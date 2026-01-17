Live Trường ĐH Đồng Tháp - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long: Quyết có 3 điểm
Trường ĐH Đồng Tháp và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long gặp nhau vào lúc 15 giờ hôm nay (17.1) tại lượt trận thứ 2 nhóm A vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV – 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).
* Nhận định trước trận
Với 2 trận hòa đều có tỷ số 0-0 ở lượt ra quân, trước khi bước vào lượt đấu thứ 2 diễn ra chiều nay, cơ hội đi tiếp vẫn đang chia đều cho 4 đội bóng của nhóm A (Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Tây Đô, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long) tại vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026.
Vòng đấu này mang tính "bước ngoặt", đội nào giành được 3 điểm sẽ có một lợi thế cực lớn cho cuộc đua giành vé chơi trận chung kết khu vực.
Ở vòng đấu đầu tiên gặp Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Đồng Tháp đã có một trận đấu khá hay trên sân nhà, cho thấy sự "lợi hại" của hai cánh biên với nhiều pha phản công tốc độ. Khả năng sút phạt cố định của Đồng Tháp cũng thực sự rất đáng gờm. Đội chủ nhà đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, uy hiếp khung thành đội khách.
Cơ hội rõ nét nhất là cú đánh đầu từ pha đá phạt góc ở phút 38, pha băng xuống từ trung lộ đối diện với thủ môn ở phút 41. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa mỉm cười với đại diện của đất sen hồng. Sau trận đấu này, Đồng Tháp đã tính đến khả năng xét tỷ số phụ tại nhóm A, nên đặt ra mục tiêu thắng đậm Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long ở lượt thứ 2.
Trong khi đó, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã không thể chiến thắng trước Trường ĐH Tây Đô như cách mà họ đã từng làm được hồi TNSV THACO cup 2025. Kết quả 0-0 không tệ, nhưng chưa thể khiến ban huấn luyện đội bóng này cảm thấy hài lòng. Bởi việc chia điểm trong trận đấu đầu tiên sẽ khiến đội gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp.
Hai đối thủ mà các chàng trai Vĩnh Long phải đối đầu trong những lượt trận cuối cùng sẽ rất "khó chơi" là Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ. Để nuôi hy vọng đi tiếp, trước tiên, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long phải vượt qua thử thách mang tên Trường ĐH Đồng Tháp - một đối thủ chưa từng chạm trán trong lịch sử tham gia giải bóng đá Thanh Niên sinh viên.
