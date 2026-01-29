Tuyển sinh ĐH 2026: Xét học bạ kèm điều kiện, điều chỉnh điểm cộng

Hôm qua (28.1), Bộ GD-ĐT đã phát hành dự thảo quy chế tuyển sinh trình độ đại học (ĐH) các ngành đào tạo và trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non (sau đây gọi là quy chế) để lấy ý kiến. Dự thảo quy chế được cập nhật và điều chỉnh nhiều nội dung so với quy chế hiện hành. Trong đó đáng chú ý có quy định về số lượng nguyện vọng tối đa đối với mỗi thí sinh (TS) và số lượng tối đa phương thức mà các cơ sở đào tạo (trường ĐH) được sử dụng trong tuyển sinh.

T RƯỜNG ĐH ĐƯỢC DÙNG KHÔNG QUÁ 5 PHƯƠNG THỨC

Dự thảo quy chế, mỗi trường ĐH được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển). Đồng thời, mỗi chương trình đào tạo cũng chỉ được áp dụng tối đa 5 phương thức (không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng mà Bộ GD-ĐT quy định chung cho toàn hệ thống).

Với mỗi phương thức tuyển sinh, các trường phải quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách thức tính điểm xét, điều kiện trúng tuyển. Trong đó các tiêu chí dùng để đánh giá, xét tuyển phải dựa trên yêu cầu về kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi mà TS cần có để theo học chương trình đào tạo. Phương thức xét tuyển không thể hiện được yêu cầu này thì người dự tuyển phải có kết quả học tập tối thiểu 2 học kỳ lớp 12 hoặc có điểm thi tốt nghiệp THPT môn học phù hợp với yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo, ngoại trừ trường hợp xét tuyển vào các ngành ngôn ngữ hoặc sư phạm ngoại ngữ.

Học sinh lớp 12 năm nay sẽ dự thi tốt nghiệp THPT, lấy kết quả xét tuyển ĐH dự kiến trong 2 ngày 11 và 12.6, sớm hơn so với năm trước ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Với điểm xét tuyển, điểm cộng (gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) không vượt quá 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển; điểm thành phần của từng điểm cộng (điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa 1,50 điểm theo thang điểm 30.

Mỗi TS đều có cơ hội đạt mức điểm tối đa của thang điểm xét, nhưng phải bảo đảm không có TS có điểm xét (bao gồm cả điểm cộng và điểm ưu tiên quy định) vượt quá mức điểm 30 đối với tổ hợp xét tuyển theo 3 môn thi.

B Ộ SẼ HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

Với dự thảo quy chế năm nay, lần đầu tiên Bộ GD-ĐT có quy định về nguồn xét tuyển đối với phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả học tập, kết quả thi theo từng môn (điểm tổng kết các môn học cấp THPT, điểm thi các môn tốt nghiệp THPT và các kết quả đánh giá khác).

Cụ thể, TS muốn được xét tuyển theo các phương thức dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT phải có tổ hợp môn thi mà trong đó có ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo; trong đó phải có môn toán hoặc văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30. Với tổ hợp có dùng chứng chỉ ngoại ngữ (được áp dụng miễn thi tốt nghiệp), nếu trường ĐH quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ thì phải quy đổi theo thang điểm 10, đồng thời quy đổi theo nguyên tắc trọng số tính điểm xét môn ngoại ngữ không vượt quá 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng trong quy đổi điểm môn ngoại ngữ hoặc chỉ được sử dụng cho điểm thưởng.

Trường ĐH xây dựng và công bố bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ xây dựng phải có tối thiểu 5 mức điểm chênh lệch ứng với thang điểm của chứng chỉ sử dụng.

