường công lập.

Cụ thể, mức học phí được hỗ trợ như sau:

Dự toán kinh phí thực hiện chính sách là 653 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh THPT công lập là 423 tỉ đồng, ngoài công lập là 230 tỉ đồng.

Như vậy theo Nghị định 81 của Chính phủ, từ năm học 2025-2026, học sinh tiểu học trường công lập, trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh THCS được miễn học phí. Thêm vào đó, TP.HCM ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non dưới 5 tuổi và học sinh THPT thì từ năm học 2025-2026, toàn bộ trẻ mầm non, học sinh từ tiểu học đến THCS, THPT và hệ GDTX của các bậc học tại TP.HCM sẽ không phải đóng học phí.

Theo đánh giá của chính quyền TP.HCM, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước - một sự kiện đặc biệt quan trọng của thành phố, đây là chính sách về giáo dục thiết thực, hiệu quả, mang ý nghĩa giá trị, xứng tầm và có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Qua đó người dân nhận thấy chất lượng cuộc sống thành phố ngày càng được nâng cao, tự hào về những thành tựu của thành phố mà đối tượng được thụ hưởng là người dân đang sinh sống và làm việc tại thành phố. Từ đó thúc đẩy động lực để nhân dân tiếp tục tham gia góp phần chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.