Công bố kết quả thi học sinh giỏi quốc gia

TP.HCM (sau khi sáp nhập) đứng đầu cả nước về tổng số giải với 288 giải thi học sinh giỏi quốc gia năm nay.

Hà Nội có 207 học sinh đoạt giải trên tổng số 247 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 83,81%. Đây cũng là địa phương có số lượng giải nhất và giải nhì cao nhất cả nước với 26 giải nhất, 89 giải nhì, 54 giải ba và 38 giải khuyến khích.

Mời bạn đọc xem kết quả cụ thể TẠI ĐÂY

Thí sinh Hà Nội tham dự đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia ẢNH: H.N.M

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, thí sinh các môn học được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026 (dự kiến tổ chức trong tháng 3) nếu đạt các mức điểm sau: môn toán từ 26 điểm trở lên; môn vật lý từ 23,25 điểm trở lên; môn hóa học từ 26,375 điểm trở lên; môn sinh học từ 25 điểm trở lên; môn tin học từ 24,79 điểm trở lên.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26.12.2025, với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm học 2024 - 2025.

Trong đó, môn ngữ văn có số lượng thí sinh dự thi cao nhất với 709 em, tiếp đến là tiếng Anh 689 em, địa lý 682 em, toán 679 em... Môn có thí sinh dự thi ít nhất là tiếng Nga 98 em.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 23/2025/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Về số lượng thí sinh dự thi, quy chế mới vẫn giữ quy định mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Riêng đơn vị dự thi Hà Nội được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển.

Tuy nhiên, các địa phương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh thì được tăng số thí sinh dự thi tương ứng với số tỉnh trước khi sáp nhập. Ví dụ, TP.HCM trước khi sáp nhập được đăng ký tối đa 20 thí sinh thì nay tăng lên 40 thí sinh do sáp nhập thêm 2 tỉnh nữa.

Quy chế mới cũng bổ sung những quy định chặt chẽ hơn về cơ sở vật chất, thiết bị với các môn thi như tin học, ngoại ngữ mà quy chế cũ chưa đề cập cụ thể. Ví dụ, về phòng thi, thí sinh dự thi môn tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được bố trí phòng thi riêng; các máy tính được cô lập, không liên hệ với bất kỳ thiết bị, phương tiện nào trong và ngoài phòng thi.

Với môn ngoại ngữ, ở buổi thi viết, mỗi môn được bố trí phòng thi riêng, có một bộ máy nghe đĩa CD và loa, có ít nhất hai bộ máy nghe đĩa CD và loa dự phòng chung cho tất cả các phòng thi ngoại ngữ. Buổi thi nói, thực hiện theo văn bản hướng dẫn tổ chức thi.

Vì bỏ thanh tra cấp bộ, cấp sở nên quy chế mới cũng sửa đổi, bổ sung về công tác kiểm tra. Theo đó, Bộ GD-ĐT quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức coi thi đối với các đơn vị dự thi và hội đồng coi thi; kiểm tra công tác chấm thi, phúc khảo theo quy định pháp luật.