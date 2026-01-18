Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO

Live Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM - Học viện Hàng không Việt Nam: 3 điểm an ủi

Giang Lao - Bảo Nghi
18/01/2026 12:50 GMT+7

Hai đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và Học viện Hàng không Việt Nam đã hết cơ hội đi tiếp khi lần lượt chỉ có 1 và 0 điểm sau 2 lượt trận. Ở trận đấu cuối nhóm 1 giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) lúc 14 giờ ngày 18.1, cả hai đội nỗ lực giành 3 điểm an ủi.

Tiếc cho đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

Đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM những tưởng sẽ tạo cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở vị trí đầu bảng nhóm 1 tại vòng loại khu vực TP.HCM TNSV THACO cup 2026

Thế nhưng, ở ngay trận khai mạc vòng loại ngày 9.1 việc để mất cơ hội dẫn trước đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng, khiến sau đó họ đánh mất luôn thế trận và thua đậm với tỷ số 0-6. Tiếp đó, họ không thể vượt qua đối thủ mạnh Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM với trận hòa tỷ số 1-1 ngày 14.1, khiến mọi hy vọng cũng không thành.

- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM (giữa) hướng đến trận tháng đầu tiên tại TNSV THACO cup 2026 ở cuộc gặp đội Học viện Hàng không Việt Nam

Ảnh: Nhật Thịnh

Trong khi đó, đội Học viện Hàng không Việt Nam trải qua 2 trận thua đậm trước đội Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM tỷ số 0-2 và đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng tỷ số 0-5, cũng sớm dừng cuộc chơi.

Mặc dù vậy, với sự nhiệt tình và động lực giành trận thắng đầu tiên tại TNSV THACO cup 2026, cả hai đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và Học viện Hàng không Việt Nam sẽ vào cuộc với quyết tâm lớn. Qua đó, hứa hẹn sẽ tạo trận đấu hấp dẫn với nhiều bàn thắng.

Một trong hai đội giành chiến thắng, cũng sẽ là lời nói tạm biệt đầy ý nghĩa cho TNSV THACO cup 2026, để tiếp tục cuộc hành trình cải thiện mình chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải kế tiếp vào năm 2027.

Trong 4 lần dự TNSV, cả hai đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và Học viện Hàng không Việt Nam đều tham gia trọn vẹn, thi đấu đầy nỗ lực, nhưng thật tiếc là họ vẫn chưa thể tiến xa để có cơ hội tranh vé vào vòng chung kết.

- Ảnh 2.

Hôm nay khu vực Duyên hải miền Trung khởi tranh

TNSV THACO CUP 2026 TNSV trường ĐH Tôn Đức Thắng TNSV THACO Học viện Hàng không Việt Nam
