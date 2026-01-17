Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên

Cầu thủ 1,85 m ghi bàn thắng quý hơn vàng cho Trường ĐH Đồng Tháp tại TNSV THACO cup 2026

Thanh Duy - Duy Tân - Trần Ngọc
17/01/2026 19:43 GMT+7

Sau nhiều trận hòa, bàn thắng ở phút 71 của Huỳnh Ngọc Luân đã giúp Trường ĐH Đồng Tháp giải tỏa 'cơn khát' bàn thắng trên sân nhà tại vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026.

Chiều 17.1, Trường ĐH Đồng Tháp gặp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tại lượt trận thứ 2 vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026). Tổ chức trong ngôi trường đam mê thể thao, đông đảo sinh viên đã đến xem và cổ vũ cho hai đội.

Cầu thủ 1,85 m ghi bàn thắng quý hơn vàng cho Trường ĐH Đồng Tháp tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 1.

Huỳnh Ngọc Luân (7) ghi bàn giúp Trường ĐH Đồng Tháp thắng 1-0 trước Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tại vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026

ẢNH: KHẢ HÒA

Trước khi gặp đại diện Vĩnh Long, ở lượt trận thứ nhất, Trường ĐH Đồng Tháp đã hòa 0-0 với Trường ĐH Nam Cần Thơ. Tỷ số này cũng rất có duyên với các tuyển thủ Đồng Tháp. 

Còn nhớ tại TNSV THACO cup 2025, đại diện đất sen hồng đã gặp 3 đội ở vòng bảng (Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Cửu Long, ĐH Cần Thơ) đều có kết cục hòa 0-0 nên bị loại sớm. Vì vậy, ban huấn luyện và các cầu thủ rất khao khát có chiến thắng tại vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026.

Trở lại với trận đấu gặp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, mục tiêu giành trọn 3 điểm đã khiến đội Trường ĐH Đồng Tháp bộc lộ áp lực tâm lý thấy rõ khi nhập cuộc. Suốt hiệp 1, đội dường như không thể hiện được nhiều. Các pha phối hợp rời rạc và thiếu chính xác, khiến nhiều CĐV nhà không khỏi lo lắng và sốt ruột.

Cầu thủ 1,85 m ghi bàn thắng quý hơn vàng cho Trường ĐH Đồng Tháp tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 2.

Huỳnh Ngọc Luân hóa "người hùng" của đội Trường ĐH Đồng Tháp

ẢNH: DUY TÂN

Sang hiệp 2, Trường ĐH Đồng Tháp chơi khởi sắc hơn hẳn. Đội tấn công dồn dập, ép sân đội khách nhằm tìm kiếm bàn thắng. Nhiều tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trước khung thành của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Tuy nhiên, vẫn không có trái bóng nào lăn vào lưới của thủ thành Huỳnh Cao Tấn Lợi.

Phải chờ đến phút 71, từ một pha tấn công biên, bóng bay ngang khung thành của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Lúc này, tuyển thủ Huỳnh Ngọc Luân (7) của Trường ĐH Đồng Tháp đã chọn đúng vị trí, đúng thời điểm đệm gót kỹ thuật ghi bàn thắng duy nhất của trận. Bàn thắng của chàng tuyển thủ cao 1,85 m khiến các CĐV trên khán đài vỡ òa cảm xúc, tưng bừng tiếng trống, tiếng kèn. Càng ý nghĩa hơn khi dự khán trận đấu này còn có nhiều thầy cô của Trường ĐH Đồng Tháp.

Cầu thủ 1,85 m ghi bàn thắng quý hơn vàng cho Trường ĐH Đồng Tháp tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 3.

Cầu thủ 1,85 m ghi bàn thắng quý hơn vàng cho Trường ĐH Đồng Tháp tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 4.

Lợi thế về chiều cao giúp Huỳnh Ngọc Luân có nhiều lợi thế khi tranh chấp bóng

ẢNH: KHẢ HÒA

Với bàn thắng quý giá, Ngọc Luân được ví như "người hùng" của đội Trường ĐH Đồng Tháp. Luân cho biết, đã từng tham gia TNSV THACO cup 2025 trên SVĐ Cần Thơ nhưng dự bị. Sau một năm chuyên cần tập luyện, trình độ chơi bóng được nâng lên, chàng trai hâm mộ CR7 (Cristiano Ronaldo, siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha) đã được ban huấn luyện đặt niềm tin cho ra đội hình chính thức.

"Trận đầu tiên hòa, trận thứ 2 chúng em đã gặp nhiều khó khăn khi triển khai lối chơi trước Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Nghỉ giữa trận, ban huấn luyện đã giúp chúng em thả lỏng, bớt căng thẳng về tâm lý để thi đấu thoải mái như một trận giao hữu. Em rất vui khi đội đã thực hiện tốt chiến thuật mà ban huấn luyện đưa ra. Đặc biệt là bản thân mình đã góp phần vào chiến thắng của đội", Ngọc Luân chia sẻ sau trận đấu.

Cầu thủ 1,85 m ghi bàn thắng quý hơn vàng cho Trường ĐH Đồng Tháp tại TNSV THACO cup 2026- Ảnh 5.

Tin liên quan

Trường ĐH Đồng Tháp 1-0 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long: Bàn thắng quý giá

Trường ĐH Đồng Tháp 1-0 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long: Bàn thắng quý giá

Bàn thắng quý giá của Huỳnh Ngọc Luân (7) ở phút 71 đã giúp Trường ĐH Đồng Tháp giải tỏa cơn khát chiến thắng tại vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Khám phá thêm chủ đề

TNSV THACO CUP 2026 giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam Cúp THACO Báo Thanh Niên trường đh đồng tháp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận