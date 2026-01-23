Tư vấn mùa thi năm 2026: Khởi động từ ngày mai tại Đồng Nai, TP.HCM

Các trường ĐH-CĐ trang trí gian hàng chuẩn bị đón học sinh tham dự vào sáng mai (24.1) ảnh: mỹ quyên

Vào 8 giờ 30 sáng 24.1, chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 của Báo Thanh Niên sẽ chính thức khai mạc tại Trường ĐH Đồng Nai (4 Lê Quý Đôn, P.Tam Hiệp, Đồng Nai). Tham dự trực tiếp chương trình có gần 10.000 học sinh đến từ nhiều trường THPT. Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Đến thời điểm này, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cơ bản giữ ổn định như năm 2025, đồng thời có những điều chỉnh cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ GD-ĐT cũng gửi tới các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2026. Nhiều trường ĐH đã công bố dự kiến ban đầu về thông tin tuyển sinh với nhiều thay đổi về phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, xu hướng ngành nghề đào tạo mới… Tuy nhiên, các trường vẫn đang chờ dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2026 để chốt đề án tuyển sinh. Trong bối cảnh này, chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên được triển khai có ý nghĩa quan trọng nhằm cung cấp thông tin mới nhất về kỳ thi và xét tuyển năm 2026.

Tham dự chương trình, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) sẽ cung cấp thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH-CĐ năm 2026; lưu ý thí sinh những điều cần chuẩn bị trước những thay đổi tuyển sinh ĐH-CĐ, định hướng chọn lựa nghề nghiệp trong bối cảnh mới khi Quốc hội đã ban hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục, luật Giáo dục ĐH (sửa đổi) và luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Học sinh tham gia đặt câu hỏi tại chương trình Tư vấn mùa thi ảnh: Đào Ngọc Thạch

Cũng trong chương trình, đại diện Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM) lưu ý thêm những nét mới của kỳ thi đánh giá năng lực và cách xét tuyển các đơn vị thành viên. Từ kinh nghiệm của một năm điều chỉnh cấu trúc bài thi, chuyên gia này sẽ chia sẻ với thí sinh những điều cần chuẩn bị để đạt kết quả cao nhất kỳ thi sắp tới.

Nội dung quan trọng của chương trình là phần tư vấn chuyên sâu của đại diện các trường ĐH-CĐ xung quanh kỳ thi và xét tuyển năm 2026, giải đáp băn khoăn về lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với bản thân. Chuyên gia tư vấn các trường gồm:

PGS-TS Cổ Tấn Anh Vũ , Phó giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam;

PGS-TS Huỳnh Bùi Linh Chi, Trưởng phòng Đào tạoTrường ĐH Đồng Nai;

Trưởng phòng Đào tạoTrường ĐH Đồng Nai; PGS-TS Phạm Thành Dương , Trưởng khoa kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức;

TS Nguyễn Văn Long Giang , Trưởng khoa Giao thông và Năng lượng Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM;

, Trưởng khoa Giao thông và Năng lượng Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM; TS Nguyễn Anh Vũ , Trưởng khoa Tài chính Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM;

Thạc sĩ Phạm Thị Bích , Phó giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM);

, Phó giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM); Thạc sĩ Phạm Quảng Tri , Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM;

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng , Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính – Marketing;

, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính – Marketing; Thạc sĩ Lê Trọng Vinh , Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM);

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Phương Thảo , Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM);

, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM); Thạc sĩ Nguyễn Nhật Tài , Phó trưởng phòng Thông tin - Truyền thông, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM);

, Phó trưởng phòng Thông tin - Truyền thông, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM); Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn.

Tư vấn mùa thi là dịp để học sinh sinh được giải đáp thắc mắc về thi và lựa chọn ngành nghề ảnh: Bá Duy

Ngoài nội dung tư vấn ở hội trường, đại diện hơn 60 trường ĐH, CĐ và cơ sở giáo dục tham gia chương trình Tư vấn mùa thi 2026 cũng thực hiện tư vấn chuyên sâu cho học sinh và phụ huynh tại các gian hàng triển lãm.

Ngay sau buổi khai mạc tại Đồng Nai, sáng 25.1 chương trình Tư vấn mùa thi năm 2026 tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (số 1 Lê Lợi, phường Bình Dương, TP.HCM). Tham dự chương trình có gần 5.000 học sinh của 10 trường THPT của TP.HCM.