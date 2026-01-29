Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thí sinh đạt 16 điểm 3 môn thi mới được xét học bạ, trường ĐH nói gì?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
29/01/2026 15:31 GMT+7

Thí sinh cần đạt 16 điểm 3 môn thi để xét học bạ. Quy định mới trong dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH từ Bộ GD-ĐT gây lo lắng cho thí sinh và trường ĐH.

Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH với nhiều điểm mới. Trong đó, điểm mới về nguồn tuyển đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập cấp THPT (xét học bạ) gây nhiều tranh luận.

Thí sinh đạt 16 điểm 3 môn thi mới được xét học bạ, trường ĐH nói gì? - Ảnh 1.

Học sinh lớp 12 tìm hiểu về tuyển sinh ĐH tại chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên

ẢNH: MỸ QUYÊN

Cụ thể, tại điều 6 nội dung phương thức xét tuyển và nguồn tuyển, điểm c khoản 3 có quy định: "Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập cấp THPT (học bạ): tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập của 6 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của tối thiểu 3 môn học, trong đó bắt buộc phải có môn toán hoặc ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.

Nguồn tuyển của phương thức này là các thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn toán, ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 16 điểm theo thang điểm 30. Quy định này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp THPT".

Điều đó có nghĩa thí sinh muốn xét học bạ phải có điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn trong tổ hợp từ 16 trở lên.

Trao đổi về vấn đề này, thạc sĩ Trịnh Hữu Chung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định, lo ngại nếu Bộ GD-ĐT đưa ra ràng buộc điểm thi đối với phương thức xét học bạ sẽ có tác động lớn đến thí sinh và các trường ĐH.

"Xu thế của giáo dục ĐH thế giới là mở rộng đầu vào và chú trọng chất lượng đầu ra. Chúng ta không nên đưa ra rào cản. Các em chỉ cần tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện vào ĐH. Hàng năm nhiều trường lấy điểm chuẩn phương thức thi tốt nghiệp là 15, nếu xét học bạ yêu cầu thí sinh phải đạt 16 điểm thi thì các trường đâu cần xét học bạ nữa", thạc sĩ Chung nhận định.

Thạc sĩ Chung đánh giá học phân ban Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ngày càng khó, đặc biệt có năm đề thi cũng rất khó nên việc quy định mức điểm 16 cần phải xem lại. "Theo tôi, nên bỏ quy định này hoặc nếu có thì mức điểm nên là 15", thạc sĩ Chung đề xuất.

Trong khi đó, tiến sĩ Trần Hữu Duy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, cho rằng Bộ đưa ra quy định mới này nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các phương thức tuyển sinh, do có nhiều trường hợp điểm học bạ cao nhưng điểm thi tốt nghiệp lại thấp.

"Tuy nhiên, nếu quy chế chính thức giữ quy định này, thì yêu cầu 3 môn nên là 15 điểm. Đây là mức điểm trung bình phù hợp", tiến sĩ Trần Hữu Duy chia sẻ.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, cũng nhận định: "Như vậy là Bộ GD-ĐT quy định điểm sàn ở phương thức xét học bạ cho tất cả các ngành, dựa trên điểm thi THPT".

Theo tiến sĩ Hải, điểm thi phụ thuộc vào độ khó của đề thi nên quyết định sớm mức điểm sẽ dẫn đến tình huống nếu đề thi khó thì tỷ lệ sinh viên học ĐH sẽ giảm và khó đạt được mục tiêu đạt 260 sinh viên/vạn dân, như Quyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề ra.

"Một khi quy mô người học ĐH không đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội thì ảnh hưởng lớn đến việc đáp ứng nhu cầu nhân lực trong kỷ nguyên mới", tiến sĩ Hải cho hay về quy định mới phương thức xét học bạ.


Tin liên quan

Tuyển sinh đại học 2026: Thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng

Tuyển sinh đại học 2026: Thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng

Bộ GD-ĐT dự định điều chỉnh một số quy định trong tuyển sinh đại học 2026, trong đó có quy định thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng.

Tuyển sinh ĐH 2026: Xét học bạ kèm điều kiện, điều chỉnh điểm cộng

Tuyển sinh 2026: Một trường ĐH bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển từ 5.1

Khám phá thêm chủ đề

xét học bạ phương thức xét tuyển thi tốt nghiệp thpt tổ hợp xét tuyển giáo dục ĐH nhu cầu nhân lực tuyển sinh ĐH 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận