Giáo viên Tuyên Quang, Nghệ An, Cà Mau sắp được tập huấn tư vấn tâm lý

Khóa tập huấn hướng dẫn thầy cô cách giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè... ẢNH MINH HỌA TNO

Khóa tập huấn Nâng cao năng lực tư vấn tâm lý học đường cho giáo viên chủ nhiệm trong trường trung học do Bộ GD-ĐT, Room to Read tổ chức trong 3 ngày của tháng 12.2023 đã kết thúc. Người được tập huấn đợt này là các nhóm giáo viên cốt cán đến từ 3 tỉnh Tuyên Quang, Nghệ An, Cà Mau.



Chuyên gia đóng góp các bài giảng là các phó giáo sư, tiến sĩ đến từ Trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội; Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Các nội dung kiến thức chính trong chương trình bao gồm tư vấn phòng chống xâm hại, bạo lực học đường trên cơ sở giới. Hướng dẫn thầy cô tăng cường ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác; cách ứng phó với tác động từ mạng xã hội…

Ban tổ chức cho biết giáo viên chủ nhiệm được xác định là một trong những lực lượng trong nhà trường có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Giáo viên chủ nhiệm cũng góp phần tích cực trong việc phòng ngừa các vấn đề tâm lý của học sinh, giúp các em vượt qua các vướng mắc, khó khăn.

Các giáo viên cốt cán của Tuyên Quang, Nghệ An, Cà Mau tham gia tập huấn

Tuy nhiên, theo một khảo sát của Room to Read phối hợp với Bộ GD-ĐT thực hiện trước khi tập huấn thì 95,2% trong số giáo viên chủ nhiệm cho biết thường dựa vào kinh nghiệm, trải nghiệm của bản thân và vốn kiến thức cá nhân để hỗ trợ học sinh. Khảo sát cũng cho thấy 98,8% giáo viên chủ nhiệm cho rằng các hoạt động nâng cao năng lực về tư vấn tâm lý là cần thiết để các thầy cô có thể hỗ trợ học sinh hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

Bà Nguyễn Diệu Nương, Giám đốc quốc gia của Room to Read Việt Nam, cho biết sau khóa tập huấn này, toàn bộ giáo viên chủ nhiệm lớp và ban giám hiệu của 6 trường trung học ở 3 tỉnh là Tuyên Quang, Nghệ An, Cà Mau - 3 tỉnh tham gia thí điểm, được tập huấn về tư vấn tâm lý học đường.

Người hướng dẫn là các giáo viên cốt cán vừa kết thúc khóa học. Tài liệu về nâng cao năng lực tư vấn tâm lý học đường cho giáo viên chủ nhiệm trong trường trung học do Bộ GD-ĐT, Room to Read biên soạn, ban hành và triển khai.

Ngoài ra, chương trình còn có các hoạt động hỗ trợ chuyên môn hàng tháng giúp các giáo viên chủ nhiệm vận dụng, thực hành kiến thức, kỹ năng được tập huấn vào công tác chủ nhiệm. Trên cơ sở đánh giá kết quả thí điểm, nội dung tập huấn sẽ được nhân rộng thêm ở khoảng 180 trường ở các địa phương.