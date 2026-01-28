Tuyển sinh đại học 2026: Thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng

Bộ GD-ĐT vừa phát hành dự thảo quy chế tuyển sinh trình độ đại học các ngành đào tạo và trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non (sau đây gọi là quy chế tuyển sinh đại học) để lấy ý kiến.

Trong số các điểm mới mà Bộ GD-ĐT dự kiến đưa vào quy chế tuyển sinh năm nay, đáng chú ý có quy định thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng.

Nhóm ngành đào tạo giáo viên chỉ được xét từ nguyện vọng 1 đến 3 (trong ảnh là sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) ẢNH: MINH ĐỨC

Nhóm ngành giáo viên chỉ xét từ nguyện vọng 1 đến 3

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, cho biết dự thảo quy chế quy định được cập nhật và điều chỉnh theo nguyên tắc bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch; lộ trình điều chỉnh phù hợp; bảo đảm quyền lợi của người dự tuyển; nâng cao chất lượng đầu vào; giảm chi phí và tiết kiệm xã hội; giảm áp lực xã hội; khắc phục các bất cập tồn tại; hướng tới sự ổn định và bền vững.

Nội dung dự thảo quy chế có nhiều điểm mới cơ bản so với năm ngoái. Trong đó, điểm mới được nhiều thí sinh quan tâm nhất là hạn chế số lượng nguyện vọng mà mỗi thí sinh được sử dụng để đăng ký xét tuyển.

Cụ thể, mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau. Cũng như mọi năm, thí sinh phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Riêng các chương trình đào tạo giáo viên, các trường đào tạo nhóm ngành này chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 3.

Về phương thức xét tuyển, cơ sở đào tạo (sau đây gọi là trường đại học) chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng mà Bộ GD-ĐT quy định trong quy chế tuyển sinh).

Riêng với phương thức xét tuyển kết quả học tập cấp THPT (học bạ), Bộ GD-ĐT dự kiến yêu cầu tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) cấp THPT của tối thiểu 3 môn học, trong đó bắt buộc phải có môn toán hoặc văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30.

Nguồn tuyển của phương thức này là các thí sinh có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn toán và ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 16 theo thang điểm 30 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp THPT).

Tổ hợp xét tuyển có những môn nào?

Ông Nguyễn Tiến Thảo cũng cho biết, Bộ GD-ĐT dự kiến đưa vào những quy định ngặt nghèo hơn liên quan tới tổ hợp xét tuyển. Theo đó, nếu sử dụng kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT dùng để xét tuyển thì trong tổ hợp xét tuyển phải có ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo, trong đó phải có môn toán hoặc văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30.

Với tổ hợp xét tuyển sử dụng kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT có dùng chứng chỉ ngoại ngữ (được áp dụng miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định tại quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành), trường đại học được quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ được chia theo các khoảng điểm theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Dự thảo quy chế cũng bổ sung điều kiện tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn toán, văn và một môn thi khác) đạt 20 điểm trở lên đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập xét vào các ngành các do bộ khác phối hợp quy định ngưỡng đầu vào.

Dự thảo cũng quy định điểm cộng gồm những điểm sau: điểm thưởng đối với thí sinh học sinh giỏi quốc gia, olympic quốc tế nhưng không dùng để xét tuyển thẳng; điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt; điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) tối đa 3 điểm thang điểm 30.

Điểm thành phần của từng điểm cộng (điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa 1,50 điểm theo thang điểm 30.

Xem đầy đủ dự thảo quy chế ở đây.