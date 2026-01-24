Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Live Bộ GD-ĐT thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học 2026 tại Tư vấn mùa thi

Hà Ánh
Hà Ánh
24/01/2026 08:15 GMT+7

Trong chương trình khai mạc Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên diễn ra tại Đồng Nai sáng nay (24.1), đại diện Bộ GD-ĐT chia sẻ thông tin mới nhất về tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2026.

Vào 8 giờ 30 sáng 24.1, chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên sẽ chính thức khai mạc tại Trường ĐH Đồng Nai (4 Lê Quý Đôn, P.Biên Hòa, Đồng Nai). Tham dự trực tiếp chương trình có gần 10.000 học sinh đến từ nhiều trường THPT. Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Năm 2026, những điều chỉnh trong phương án tuyển sinh, đặc biệt về tổ hợp môn mà các trường ĐH công bố trong thời gian qua tác động đến việc chọn ngành xét tuyển, tổ hợp môn tự chọn của thí sinh. Ngoài ra, sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, bùng nổ mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng tác động rất lớn đến việc học tập và lựa chọn ngành nghề của học sinh. Trong bối cảnh đó, thí sinh rất cần những thông tin chính xác từ Bộ GD-ĐT, các sở GD-ĐT và trường ĐH, CĐ… để có những quyết định phù hợp.

Bộ GD-ĐT thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học 2026 tại Tư vấn mùa thi - Ảnh 1.

Chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên diễn ra tại Trường ĐH Đồng Nai sáng nay

ảnh: Độc Lập

Tiếp nối hành trình của 28 năm, chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 của Báo Thanh Niên qua là kênh thông tin đáng tin cậy và là cầu nối giữa thí sinh với các trường trong hành trình chọn ngành nghề, chọn trường… Là chương trình tư vấn đầu tiên sau khi cả nước sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh thành, gần 10.000 học sinh Đồng Nai đến tham dự hôm nay có nhiều học sinh ở rất xa, thuộc các xã, phường của tỉnh Bình Phước cũ.

Bộ GD-ĐT thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học 2026 tại Tư vấn mùa thi - Ảnh 2.
Bộ GD-ĐT thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học 2026 tại Tư vấn mùa thi - Ảnh 3.

Không khí tư vấn mùa thi rộn ràng từ cổng Trường ĐH Đồng Nai đến các gian hàng 

ảnh: Độc Lập 

Tham dự chương trình, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) chia sẻ những dự kiến điều chỉnh, thay đổi nào trong công tác tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2026 và lời khuyên cho thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH-CĐ năm nay.

Bộ GD-ĐT thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học 2026 tại Tư vấn mùa thi - Ảnh 4.

Đông đảo học sinh Đồng Nai tham gia chương trình Tư vấn mùa thi sáng nay tại Trường ĐH Đồng Nai

ảnh: Độc Lập

Thạc sĩ Nguyễn Thị Bích, Phó giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), nêu những thông tin mới về kỳ thi đánh giá năng lực năm nay mà thí sinh cần lưu ý trước khi đăng ký dự thi đợt 1, chia sẻ những tố chất, khả năng thí sinh cần có để đạt điểm cao bài thi này.

Trong chương trình Tư vấn mùa thi 2026, Báo Thanh Niên đồng hành với các trường ĐH trao nhiều suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh có thành tích học tập tốt, có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Cụ thể, chương trình 25 suất học bổng cho học sinh Đồng Nai gồm: 10 suất của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, 5 suất của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, 5 suất của Trường ĐH Tài chính marketing, 5 suất của OSI Vietnam.

Bộ GD-ĐT thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học 2026 tại Tư vấn mùa thi - Ảnh 5.

GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ ĐH Bộ GD-ĐT phát biểu tại chương trình Tư vấn mùa thi sáng nay

ảnh: Độc Lập

Bộ GD-ĐT thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học 2026 tại Tư vấn mùa thi - Ảnh 6.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu khai mạc chương trình Tư vấn mùa thi 2026

ảnh: Độc Lập

Bộ GD-ĐT thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học 2026 tại Tư vấn mùa thi - Ảnh 7.

Ông Phạm Hồng Thắng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai, phát biểu

ảnh: Độc Lập

Bộ GD-ĐT thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học 2026 tại Tư vấn mùa thi - Ảnh 8.

Ban tổ chức trao hoa và biểu trưng cảm ơn cho các đơn vị đồng hành

ãnh: Độc Lập

Bộ GD-ĐT thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học 2026 tại Tư vấn mùa thi - Ảnh 9.

Đại diện các trường trao học bổng cho học sinh tại Đồng Nai

ảnh: Độc Lập

Nội dung quan trọng của chương trình là phần tư vấn chuyên sâu của đại diện các trường ĐH-CĐ xung quanh kỳ thi và xét tuyển năm 2026, giải đáp băn khoăn về lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với bản thân. Chuyên gia tư vấn các trường gồm:

Bộ GD-ĐT thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học 2026 tại Tư vấn mùa thi - Ảnh 10.

Ban tư vấn trong chương trình Tư vấn mùa thi Báo Thanh Niên diễn ra tại Trường ĐH Đồng Nai

  • PGS-TS Cổ Tấn Anh Vũ, Phó giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam; 
  • PGS-TS Huỳnh Bùi Linh Chi, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Đồng Nai;
  • PGS-TS Phạm Thành Dương, Trưởng khoa kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức; 
  • TS Nguyễn Văn Long Giang, Trưởng khoa Giao thông và Năng lượng Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM; 
  • TS Nguyễn Anh Vũ, Trưởng khoa Tài chính Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM; 
  • Thạc sĩ Phạm Thị Bích, Phó giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM); 
  • Thạc sĩ Phạm Quảng Tri, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM; 
  • Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính – Marketing; 
  • Thạc sĩ Lê Trọng Vinh, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM); 
  • Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Phương Thảo, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM);
  • Thạc sĩ Nguyễn Nhật Tài, Phó trưởng phòng Thông tin - Truyền thông, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM); 
  • Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn.  
Bộ GD-ĐT thông tin mới nhất về tuyển sinh đại học 2026 tại Tư vấn mùa thi - Ảnh 11.

Tiết mục văn nghệ mở đầu khai mạc Tư vấn mùa thi 2026

ảnh: Độc Lập

Ngoài nội dung tư vấn ở hội trường, đại diện hơn 60 trường ĐH, CĐ và cơ sở giáo dục tham gia chương trình Tư vấn mùa thi 2026 cũng thực hiện tư vấn chuyên sâu cho học sinh và phụ huynh tại các gian hàng triển lãm.

