Trường ĐH Bách khoa TP.HCM trả lương cho người học tiến sĩ

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM lần đầu tiên có chính sách mới trong đào tạo tiến sĩ gồm trả lương và hỗ trợ học phí cho nghiên cứu sinh ảnh: N.Q

Nghiên cứu sinh đồng thời là nghiên cứu viên

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông báo tuyển dụng nghiên cứu viên toàn thời gian, đồng thời là nghiên cứu sinh chương trình đào tạo tiến sĩ với chế độ đãi ngộ và trả lương hấp dẫn cùng chính sách hỗ trợ về học phí.

Theo đó, ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc theo vị trí nghiên cứu viên, đồng thời tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Trong thời gian công tác, nghiên cứu viên được hưởng lương và các chế độ khác theo vị trí việc làm nghiên cứu viên cũng như các quyền lợi của người lao động theo quy định hiện hành (tối đa là 3 năm tính từ thời gian hoàn thành thử việc). Song song đó, nghiên cứu viên được hỗ trợ 50% học phí chương trình đào tạo tiến sĩ, các trường hợp có thành tích đặc biệt có thể được xem xét hỗ trợ 100% học phí.

Việc xét duyệt dựa trên hồ sơ của giảng viên hướng dẫn và hồ sơ của ứng viên. Cơ hội sẽ dành cho ứng viên chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, bài luận thể hiện tốt hướng nghiên cứu, trình bày kế hoạch làm việc và lộ trình nghiên cứu rõ ràng, phù hợp và thuyết phục để hội đồng xem xét.

Phạm vi tuyển dụng trải rộng cho tất cả các ngành đào tạo bậc tiến sĩ của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, ưu tiên cho các lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm của trường như: trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường, an ninh mạng; điện toán đám mây, công nghệ lượng tử, dữ liệu lớn và Blockchain; mạng di động thế hệ sau (5G/6G) và chip bán dẫn; robot, tự động hóa, phương tiện tự hành và giao thông tiên tiến; y-sinh học tiên tiến; năng lượng và vật liệu mới, vật liệu tiên tiến; đất hiếm, đại dương và lòng đất; hàng không và vũ trụ...

Trong tháng này, trường sẽ ban hành thông báo chính thức về việc xét duyệt chỉ tiêu nghiên cứu viên đồng thời là nghiên cứu sinh. Các thông báo chi tiết liên quan đến quy trình xét và nộp hồ sơ cũng sẽ được thông tin đầy đủ đến ứng viên trong tháng 1.2026.

Nghiên cứu sinh được ký hợp đồng như nhân viên chính thức

Cũng trong năm nay, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông báo tuyển sinh chương trình nghiên cứu sinh kết hợp trợ giảng/giảng viên (Teaching Assistantship Program). Tuy nhiên, chương trình này mới chỉ áp dụng cho khoa Công nghệ thông tin với các ngành: khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và hệ thống thông tin.

Nghiên cứu sinh được Trường ĐH Khoa học tự nhiên miễn 100% học phí chương trình tiến sĩ (78.625.000 đồng/năm cho năm học 2025-2026). Bên cạnh đó, còn hưởng các chế độ phúc lợi như nhân viên chính thức của trường, gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác, đảm bảo sự ổn định trong suốt quá trình học tập và công tác. Trong đó, riêng lương cơ bản của trợ giảng theo quy định nhà trường từ khoảng 7.000.000 đồng/tháng. Thù lao giảng dạy tùy thuộc vào số tiết giảng dạy thực tế.

Từ năm 2019, ĐH Kinh tế TP.HCM cũng triển khai chương trình miễn học phí và trả lương với nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn dành cho nghiên cứu sinh học tập tại trường. Theo đó, người học tiến sĩ được xem là nhân sự làm việc toàn thời gian, ký hợp đồng với trường được miễn 100% học phí, được hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng. Nếu cư trú ngoài TP.HCM, nghiên cứu sinh được bố trí chỗ ở không thu phí tại một trong các cơ sở lưu trú của trường. Khi được người hướng dẫn đồng ý, nghiên cứu sinh có thể tham gia giảng dạy và được hưởng thù lao tương đương giảng viên thỉnh giảng. Thời gian tham gia giảng dạy tối đa tại trường không quá 450 giờ/năm. Đáng lưu ý, sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ được ưu tiên tuyển dụng trở thành viên chức của trường nếu có nguyện vọng.