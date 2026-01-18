Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO

Live Trường CĐ Giao thông vận tải TP.HCM – Trường ĐH Công thương TP.HCM: Khó lường

Đồng Nguyên Khang - Lĩnh Nam
18/01/2026 07:07 GMT+7

Lượt trận thứ 2 của nhóm 9 bảng C giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO Cup 2026) chứng kiến cuộc đối đầu đầy thú vị giữa Trường CĐ Giao thông vận tải TP.HCM và Trường ĐH Công thương TP.HCM. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 17.1 trên sân Tao Đàn.

Đội Trường CĐ Giao thông vận tải TP.HCM bước vào trận đấu này với sự quyết tâm cao độ. Bởi ở lượt trận đầu tiên, họ đã phải nhận thất bại trước Đội Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM. Vì thế, nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp, đội Trường CĐ Giao thông vận tải TP.HCM có mệnh lệnh phải thắng. So với đối thủ, họ có lợi thế là đã bắt nhịp được với giải đấu.

Đội Trường CĐ Giao thông vận tải TP.HCM (áo xanh nhạt) cần phải nỗ lực rất nhiều

Chiều ngược lại, Trường ĐH Công thương TP.HCM đang nắm trong tay lợi thế không nhỏ khi được nghỉ thi đấu ở lượt trận đầu tiên. Quãng nghỉ quý giá này đã giúp ban huấn luyện đội HUIT có thời gian quý báu để "xem giò", thăm dò kỹ lưỡng lối chơi cũng như điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ cùng bảng. Với sự chuẩn bị chu đáo và yếu tố bất ngờ từ những nhân sự chưa được lộ diện, ĐH Công thương hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới đầy kịch tính cho giải đấu năm nay. 

Một bên đã bắt nhịp được với không khí thi đấu thực tế, một bên lại sở hữu lợi thế về thể lực và sự "bí ẩn" trong chiến thuật. Cuộc đối đầu này được dự báo sẽ là màn đấu trí căng thẳng giữa 2 HLV. 

