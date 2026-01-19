Thi học sinh giỏi quốc gia, trường nào của TP.HCM đoạt nhiều giải nhất?

Lễ ra quân đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2025-2026 ẢNH: BẢO CHÂU

Theo đó, TP.HCM có 478 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn thi toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Nhật.

Kết quả học sinh TP.HCM đoạt 10 giải nhất ở các môn toán, hóa học, tin học, tiếng Anh và 68 giải nhì, 72 giải ba, 138 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 60,25%.

Trong đó, 4 giải nhất môn tiếng Anh đều thuộc về Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Bốn giải nhất môn tin thuộc về 3 học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và một học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (Bình Dương trước đây).

Giải nhất môn toán thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Giải nhất môn hóa học thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

KẾT QUẢ ĐIỂM THI CỦA HỌC SINH TP.HCM

Kết quả ở từng môn thi cụ thể như sau:

Môn toán có một giải nhất, 7 giải nhì, 6 giải ba và 13 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 67,5%.

Môn vật lý có 8 giải nhì, 9 giải ba và 18 giải khuyến khích. Đạt 87,5%.

Môn hóa học có một giải nhất, 8 giải nhì, 7 giải ba, 19 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 87,5%.

Môn sinh học có 6 giải nhì, 6 giải ba, 12 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 60%.

Môn tin học có 4 giải nhất, 5 giải nhì, 13 giải ba, 8 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 75%.

Ngữ văn có 3 giải nhì, 6 giải ba, 13 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 55%

Môn lịch sử có 3 giải nhì, 2 giải ba, 8 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 33,33%.

Môn địa lý có 1 giải ba, 11 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 30%.

Môn tiếng Anh có 4 giải nhất, 11 giải nhì, 7 giải ba, 11 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 84,62%.

Môn tiếng Pháp có 5 giải nhì, 6 giải ba, 11 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 55%.

Môn tiếng Trung có 6 giải nhì, 5 giải ba, 6 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 42,5%.

Môn tiếng Nhật có 6 giải nhì, 4 giải ba, 8 giải khuyến khích. Đạt tỷ lệ 45%.

Cụ thể, các trường có học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia bao gồm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong 153 giải, chuyên Trần Đại Nghĩa 36 giải, chuyên Lê Quý Đôn 33 giải, chuyên Hùng Vương 28 giải, Nguyễn Thượng Hiền 9 giải, Gia Định 8 giải, Mạc Đĩnh Chi 7 giải, Nguyễn Hữu Huân 4 giải, Lê Quý Đôn 2 giải, Hùng Vương 2 giải, Trung học Thực hành ĐH Sư phạm 2 giải, Lương Thế Vinh 1 giải, Ngô Quyền 1 giải, Trần Văn Giàu 1 giải.

Đây là năm đầu tiên TP.HCM sau khi sáp nhập có số lượng học sinh đông đảo tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (gấp 2 lần so với trước khi sáp nhập).

Ngoài học sinh đến từ các trường THPT chuyên: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), Hùng Vương (Bình Dương cũ), năm nay các trường THPT thường cũng có nhiều học sinh được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia.

Trong số này, ngoài học sinh các trường THPT nổi tiếng như Nguyễn Thượng Hiền, Phú Nhuận, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi… còn có học sinh Trường THPT Châu Thành (khu vực 3), THPT Bình Tân, THPT Hùng Vương, THPT Trần Văn Giàu (khu vực 1)…

Trước đó, 478 học sinh nói trên đã tham gia bồi dưỡng kiến thức từ ngày 13.10 đến ngày 19.12 (10 tuần), thời lượng từ 30 đến 40 tiết/môn/tuần. Những học sinh tham dự đội tuyển TP.HCM thi học sinh giỏi cấp quốc gia đều được công nhận giải nhất học sinh giỏi cấp TP.