Dự thảo điều chỉnh về mức điểm cộng, trong đó có các chứng chỉ ngoại ngữ ảnh: Nhật Thịnh

X ÉT HỌC BẠ: Đ IỂM THI TỐT NGHIỆP CŨNG CẦN ĐẠT TỐI THIỂU 16/30

Với phương thức xét tuyển học bạ, tổ hợp xét tuyển là tối thiểu 3 môn học mà trong đó bắt buộc phải có môn toán hoặc văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30. Nguồn tuyển là TS có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT, trung học nghề theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 16 điểm theo thang điểm 30 (không áp dụng đối với TS thuộc diện đặc cách xét tốt nghiệp THPT, TS đạt giải quốc gia, quốc tế áp dụng phương thức ưu tiên xét tuyển và các chương trình đào tạo được quy định tại chuẩn chương trình). Đ

Đối với một chương trình đào tạo có nhiều phương thức tuyển sinh khác từ nguồn tuyển TS sử dụng kết quả các kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi độc lập hoặc tổ hợp xét tuyển khác, trường ĐH xác định độ lệch điểm theo hướng dẫn thống nhất của Bộ GD-ĐT. Trường ĐH cũng không được quy định mã xét tuyển riêng, số lượng xét tuyển riêng cho từng phương thức xét tuyển hoặc tổ hợp xét tuyển, trừ việc quy định số lượng xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh mà Bộ GD-ĐT ban hành.

M ỖI TS KHÔNG QUÁ 10 NGUYỆN VỌNG

Cũng như mọi năm, Bộ GD-ĐT tiếp tục hỗ trợ các trường ĐH tổ chức đăng ký xét tuyển đợt 1 đào tạo chính quy cho tất cả phương thức tuyển sinh, hỗ trợ đăng ký đợt bổ sung (nếu có). Thời gian đăng ký theo kế hoạch tuyển sinh hằng năm. TS dự tuyển đợt 1 đào tạo chính quy thực hiện đăng ký xét tuyển trên hệ thống (qua cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT hoặc qua cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Nhưng khác với mọi năm, năm nay Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ quy định TS được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường ĐH khác nhau. Nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, TS chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

Riêng các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển TS đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 - 3. TS thể hiện nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung như sau: thứ tự ưu tiên của nguyện vọng (số 1 thể hiện nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất); lựa chọn trường ĐH (mã trường); lựa chọn chương trình đào tạo (mã xét tuyển).

TS đăng ký xét tuyển vào các trường trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vừa thực hiện theo quy chế của Bộ GD-ĐT, vừa thực hiện theo quy chế/quy định của các bộ đó.

Dự kiến, các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 - 3 ảnh: Đào Ngọc Thạch

N GƯỠNG ĐẦU VÀO NGÀNH SỨC KHỎE, SƯ PHẠM, LUẬT

Theo dự thảo quy chế, hằng năm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định ngưỡng đầu vào đối với chương trình đào tạo giáo viên. Đồng thời Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ngưỡng đầu vào đối với chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề; chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định ngưỡng đầu vào đối với chương trình đào tạo lĩnh vực pháp luật.

Dự thảo quy chế cũng quy định ngưỡng đầu vào với cả TS các nhóm ngành nói trên trúng tuyển vào các chương trình đào tạo hình thức khác chính quy hoặc phương thức tuyển sinh không sử dụng hoàn toàn kết quả thi tốt nghiệp THPT, trung học nghề (phương thức kết hợp). Cụ thể, TS hoặc phải đạt ngưỡng đầu vào mà Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp quy định, hoặc phải đạt thêm một số điều kiện khác.

Chẳng hạn, kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cấp THPT (hoặc tương đương) và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, văn và một môn thi khác) đạt 20 điểm trở lên; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT, trung học nghề từ 8,5 trở lên. Nhưng một số ngành cụ thể khác như giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc…; y học dự phòng, hộ sinh... thì ngưỡng đầu vào yêu cầu thấp hơn.

Nếu TS là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế; TS chương trình đào tạo giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, mỹ thuật có điểm thi năng khiếu do cơ sở đào tạo tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9 trở lên theo thang điểm 10) khi đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo phù hợp không phải áp dụng ngưỡng đầu vào nói trên.