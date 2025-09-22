Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tư vấn tâm lý học đường nặng hình thức, Bộ GD-ĐT ra quy định mới

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
22/09/2025 18:14 GMT+7

Cho rằng hoạt động tư vấn tâm lý học đường hiện nay còn mang tính hình thức, thiếu nhân sự chuyên trách, Bộ GD-ĐT ban hành quy định mới nhằm khắc phục tình trạng này.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 18/2025/TT-BGDĐT ngày 15.9.2025 hướng dẫn về công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học, có hiệu lực thi hành từ ngày 31.10.2025.

Bộ GD-ĐT cho rằng thực tiễn triển khai công tác tư vấn tâm lý học đường thời gian qua dù đã có quy định nhưng cho thấy còn nhiều khó khăn, hạn chế.

Tư vấn tâm lý học đường nặng hình thức, Bộ GD-ĐT ra quy định mới - Ảnh 1.

Nam sinh lớp 7 giật tóc, dúi đầu cô giáo gây bàng hoàng dư luận được cho là cóbiểu hiện không bình thường về tâm lý

ẢNH: CẮT CLIP

Nhiều cơ sở giáo dục chưa bố trí được nhân sự chuyên trách, hoạt động tư vấn còn mang tính kiêm nhiệm, thiếu kinh phí, cơ sở vật chất chưa bảo đảm; một số nơi chưa có phòng tư vấn riêng biệt hoặc hoạt động còn mang tính hình thức.

Việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội chưa đồng bộ; công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ còn hạn chế; quy định chồng chéo, khiến nhiều nhà trường gặp lúng túng trong triển khai.

Thông tư mới xác định rõ mục đích của công tác tư vấn học đường và công tác xã hội là nâng cao năng lực cho người học trong phòng ngừa, nhận diện khó khăn, giải quyết và tìm kiếm sự trợ giúp phù hợp để khắc phục khó khăn về học tập, tâm lý và quan hệ xã hội.

Đồng thời, rèn luyện kỹ năng sống, tăng cường ý chí, bản lĩnh, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần; hình thành thái độ ứng xử phù hợp trong quan hệ xã hội, góp phần hoàn thiện nhân cách của người học.

Về nguyên tắc thực hiện công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học, thông tư xác định người học là trung tâm, được bảo đảm quyền lợi hợp pháp, an toàn và bảo mật thông tin, quyền được tham gia, tự nguyện, tự quyết định. 

Hoạt động tư vấn phải được tiến hành khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử; tôn trọng đặc điểm cá nhân, tận dụng điểm mạnh và nguồn lực sẵn có của người học, gia đình và xã hội; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa vùng miền; và đặc biệt phải kịp thời, hiệu quả khi người học gặp khó khăn.

Thông tư quy định cụ thể nội dung tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học gồm nhiều lĩnh vực quan trọng, gắn liền với nhu cầu thiết thực của người học. Đó là tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về học tập (xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch học tập; quản lý thời gian, lựa chọn cách thức, phương pháp học tập…).

Về giới, quan hệ xã hội (tâm sinh lý lứa tuổi, giới, giới tính, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản; quan hệ tình bạn, tình yêu, hôn nhân, gia đình…); về tâm lý (phòng ngừa, rà soát, phát hiện sớm; tư vấn, tham vấn tâm lý đối với người học có khó khăn tâm lý ).

Về kỹ năng sống (kỹ năng nhận thức, làm chủ, bảo vệ bản thân; kỹ năng làm chủ trí tuệ cảm xúc; kỹ năng tương tác, hòa nhập xã hội…); về hướng nghiệp, việc làm, khởi nghiệp; về chính sách, pháp luật; về dịch vụ công tác xã hội cho người học.

Về hình thức, thông tư quy định việc thực hiện công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến…

UBND cấp tỉnh và cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, sắp xếp, bố trí nhân sự, kinh phí, cơ sở vật chất, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp và tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học theo quy định.

Sở GD-ĐT có trách nhiệm tham mưu xây dựng và thực hiện chế độ chính sách đối với người làm công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học; xây dựng cơ chế phối hợp; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Theo Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông ban hành năm 2023, nêu: "Mỗi trường học, từ cấp tiểu học đến cấp THPT được bố trí một người vào vị trí việc làm tư vấn cho học sinh. Trường hợp không bố trí được biên chế, nhà trường ký hợp đồng lao động hoặc bố trí giáo viên kiêm nhiệm".

Tin liên quan

Mỗi trường học sẽ có một biên chế chuyên viên tư vấn tâm lý học đường?

Mỗi trường học sẽ có một biên chế chuyên viên tư vấn tâm lý học đường?

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, cho biết Bộ GD-ĐT đã thống nhất với Bộ Nội vụ, sắp tới có thêm một vị trí việc làm chuyên về tư vấn tâm lý học đường trong nhà trường.

Điều gì gây cản trở hoạt động tư vấn tâm lý học đường?

Để học trò không “quay lưng” với tư vấn tâm lý

Khám phá thêm chủ đề

Tư vấn Tâm lý hình thức Chuyên trách Bộ GD-ĐT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận