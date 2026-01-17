* Nhận định trước trận

Với 2 trận hòa đều có tỷ số 0-0 ở lượt ra quân, trước khi bước vào lượt đấu thứ 2 diễn ra chiều nay, cơ hội đi tiếp vẫn đang chia đều cho 4 đội bóng của nhóm A (Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Tây Đô, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long) tại vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026.

Vòng đấu này mang tính "bước ngoặt", đội nào giành được 3 điểm sẽ có một lợi thế cực lớn cho cuộc đua giành vé chơi trận chung kết khu vực.

Trường ĐH Đồng Tháp (áo xanh) hướng đến một chiến thắng cách biệt trước Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trong trận đấu chiều nay (17.1) ẢNH: KHẢ HÒA

Ở vòng đấu đầu tiên gặp Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Đồng Tháp đã có một trận đấu khá hay trên sân nhà, cho thấy sự "lợi hại" của hai cánh biên với nhiều pha phản công tốc độ. Khả năng sút phạt cố định của Đồng Tháp cũng thực sự rất đáng gờm. Đội chủ nhà đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, uy hiếp khung thành đội khách.

Cơ hội rõ nét nhất là cú đánh đầu từ pha đá phạt góc ở phút 38, pha băng xuống từ trung lộ đối diện với thủ môn ở phút 41. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa mỉm cười với đại diện của đất sen hồng. Sau trận đấu này, Đồng Tháp đã tính đến khả năng xét tỷ số phụ tại nhóm A, nên đặt ra mục tiêu thắng đậm Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long ở lượt thứ 2.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (áo xanh) hòa 0-0 Trường ĐH Tây Đô trong trận đầu tiên vòng loại Tây Nam bộ TNSV THACO cup 2026 ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khi đó, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã không thể chiến thắng trước Trường ĐH Tây Đô như cách mà họ đã từng làm được hồi TNSV THACO cup 2025. Kết quả 0-0 không tệ, nhưng chưa thể khiến ban huấn luyện đội bóng này cảm thấy hài lòng. Bởi việc chia điểm trong trận đấu đầu tiên sẽ khiến đội gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp.

Hai đối thủ mà các chàng trai Vĩnh Long phải đối đầu trong những lượt trận cuối cùng sẽ rất "khó chơi" là Trường ĐH Đồng Tháp và ĐH Cần Thơ. Để nuôi hy vọng đi tiếp, trước tiên, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long phải vượt qua thử thách mang tên Trường ĐH Đồng Tháp - một đối thủ chưa từng chạm trán trong lịch sử tham gia giải bóng đá Thanh Niên sinh viên.