Tuyển sinh ĐH 2026: Sẽ giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển?

Hôm qua 21.1, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn với chủ đề "Tuyển sinh ĐH 2026 có gì mới?", được truyền hình trực tuyến trên các kênh thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên, với nhiều thông tin về phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, ngành học mới... từ các trường ĐH.

Lý do nên giảm số lượng nguyện vọng xét tuyển

Có mặt tại chương trình tư vấn, tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, thông tin về những điểm mới dự kiến trong tuyển sinh của năm 2026. Theo tiến sĩ Hải, Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến các trường ĐH về việc giới hạn số lượng nguyện vọng (NV) xét tuyển của thí sinh (TS) và số lượng phương thức xét tuyển của các trường để giảm tỷ lệ ảo.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng phụ trách Tuyển sinh, truyền thông và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho rằng dự kiến điều chỉnh này là hợp lý vì trong năm qua rất nhiều TS đăng ký quá nhiều NV, không xác định được ngành nào là ngành trọng điểm muốn học.

Theo đại diện các trường ĐH, đề án tuyển sinh chính thức sẽ công bố chậm nhất vào ngày 15.2 ẢNH: LÊ THANH HẢI

"Có em đăng ký tới 80 NV, khi trúng tuyển không biết mình trúng tuyển ngành nào và ngành mình thích lại không trúng tuyển do sắp xếp sai. Vì thế giới hạn NV là hợp lý để các em tránh đăng ký dàn trải, hướng tới ngành trọng yếu, biết được năng lực, điểm mạnh của mình, biết tính toán kỹ hơn", thạc sĩ Phụng nhận định.

Tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, thạc sĩ Ngô Thị Xuân, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và truyền thông, cho hay năm 2025 đa số TS trúng tuyển vào trường ở các NV 1 đến 4, rất hiếm em đậu ở NV thứ 5, 6. "Theo số liệu thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2025 trung bình mỗi em đăng ký 9,8 NV, có những em vài chục NV. Có thể số NV trung bình này sẽ là cơ sở để Bộ GD-ĐT giới hạn số lượng NV. Điều này là hợp lý nhằm giúp các em vừa tập trung đăng ký xét tuyển vào ngành học, trường phù hợp nhất vừa tiết kiệm chi phí", thạc sĩ Xuân đánh giá.

Theo tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, Bộ GD-ĐT dự kiến có những điều chỉnh về NV xét tuyển và phương thức xét tuyển xuất phát từ thực tế tuyển sinh các năm trước. "Nếu thực hiện, chính sách này sẽ không ảnh hưởng nhiều tới những TS có sự cân nhắc kỹ lưỡng trong chọn ngành, chọn trường. Các học sinh cứ an tâm học tập, cân nhắc chọn phương thức và NV đăng ký xét tuyển phù hợp để đạt kết quả tốt nhất", tiến sĩ Trường lưu ý.

X U HƯỚNG SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC KẾT HỢP

Gửi câu hỏi đến chương trình tư vấn, một TS thắc mắc: "Vì sao năm 2025 Trường ĐH Mở TP.HCM bỏ xét học bạ, năm nay quay lại xét?".

Tiến sĩ Lê Xuân Trường cho hay: "Năm 2025 trường không xét học bạ do những năm trước nhiều TS trúng tuyển bằng học bạ nhưng không nhập học. Năm nay, trường quay lại xét học bạ, tăng thêm cơ hội để TS tham gia xét tuyển và trúng tuyển vào trường".

Nói thêm về việc điều chỉnh các phương thức tuyển sinh, PGS-TS Phạm Thành Dương, Trưởng khoa Kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức, cho hay năm 2026 trường làm thống kê, khảo sát cho thấy TS trúng tuyển bằng học bạ học rất tốt nên đây vẫn là phương thức quan trọng để trường sử dụng xét tuyển.

Tuy nhiên, bên cạnh những phương thức mà các trường sử dụng nhiều năm qua như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm đánh giá năng lực, xét điểm học bạ…, xu hướng tuyển sinh của các trường năm nay cho thấy nổi lên phương thức tổng hợp.

Phương thức này những năm trước chỉ ít trường sử dụng nhưng năm nay nhiều trường đưa vô đề án tuyển sinh. Xét tuyển tổng hợp là kết hợp điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm đánh giá năng lực. Chẳng hạn Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành... năm nay đều áp dụng phương thức này nhưng mỗi trường sẽ có cách tính trọng số khác nhau.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho rằng phương thức xét tổng hợp là xu hướng tất yếu trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, để phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. "Trọng số điểm trong phương thức kết hợp tại mỗi trường sẽ khác nhau, tỷ lệ có thể 4 - 6, 3 - 7, 5 - 5... Phương thức này đánh giá học sinh công bằng, toàn diện hơn vì kết hợp nhiều loại điểm. Nếu điểm học bạ hay điểm thi riêng lẻ có thể chưa phản ánh toàn diện năng lực của các em thì nay với phương thức kết hợp sẽ phản ánh đầy đủ và đánh giá được toàn diện hơn. Thêm phương thức này cũng là thêm cơ hội cho TS", thạc sĩ Trị nhấn mạnh.

Theo thạc sĩ Trị, phương thức tổng hợp có thể sẽ sinh ra một số tổ hợp môn mới. Tuy nhiên, tiến sĩ Võ Thanh Hải lưu ý bắt đầu từ năm 2026, Bộ GD-ĐT quy định tổ hợp môn xét tuyển bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, trong đó phải có môn toán hoặc ngữ văn. Bên cạnh đó, số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất chiếm 50% trọng số tính điểm xét tuyển.

Chẳng hạn, theo thạc sĩ Vương Văn Khởi, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, năm 2026 sử dụng 11 tổ hợp môn, trong đó một nhóm ngành có 2 môn bắt buộc là toán, văn và môn thứ 3 là môn tự chọn. Với khối khoa học xã hội và ngôn ngữ, môn ngữ văn và tiếng Anh là bắt buộc.

Theo đại diện các trường ĐH, đề án tuyển sinh của các trường sẽ công bố chậm nhất vào ngày 15.2, trong đó có thông tin cụ thể về chỉ tiêu các ngành học, phương thức xét tuyển và tổ hợp môn cụ thể của các ngành.

Học sinh tham gia chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên, tìm hiểu các thông tin tuyển sinh vào ĐH ảnh: Bá Duy





N HIỀU NGÀNH HỌC MỚI

Năm 2026, ĐH Duy Tân dự kiến mở các ngành học có yếu tố công nghệ mới là công nghệ tài chính, digital marketing, truyền thông số. Trong khi đó Trường ĐH Việt Đức mở thêm các ngành kỹ thuật y sinh, quản trị kinh doanh số và quốc tế. Trường ĐH Mở TP.HCM có ngành mới gồm toán ứng dụng, công nghệ giáo dục, kỹ thuật xây dựng, truyền thông đa phương tiện, kinh tế đầu tư. Ngoài ra chương trình tiên tiến của trường dự kiến mở các ngành marketing, kinh doanh quốc tế, quản trị nhân lực, hệ thống thông tin quản lý.

Tương tự, Trường ĐH Tài chính - Marketing dự kiến mở 2 ngành mới là kinh tế chính trị và ngành trí tuệ nhân tạo. Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM có các ngành mới là công nghệ bảo hiểm, công nghệ thông tin, ngôn ngữ Trung Quốc, quản trị khách sạn.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm marketing và phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết trường dự kiến mở ngành an ninh mạng và một số ngành thuộc khối sức khỏe.