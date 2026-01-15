* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Trận đấu giữa Trường ĐH Tây Đô và Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tại TNSV THACO cup 2026 là cuộc chạm trán "duyên nợ" khi 2 đội từng gặp nhau ở mùa giải năm 2025. Tại TNSV THACO cup 2025, dù là đội tân binh, nhưng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng 1- 0 trước cựu binh Trường ĐH Tây Đô. Các tuyển thủ Tây Đô hẳn chưa thể quên trận đấu "bước ngoặt" này, vì nó đã đẩy đội xuống vị trí thứ 3 vòng bảng, mất vé đi tiếp.

Trường ĐH Tây Đô quyết tâm trả "món nợ" cho Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tại vòng loại Tây Nam bộ giải bóng đá TNSV THACO cup 2026 ẢNH: THANH DUY

Trở lại TNSV THACO cup 2026, Trường ĐH Tây Đô không muốn nỗi buồn của năm trước lặp lại. Đội đã tuyển bổ sung 7 cầu thủ so với năm ngoái. Đáng chú ý, vị trí tiền đạo và thủ môn đã có sự điều chỉnh, được kỳ vọng là những nhân tố tạo đột phá cho đội. Các tuyển thủ thường xuyên rèn chiến thuật, phối hợp trên sân bóng 7 người để tăng cường khả năng tấn công.

Ông Trần Trung Du, HLV Trường ĐH Tây Đô, đánh giá trận gặp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trận "nhẹ nhất" vòng bảng. Vì thế, cả đội quyết tâm giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp và để trả lại "món nợ" cho đại diện đến từ Vĩnh Long. Trường ĐH Tây Đô rất khao khát "thăng hạng" tại TNSV Việt Nam, vì 2 năm đã tham gia đội không thua trắng nhưng đều bị loại sớm ở vòng bảng.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long từng chiến thắng 1- 0 trước Trường ĐH Tây Đô tại TNSV THACO cup 2025 ẢNH: DUY TÂN

Trong khi đó, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cũng có sự chuẩn bị tích cực cho TNSV THACO cup 2026. Việc bố trí sân bãi, kế hoạch tập luyện được triển khai sớm hơn hẳn năm ngoái. Mục tiêu của đội không còn dừng lại ở việc giao lưu, cọ xát nữa mà hướng đến tấm vé vàng hẳn hoi. Gần đây, đội đã xuất sắc vượt qua nhiều đội bóng để giành hạng 3 chung cuộc tại một giải bóng đá mở rộng ở miền Tây. Đó là cơ sở để đội đặt mục tiêu tiếp tục giành chiến thắng trước Trường ĐH Tây Đô trong trận đầu ra quân.

Ông Lê Thanh Quang Đức, Phó trưởng đoàn đội bóng đá Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, đánh giá Trường ĐH Tây Đô là một đối thủ vừa tầm. Thế nên, đội quyết tâm giành chiến thắng để lấy đà hương phấn cho những trận khó khăn sau đó (gặp Trường ĐH Nam Cần Thơ và Trường ĐH Đồng Tháp). Ông hy vọng sự gắn kết và kinh nghiệm thi đấu cùng nhau trong suốt 1 năm qua sẽ giúp đội có màn trình diễn đột phá trên đất sen hồng.