Tiếc cho đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

Đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM những tưởng sẽ tạo cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở vị trí đầu bảng nhóm 1 tại vòng loại khu vực TP.HCM TNSV THACO cup 2026.

Thế nhưng, ở ngay trận khai mạc vòng loại ngày 9.1 việc để mất cơ hội dẫn trước đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng, khiến sau đó họ đánh mất luôn thế trận và thua đậm với tỷ số 0-6. Tiếp đó, họ không thể vượt qua đối thủ mạnh Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM với trận hòa tỷ số 1-1 ngày 14.1, khiến mọi hy vọng cũng không thành.

Đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM (giữa) hướng đến trận tháng đầu tiên tại TNSV THACO cup 2026 ở cuộc gặp đội Học viện Hàng không Việt Nam Ảnh: Nhật Thịnh

Trong khi đó, đội Học viện Hàng không Việt Nam trải qua 2 trận thua đậm trước đội Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM tỷ số 0-2 và đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng tỷ số 0-5, cũng sớm dừng cuộc chơi.

Mặc dù vậy, với sự nhiệt tình và động lực giành trận thắng đầu tiên tại TNSV THACO cup 2026, cả hai đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và Học viện Hàng không Việt Nam sẽ vào cuộc với quyết tâm lớn. Qua đó, hứa hẹn sẽ tạo trận đấu hấp dẫn với nhiều bàn thắng.

Một trong hai đội giành chiến thắng, cũng sẽ là lời nói tạm biệt đầy ý nghĩa cho TNSV THACO cup 2026, để tiếp tục cuộc hành trình cải thiện mình chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải kế tiếp vào năm 2027.

Trong 4 lần dự TNSV, cả hai đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và Học viện Hàng không Việt Nam đều tham gia trọn vẹn, thi đấu đầy nỗ lực, nhưng thật tiếc là họ vẫn chưa thể tiến xa để có cơ hội tranh vé vào vòng chung kết.