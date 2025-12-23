Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM bổ sung hơn 910 tỉ đồng để miễn học phí, hỗ trợ học phí

Sỹ Đông
Sỹ Đông
23/12/2025 13:06 GMT+7

TP.HCM vừa quyết định bổ sung hơn 910 tỉ đồng cho các xã, phường, đặc khu thực hiện chính sách miễn học phí, hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2025 - 2026.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường, đặc khu để triển khai chính sách miễn học phí, hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2025 - 2026.

Theo quyết định, TP.HCM chấp thuận bổ sung hơn 910 tỉ đồng để miễn học phí và hỗ trợ học phí trong 4 tháng cuối năm 2025. Việc triển khai chính sách được thực hiện theo Nghị quyết 40/2025 và Nghị quyết 41/2025 của HĐND TPHCM.

TP.HCM bổ sung 910 tỉ triển khai miễn, hỗ trợ học phí - Ảnh 1.

Học sinh trường công lập ở TP.HCM được hưởng chính sách miễn học phí

ẢNH: NHẬT THỊNH

UBND TP.HCM giao UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung đề xuất và tính pháp lý của hồ sơ, tài liệu làm căn cứ xác định kinh phí.

Các địa phương tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng định mức, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách, tránh chi trùng lắp. Trong trường hợp kinh phí được sử dụng không hết, UBND các xã, phường, đặc khu kịp thời hoàn trả ngân sách TP.HCM theo quy định hiện hành.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức triển khai thực hiện chính sách miễn học phí, hỗ trợ học phí theo đúng nội dung các nghị quyết của HĐND TP.HCM.

Quyết định này là cơ sở quan trọng để các địa phương trên địa bàn thành phố triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả chính sách miễn học phí, hỗ trợ học phí, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong năm học 2025 - 2026.

