Những yêu cầu tiên quyết trong tuyển sinh ĐH 2026

Đó là chia sẻ của GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) trong buổi khai mạc chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 tại Trường ĐH Đồng Nai (P.Tam Hiệp, Đồng Nai) do Báo Thanh Niên tổ chức sáng qua 24.1.

Tham dự trực tiếp chương trình có gần 10.000 học sinh đến từ nhiều trường THPT. Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, Facebook, YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

3 ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU CHỈNH TUYỂN SINH NĂM 2026

GS Nguyễn Tiến Thảo cho biết từ năm 2021 đến nay công tác tuyển sinh tương đối ổn định, những điều chỉnh chủ yếu từ phía các cơ sở giáo dục ĐH nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công bằng, tuyển đúng, tuyển trúng và năm 2026 cũng không ngoài những yêu cầu trên.

Về định hướng công tác tuyển sinh năm 2026, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH nêu một số định hướng điều chỉnh. Đầu tiên là quy định số lượng nguyện vọng (NV) xét tuyển. Theo ông Thảo, các năm trước, khi không giới hạn số lượng NV thì thường thí sinh (TS) đăng ký tập trung trong khoảng 5-10 NV. "Chúng ta xác định năm tới lắng nghe ý kiến từ các trường ĐH, từ TS để giúp TS đăng NV tập trung, trọng tâm hơn, không lan man", Vụ trưởng nêu định hướng dự kiến điều chỉnh số lượng NV xét tuyển thời gian tới.

Thứ hai, chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động từ tháng 7.2025, trong đó có điều chỉnh về địa giới hành chính. Do đó, đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh mang tính bắt buộc, đảm bảo thông tin của TS để đúng khu vực đối tượng ưu tiên.

Thứ ba, liên quan đến điều chỉnh tổ hợp xét tuyển của các trường. Hiện nhiều trường ĐH đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến, trong đó có những điều chỉnh về tổ hợp xét tuyển. "Chúng tôi tin rằng các trường ĐH cũng cân nhắc, phân tích kỹ lưỡng để đưa ra tổ hợp xét tuyển phù hợp nhất, có tính kế thừa. Ví dụ tổ hợp có môn toán, môn văn và một môn phù hợp với đặc thù đào tạo ngành đó như ngành bán dẫn có môn liên quan vật lý, ngành khảo cổ có ít nhiều liên quan đến lịch sử, địa lý… Trong thời gian tới, xuất phát từ yêu cầu thực tế, tôi tin rằng các trường ĐH sẽ có thông báo chính thức với những tổ hợp mang tính kế thừa, để không học sinh nào có năng lực và sở trường, mong muốn học ngành đó mà không có cơ hội do thay đổi tổ hợp môn xét tuyển. Đây cũng là một trong những yêu cầu tiên quyết, chủ đạo trong văn bản, quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026", GS Thảo khẳng định.

M Ở RA "CÁNH CỬA MỚI" TỐT HƠN

Cũng trong chương trình, GS Nguyễn Tiến Thảo tiếp tục giải đáp câu hỏi liên quan đến việc nhiều trường bỏ tổ hợp xét tuyển truyền thống A00 (toán-lý-hóa), C00 (văn-sử-địa)…

GS Thảo phân tích: "Nếu mình đã chọn các môn học liên quan đến tổ hợp C00 mà trường có điều chỉnh sang tổ hợp từ văn-sử-địa sang văn-sử-Anh hoặc toán-văn-sử thì đó cũng có thể mở ra "cánh cửa" mới tốt hơn rất nhiều so với "cánh cửa" cũ. Về phía Bộ GD-ĐT, các quy chế tuyển sinh không quy định, không giới hạn, không yêu cầu các trường không được sử dụng một tổ hợp nào cả bởi đó là quyền tự chủ của các trường".

Tuy nhiên, theo GS Thảo: "Điều quan trọng là tổ hợp đưa ra phải để TS có quyền lựa chọn và hoàn thành tốt chương trình đào tạo, đó mới là mục tiêu chính. Nếu trường đưa ra tổ hợp nhưng điều đó không phục vụ cho ngành đó, người học trúng tuyển không học tốt ngành đó thì mới là điều đáng lo. Đến thời điểm này, các tổ hợp đưa không bị bó buộc, không ảnh hưởng gì cả nên chúng ta hãy lựa chọn tổ hợp thế mạnh của mình".

