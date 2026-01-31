Sáng nay (31.1), tại Trường Nguyễn Diêu, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định), gần 1.200 học sinh của Trường THPT Nguyễn Diêu và Trường THPT số 3 Tuy Phước có mặt tham dự chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Gia Lai tổ chức để được cung cấp những thông tin mới nhất về tuyển sinh ĐH.

Dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH 2026 của Bộ GD-ĐT cho thấy năm 2026 có thể sẽ thay đổi một số điểm trong tuyển sinh ĐH. Theo đó, các trường ĐH dự kiến chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng, điểm cộng (gồm điểm thưởng, đối với học sinh giỏi quốc gia, olympic quốc tế; điểm xét thưởng với thí sinh có thành tích đặc biệt và điểm khuyến khích với chứng chỉ ngoại ngữ) tối đa là 3 nhưng mỗi điểm thành phần tối đa chỉ 1,5 điểm...

Đặc biệt, một đề xuất có thể tác động lớn tới thí sinh là tại phương thức xét học bạ, thí sinh phải đạt điều kiện 3 môn trong tổ hợp xét tuyển có điểm thi tốt nghiệp THPT từ 16 trở lên.

Tất cả những băn khoăn, thắc mắc về những thay đổi dự kiến này, sẽ được đại diện các trường ĐH phân tích, giải đáp và tư vấn tại chương trình để học sinh lớp 12 có thể yên tâm đưa ra những quyết định chọn ngành phù hợp.

Những băn khoăn, thắc mắc về thay đổi dự kiến trong tuyển sinh sẽ được đại diện các trường ĐH phân tích, giải đáp và tư vấn tại chương trình để học sinh lớp 12 có thể yên tâm đưa ra những quyết định chọn ngành phù hợp ảnh: Bá Duy

Những điểm thí sinh cần lưu ý trong tuyển sinh ĐH năm 2026

Mở đầu chương trình tư vấn, thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, thông tin những điểm mới dự kiến điều chỉnh trong kỳ tuyển sinh ĐH năm 2026 mà học sinh cần lưu ý.

Thạc sĩ Phụng nhấn mạnh: "Ngày 28.1 Bộ GD-ĐT công bố dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH, có nhiều điểm đổi mới cần lưu ý. Cụ thể về phương thức xét tuyển, chỉ giới hạn tối đa 5 phương thức trong đó không bao gồm xét tuyển thẳng. Nhiều trường năm nay sử dụng phương thức tích hợp điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp... Các em cần xem đề án tuyển sinh của các trường để biết có các phương thức nào.

Bên cạnh đó, ở phương thức xét học bạ phải sử dụng điểm tổ hợp trung bình chung 3 năm học, trong đó toán hoặc văn phải chiếm trọng số 1/3. Đặc biệt là thí sinh muốn xét học bạ thì 3 môn tổ hợp phải đạt điểm thi từ 16 trở lên.

Về điểm cộng, tổng điểm chiếm 10% trên tổng trung bình chung 3 môn xét tuyển (tối đa 3 điểm) nhưng các điểm thành phần chỉ tối đa 1,5 điểm.

Về chứng chỉ ngoại ngữ Bộ HD-ĐT quy định, chỉ được sử dụng một trong 2 hình thức, hoặc là quy đổi ra điểm tiếng Anh để xét tuyển, hoặc quy ra điểm cộng chứ không được sử dụng cả 2.

Ngoài ra, các em chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng xét tuyển, riêng ngành sư phạm phải đăng ký 3 nguyện vọng đầu tiên".

Về đề án tuyển sinh của Trường ĐH Tài chính marketing, thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết tổ hợp xét tuyển có môn toán là môn bắt buộc, 2 môn còn lại các em lựa chọn trong số các môn có điểm thi. Trường chỉ sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ làm điểm cộng cho tất cả các phương thức chứ không thay thể điểm thi tiếng Anh.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing ảnh: Bá Duy

Những điểm mới trong tuyển sinh của các trường ĐH

PGS-TS Đinh Thị Thu Hồng, Trưởng Ban đào tạo ĐH Kinh tế TP. HCM (UEH), thông tin đến học sinh năm nay UEH tập trung 2 phương thức chính cho tất cả các chương trình đào tạo, gồm xét tuyển thẳng và phương thức kết hợp kết quả học tập THPT (điểm lớp 10 hệ số 1, lớp 11 hệ số 2 và lớp 12 hệ số 3), điểm thi (điểm tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm đánh giá năng lực của ĐH Cần Thơ) và điểm cộng (chứng chỉ IELTS hoặc tương đương tối đa 1,5 điểm cho thang 30, tối đa 10 điểm cho thang điểm 100, ngoài ra học sinh có giải thưởng cấp tỉnh trở lên, học sinh trường chuyên, trường năng khiếu). Tổ hợp xét tuyển của UEH ổn định và có bổ sung một số tổ hợp mới.

PGS-TS Đinh Thị Thu Hồng, Trưởng Ban đào tạo ĐH Kinh tế TP. HCM (UEH) ảnh: Bá Duy

Tiến sĩ Hồ Văn Nhàn, Phó trưởng ban thường trực, Ban đào tạo ĐH Duy Tân, thông tin năm 2026 tuyển 10.000 chỉ tiêu, sử dụng các phương thức: xét học bạ 6 học kỳ, kết quả thi tốt nghiệp THPT kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH quốc gia TP.HCM, kết quả thi V-SAT và xét tuyển thẳng. ĐH Duy Tân đào tạo 56 ngành về y dược, công nghệ, kỹ thuật, xã hội nhân văn, du lịch, ngôn ngữ...

Mỗi ngành có ít nhất 6 tổ hợp trong đó ít nhất có 1 môn là toán hoặc văn. Học phí thu theo tín chỉ, phù hợp với học sinh các tỉnh miền Trung.

TS Hồ Văn Nhàn, Phó trưởng ban thường trực, Ban đào tạo ĐH Duy Tân ảnh: Bá Duy

Học sinh Phạm Kim Ngân lớp 12A4 Trường THPT số 3 Tuy Phước đặt câu hỏi: "Nhiều trường có ngành kinh tế, tại sao lại bỏ tổ hợp A00 và C00, điều này có ảnh hưởng tới thí sinh và chương trình đào tạo hay không?".

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Hướng, Tổ trưởng tổ Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Luật, ĐH Huế, giải đáp: Năm nay một số trường có sự thay đổi về tổ hợp trong đó không sử dụng các tổ hợp truyền thống C00 (văn, sử, địa), A00 (toán, lý, hóa). Đối với đặc thù các ngành kinh tế, thì nhiều trường vẫn xét A00, C00 như Trường ĐH Luật, ĐH Huế, bên cạnh đó còn các tổ hợp khác có các môn khoa học xã hội, khoa học tự nhiên. Các em có thể tận dụng nhiều phương thức xét tuyển chứ không chỉ sử dụng tổ hợp môn ở điểm thi tốt nghiệp.

"Sau khi có quy chế chính thức các trường sẽ điều chỉnh một lần nữa để các tổ hợp phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018", thạc sĩ Nguyễn Xuân Hướng nhấn mạnh.

Học sinh đặt câu hỏi và thạc sĩ Nguyễn Xuân Hướng, Tổ trưởng tổ Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Luật, ĐH Huế, giải đáp ảnh: Bá Duy

Học sinh Trần Thị Trúc Hòa lớp 12 A4 Trường THPT Nguyễn Diêu đặt câu hỏi: "Nếu AI có thể dịch nhanh và chính xác thì giá trị cốt lõi của người học ngôn ngữ Anh ở đâu? Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đào tạo ra sao để sau khi tốt nghiệp giúp người học đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và có thể tiến xa hơn?".

Thuỳ Ngân Trường THPT Nguyễn Diêu tiếp tục hỏi: "Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP.HCM có hợp tác với doanh nghiệp để đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp không?".

Thạc sĩ Huỳnh Thanh Duy, đại diện Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, thông tin: Năm 2006 Google dịch ra đời nhiều người lo lắng công cụ này có thể thay thế con người nhưng thực tế chỉ dịch được 90%, hiện nay AI cũng có dịch chính xác 95% tuy nhiên để đạt mức độ chuẩn chỉnh phải có ngữ cảnh, hoàn cảnh văn hóa, sự thấu hiểu...

Các trường ĐH, ví dụ Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, cung cấp thêm cho sinh viên ngôn ngữ Anh kiến thức chuyên ngành như biên phiên dịch, tiếng Anh y khoa, tiếng Anh trong du lịch, nghiên cứu... Vì thế các em đừng sợ AI thay thế mà hãy học cách sử dụng AI, bắt kịp xu hướng và học. Trường có học phần liên quan đến ứng dụng AI trong học tập.

Trường có trung tâm kết nối doanh nghiệp là cầu nối giúp các em tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Theo thống kê của trường sau khi tốt nghiệp có 94% sinh viên có việc làm đúng hoặc gần đúng chuyên ngành.

Trước 15.2 trường sẽ công bố đề án tuyển sinh, trong đó tổ hợp xét tuyển gồm toán, tiếng Anh + môn thứ 3 hoặc văn, tiếng Anh + môn thứ 3, với các phương thức như xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm đánh giá năng lực.