Tăng số thí sinh thi học sinh giỏi quốc gia

Đó là thống kê của Bộ GD-ĐT về số lượng thí sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia ở 13 môn. Trong đó môn ngữ văn có số lượng thí sinh dự thi cao nhất với 709 em, tiếp đến là tiếng Anh 689 em, địa lý 682 em, toán 679 em...; môn có thí sinh dự thi ít nhất là tiếng Nga 98 em,...

Lễ ra mắt đội tuyển học sinh Hà Nội tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay ẢNH: SGD

Kỳ thi được tổ chức tại 39 hội đồng coi thi với 421 phòng thi. Bộ GD-ĐT cho biết đã huy động 1.338 giám thị từ các địa phương tham gia công tác coi thi. Đề thi được vận chuyển thông qua hệ thống bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ tới tất cả các hội đồng thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong ngày 25.12, thí sinh tham gia các bài thi viết ở các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý và các môn ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật; đồng thời dự thi lập trình trên máy vi tính đối với môn tin học.

"Theo báo cáo nhanh từ các hội đồng thi, 100% thí sinh có mặt dự thi, kỳ thi đang diễn ra an toàn, đúng quy chế thi", Bộ GD-ĐT thông tin.

Ngày 26.12, kỳ thi tiếp tục với các bài thi viết ở các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học; thi nói đối với các môn ngoại ngữ và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn tin học.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 23/2025/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Về số lượng thí sinh dự thi, quy chế mới vẫn giữ quy định mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Riêng đơn vị dự thi Hà Nội được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển.

Tuy nhiên, các địa phương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh thì được tăng số thí sinh dự thi tương ứng với số tỉnh trước khi sáp nhập. Ví dụ, TP.HCM trước khi sáp nhập được đăng ký tối đa 20 thí sinh thì nay tăng lên 40 thí sinh do sáp nhập thêm 2 tỉnh nữa.

Quy chế mới cũng bổ sung những quy định chặt chẽ hơn về cơ sở vật chất, thiết bị với các môn thi như tin học, ngoại ngữ mà quy chế cũ chưa đề cập cụ thể. Ví dụ, về phòng thi, thí sinh dự thi môn tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được bố trí phòng thi riêng; các máy tính được cô lập, không liên hệ với bất kỳ thiết bị, phương tiện nào trong và ngoài phòng thi.

Với môn ngoại ngữ, buổi thi viết, mỗi môn ngoại ngữ được bố trí phòng thi riêng, có một bộ máy nghe đĩa CD và loa, có ít nhất hai bộ máy nghe đĩa CD và loa dự phòng chung cho tất cả các phòng thi ngoại ngữ. Buổi thi nói, thực hiện theo văn bản hướng dẫn tổ chức thi.

Vì bỏ thanh tra cấp bộ, cấp sở nên quy chế mới cũng sửa đổi, bổ sung về công tác kiểm tra. Theo đó, Bộ GD-ĐT quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi đối với các đơn vị dự thi và hội đồng coi thi; kiểm tra công tác chấm thi, phúc khảo theo quy định pháp luật.

Các sở GD-ĐT bố trí cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu để tham gia các đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT khi có yêu cầu hoặc được giao nhiệm vụ theo quy định.