Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thi học sinh giỏi quốc gia, trường nào của TP.HCM đoạt nhiều giải nhất?

Bích Thanh
Bích Thanh
19/01/2026 18:51 GMT+7

Ngày 19.1, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2025-2026.

TP.HCM công bố kết quả thi học sinh giỏi quốc gia - Ảnh 1.

Lễ ra quân đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2025-2026

ẢNH: BẢO CHÂU

Theo đó, TP.HCM có 478 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn thi toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Nhật.

Kết quả học sinh TP.HCM đoạt 10 giải nhất ở các môn toán, hóa học, tin học, tiếng Anh và 68 giải nhì, 72 giải ba, 138 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 60,25%. 

  • Trong đó, 4 giải nhất môn tiếng Anh đều thuộc về Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.
  • Bốn giải nhất môn tin thuộc về 3 học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và một học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (Bình Dương trước đây).
  • Giải nhất môn toán thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
  • Giải nhất môn hóa học thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

KẾT QUẢ ĐIỂM THI CỦA HỌC SINH TP.HCM

Kết quả ở từng môn thi cụ thể như sau:

  • Môn toán có một giải nhất, 7 giải nhì, 6 giải ba và 13 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 67,5%.
  • Môn vật lý có 8 giải nhì, 9 giải ba và 18 giải khuyến khích. Đạt 87,5%.
  • Môn hóa học có một giải nhất, 8 giải nhì, 7 giải ba, 19 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 87,5%.
  • Môn sinh học có 6 giải nhì, 6 giải ba, 12 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 60%.
  • Môn tin học có 4 giải nhất, 5 giải nhì, 13 giải ba, 8 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 75%.
  • Ngữ văn có 3 giải nhì, 6 giải ba, 13 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 55%
  • Môn lịch sử có 3 giải nhì, 2 giải ba, 8 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 33,33%.
  • Môn địa lý có 1 giải ba, 11 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 30%.
  • Môn tiếng Anh có 4 giải nhất, 11 giải nhì, 7 giải ba, 11 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 84,62%.
  • Môn tiếng Pháp có 5 giải nhì, 6 giải ba, 11 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 55%.
  • Môn tiếng Trung có 6 giải nhì, 5 giải ba, 6 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 42,5%.
  • Môn tiếng Nhật có 6 giải nhì, 4 giải ba, 8 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 45%.

Cụ thể, các trường có học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia bao gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 153 giải, chuyên Trần Đại Nghĩa 36 giải, chuyên Lê Quý Đôn 33 giải, chuyên Hùng Vương 28 giải, Nguyễn Thượng Hiền 9 giải, Gia Định 8 giải, Mạc Đĩnh Chi 7 giải, Nguyễn Hữu Huân 4 giải, Lê Quý Đôn 2 giải, Hùng Vương 2 giải, Trung học Thực hành ĐH Sư phạm 2 giải, Lương Thế Vinh 1 giải, Ngô Quyền 1 giải, Trần Văn Giàu 1 giải.

Đây là năm đầu tiên TP.HCM sau khi sáp nhập có số lượng học sinh đông đảo tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (gấp 2 lần so với trước khi sáp nhập).

Ngoài học sinh đến từ các trường THPT chuyên: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), Hùng Vương (Bình Dương cũ), năm nay các trường THPT thường cũng có nhiều học sinh được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia.

Trong số này, ngoài học sinh các trường THPT nổi tiếng như Nguyễn Thượng Hiền, Phú Nhuận, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi… còn có học sinh Trường THPT Châu Thành (khu vực 3), THPT Bình Tân, THPT Hùng Vương, THPT Trần Văn Giàu (khu vực 1)…

Trước đó, 478 học sinh nói trên đã tham gia bồi dưỡng kiến thức từ ngày 13.10 đến ngày 19.12 (10 tuần), thời lượng từ 30 đến 40 tiết/môn/tuần. Những học sinh tham dự đội tuyển TP.HCM thi học sinh giỏi cấp quốc gia đều được công nhận giải nhất học sinh giỏi cấp TP.

Tin liên quan

Đề thi văn học sinh giỏi THPT quốc gia: Để làm tốt, thí sinh sẽ 'kiệt sức'

Đề thi văn học sinh giỏi THPT quốc gia: Để làm tốt, thí sinh sẽ 'kiệt sức'

Giáo viên nhận xét đề thi học sinh giỏi THPT quốc gia môn ngữ văn năm nay không chỉ là triết luận xã hội thuần túy mà là bài học về sự trưởng thành tinh thần. Với đề thi này, thí sinh sẽ khá 'kiệt sức' sau khi làm bài.

TP.HCM có hơn 500 học sinh THPT thi học sinh giỏi quốc gia

TP.HCM bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia với nhiều điều 'lần đầu tiên'

Khám phá thêm chủ đề

học sinh giỏi Học sinh giỏi quốc gia thi học sinh giỏi kết quả học sinh giỏi quốc gia kết quả thi học sinh giỏi quốc gia TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận