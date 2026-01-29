Thí sinh đạt 16 điểm 3 môn thi mới được xét học bạ, trường ĐH nói gì?

Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH với nhiều điểm mới. Trong đó, điểm mới về nguồn tuyển đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập cấp THPT (xét học bạ) gây nhiều tranh luận.

Học sinh lớp 12 tìm hiểu về tuyển sinh ĐH tại chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên ẢNH: MỸ QUYÊN

Cụ thể, tại điều 6 nội dung phương thức xét tuyển và nguồn tuyển, điểm c khoản 3 có quy định: "Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập cấp THPT (học bạ): tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập của 6 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của tối thiểu 3 môn học, trong đó bắt buộc phải có môn toán hoặc ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.

Nguồn tuyển của phương thức này là các thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn toán, ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 16 điểm theo thang điểm 30. Quy định này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp THPT".

Điều đó có nghĩa thí sinh muốn xét học bạ phải có điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn trong tổ hợp từ 16 trở lên.

Trao đổi về vấn đề này, thạc sĩ Trịnh Hữu Chung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định, lo ngại nếu Bộ GD-ĐT đưa ra ràng buộc điểm thi đối với phương thức xét học bạ sẽ có tác động lớn đến thí sinh và các trường ĐH.

"Xu thế của giáo dục ĐH thế giới là mở rộng đầu vào và chú trọng chất lượng đầu ra. Chúng ta không nên đưa ra rào cản. Các em chỉ cần tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện vào ĐH. Hàng năm nhiều trường lấy điểm chuẩn phương thức thi tốt nghiệp là 15, nếu xét học bạ yêu cầu thí sinh phải đạt 16 điểm thi thì các trường đâu cần xét học bạ nữa", thạc sĩ Chung nhận định.

Thạc sĩ Chung đánh giá học phân ban Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ngày càng khó, đặc biệt có năm đề thi cũng rất khó nên việc quy định mức điểm 16 cần phải xem lại. "Theo tôi, nên bỏ quy định này hoặc nếu có thì mức điểm nên là 15", thạc sĩ Chung đề xuất.

Trong khi đó, tiến sĩ Trần Hữu Duy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, cho rằng Bộ đưa ra quy định mới này nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các phương thức tuyển sinh, do có nhiều trường hợp điểm học bạ cao nhưng điểm thi tốt nghiệp lại thấp.

"Tuy nhiên, nếu quy chế chính thức giữ quy định này, thì yêu cầu 3 môn nên là 15 điểm. Đây là mức điểm trung bình phù hợp", tiến sĩ Trần Hữu Duy chia sẻ.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, cũng nhận định: "Như vậy là Bộ GD-ĐT quy định điểm sàn ở phương thức xét học bạ cho tất cả các ngành, dựa trên điểm thi THPT".

Theo tiến sĩ Hải, điểm thi phụ thuộc vào độ khó của đề thi nên quyết định sớm mức điểm sẽ dẫn đến tình huống nếu đề thi khó thì tỷ lệ sinh viên học ĐH sẽ giảm và khó đạt được mục tiêu đạt 260 sinh viên/vạn dân, như Quyết định Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề ra.

"Một khi quy mô người học ĐH không đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội thì ảnh hưởng lớn đến việc đáp ứng nhu cầu nhân lực trong kỷ nguyên mới", tiến sĩ Hải cho hay về quy định mới phương thức xét học bạ.