Hơn nữa, GS Thảo cho rằng theo cách xét tuyển các năm gần đây, TS có thể lựa chọn nhiều tổ hợp và tổ hợp nào có điểm cao nhất thì phần mềm xét cho TS. "Do vậy, thời điểm này TS hãy học và ôn tập thật tốt 4 môn mình thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tôi tin rằng không có một trường ĐH nào bỏ C00 mà TS mất cơ hội xét tuyển, nên TS hãy yên tâm ôn tập thật tốt", GS Thảo khuyên.

T RƯỜNG ĐH KHẲNG ĐỊNH ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI TS

Cũng liên quan đến việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển, nhiều trường ĐH khẳng định chủ trương đảm bảo quyền lợi cho TS khi tham gia xét tuyển vào trường.

Thạc sĩ Lê Trọng Vinh, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), khẳng định năm 2026 trường vẫn giữ tổ hợp C00. Năm nay, các trường trong khối ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến điều chỉnh phương thức xét tuyển, từ các phương thức xét tuyển độc lập sang phương thức xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí từ kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, điểm kỳ thi đánh giá năng lực… "Tuy nhiên, nếu có TS bị lỡ không tham dự được kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, các trường vẫn có hệ số quy đổi để TS có đủ 3 cột điểm khi tham gia xét tuyển vào trường. TS hoàn toàn không mất cơ hội, trường sẽ đưa ra hệ số chính xác nhằm đảm bảo quyền lợi của các em", thạc sĩ Vinh nói.

PGS-TS Huỳnh Bùi Linh Chi, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Đồng Nai, cho biết năm nay trường dự kiến tuyển sinh 10 ngành khối sư phạm và 1 ngành giáo dục mầm non bậc CĐ. Đáng chú ý, năm nay chỉ tiêu khối ngành sư phạm của trường được UBND tỉnh Đồng Nai cấp tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Một điểm mới từ năm 2025 là trường tuyển sinh các ngành sư phạm với TS toàn quốc thay vì chỉ tuyển TS có hộ khẩu ở Đồng Nai như trước đây.

Học sinh cần thay đổi Thay đổi không phải từ ngày mai mà là ngay bây giờ, thay đổi cả những thứ tưởng chừng như không thể. Và rất có thể điều chúng ta làm đầu tiên là thay đổi thói quen bản thân, từ thái độ học tập, chuẩn bị cho một kỳ thi, tìm hiểu một cách nghiêm túc về ngành học của một trường ĐH thay vì sự lan man tìm kiếm thông tin một cách vụn vặt, mơ hồ trên các diễn đàn mạng xã hội. Thay đổi cách học quên ngày quên đêm để đi thi; thay đổi những buổi học mệt nhoài mà không chắc đạt được điểm mong muốn; thay đổi thói quen học gạo thành học suy luận. GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT

Chương trình diễn ra trong bối cảnh đặc biệt Có thể nói, chương trình Tư vấn mùa thi 2026 diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt - năm đầu tiên sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh thành, cũng là năm mà những sửa đổi quan trọng về luật trong lĩnh vực giáo dục chính thức đi vào đời sống. Thêm vào đó, năm 2026 cũng được dự báo sẽ có không ít những thay đổi trong công tác tuyển sinh ĐH-CĐ. Trong bối cảnh ấy, chắc hẳn các em học sinh không tránh khỏi những băn khoăn lựa chọn ngành nghề nào để phù hợp với xu hướng kinh tế mới, học trường nào để đón đầu thị trường lao động tương lai, chọn cách thức tuyển sinh nào để trúng tuyển đúng nguyện vọng mong muốn… Chính vì vậy, Báo Thanh Niên phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi với mục tiêu cung cấp thông tin chuẩn xác, giúp người học có sự vững vàng trong định hướng nghề nghiệp tương lai. Ông Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên

Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của các sở, ngành, các cơ quan, tổ chức đặc biệt là sự đồng hành của Báo Thanh Niên trong những năm qua. Sự quan tâm của quý báo đã góp phần không nhỏ trong việc từng bước trong nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước và của tỉnh Đồng Nai, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế. Ông Phạm Hồng Thắng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai




