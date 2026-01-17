Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Thanh Niên Sinh viên
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO

Live Trường ĐH Đồng Tháp - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long: Quyết có 3 điểm

Thanh Duy - Lĩnh Nam
17/01/2026 14:08 GMT+7

Trường ĐH Đồng Tháp và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long gặp nhau vào lúc 15 giờ hôm nay (17.1) tại lượt trận thứ 2 nhóm A vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Tin mới nhất Tin cũ nhất

* Nhận định trước trận

Với 2 trận hòa đều có tỷ số 0-0 ở lượt ra quân, trước khi bước vào lượt đấu thứ 2 diễn ra chiều nay, cơ hội đi tiếp vẫn đang chia đều cho 4 đội bóng của nhóm A (Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Tây Đô, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long) tại vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026

Vòng đấu này mang tính "bước ngoặt", đội nào giành được 3 điểm sẽ có một lợi thế cực lớn cho cuộc đua giành vé chơi trận chung kết khu vực. 

- Ảnh 1.

Trường ĐH Đồng Tháp (áo xanh) hướng đến một chiến thắng cách biệt trước Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trong trận đấu chiều nay (17.1)

ẢNH: KHẢ HÒA

Ở vòng đấu đầu tiên gặp Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Đồng Tháp đã có một trận đấu khá hay trên sân nhà, cho thấy sự "lợi hại" của hai cánh biên với nhiều pha phản công tốc độ. Khả năng sút phạt cố định của Đồng Tháp cũng thực sự rất đáng gờm. Đội chủ nhà đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, uy hiếp khung thành đội khách. 

Cơ hội rõ nét nhất là cú đánh đầu từ pha đá phạt góc ở phút 38, pha băng xuống từ trung lộ đối diện với thủ môn ở phút 41. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa mỉm cười với đại diện của đất sen hồng. Sau trận đấu này, Đồng Tháp đã tính đến khả năng xét tỷ số phụ tại nhóm A, nên đặt ra mục tiêu thắng đậm Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long ở lượt thứ 2.

- Ảnh 2.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (áo xanh) hòa 0-0 Trường ĐH Tây Đô trong trận đầu tiên vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026

ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khi đó, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã không thể chiến thắng trước Trường ĐH Tây Đô như cách mà họ đã từng làm được hồi TNSV THACO cup 2025. Kết quả 0-0 không tệ, nhưng chưa thể khiến ban huấn luyện đội bóng này cảm thấy hài lòng. Bởi việc chia điểm trong trận đấu đầu tiên sẽ khiến đội gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp. 

Hai đối thủ mà các chàng trai Vĩnh Long phải đối đầu trong những lượt trận cuối cùng sẽ rất "khó chơi" là Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ. Để nuôi hy vọng đi tiếp, trước tiên, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long phải vượt qua thử thách mang tên Trường ĐH Đồng Tháp - một đối thủ chưa từng chạm trán trong lịch sử tham gia giải bóng đá Thanh Niên sinh viên. 

- Ảnh 3.

Tin liên quan

Trường ĐH Đồng Tháp 0-0 Trường ĐH Nam Cần Thơ: Chia điểm ‘xứng đáng’

Trường ĐH Đồng Tháp 0-0 Trường ĐH Nam Cần Thơ: Chia điểm ‘xứng đáng’

Với những pha đôi công hấp dẫn, Trường ĐH Đồng Tháp và Trường ĐH Nam Cần Thơ đã chia điểm trong lượt trận thứ nhất vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Khám phá thêm chủ đề

TNSV THACO CUP 2026 giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam Cúp THACO Báo Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận