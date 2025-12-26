Tư vấn mùa thi năm 2026 có gì mới?

N HIỀU ĐIỂM MỚI TÁC ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP HỌC SINH

Ngày 10.12, Quốc hội ban hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục, luật Giáo dục ĐH (sửa đổi) và luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Học sinh tham dự chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên năm 2025 tại Quảng Trị ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trong luật Giáo dục ĐH sửa đổi, xuyên suốt 46 điều là cụm từ khóa "Hiện đại hóa giáo dục ĐH, gia tăng chất lượng đào tạo ĐH". Một số điểm mới đột phá của luật nhấn mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và đón đầu công nghệ mới; thu hẹp nhanh khoảng cách với thị trường lao động, lấy các chuẩn làm thước đo, công cụ điều tiết, kiểm soát đầu ra; kiểm soát chặt chẽ các nhóm ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe, pháp luật; quy định về đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ trong lĩnh vực sức khỏe…

Điểm đáng chú ý của luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) với việc bổ sung mô hình trung học nghề hướng tới mục tiêu tăng cường định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên ngay từ bậc học phổ thông, tăng số lượng học sinh sau THCS, THPT vào học giáo dục nghề nghiệp. Luật cũng có quy định mới về việc các cơ sở giáo dục ĐH được tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển các lĩnh vực ưu tiên (nghệ thuật, thể thao, đào tạo giáo viên, quốc phòng an ninh) nhằm đảm bảo tính đặc thù và liên thông giữa các trình độ. Đồng thời, cho phép cơ sở giáo dục ĐH được nâng cấp từ trường CĐ và cơ sở giáo dục ĐH có trường CĐ sáp nhập vào trước ngày luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục tuyển sinh trình độ CĐ trong thời gian quy định…

Có thể thấy, nhiều điểm mới của các luật sẽ có tác động đến định hướng phát triển của các cơ sở đào tạo thời gian tới. Đây cũng chính là những cơ sở định hướng quan trọng với người học trong lựa chọn bậc học, ngành học để không chỉ phù hợp với bản thân, điều kiện gia đình mà còn bám sát xu hướng thị trường lao động tương lai.

Chương trình Tư vấn mùa thi là nơi để học sinh được giải đáp các thắc mắc liên quan đến các kỳ thi tuyển, định hướng nghề nghiệp tương lai... ảnh: Đào Ngọc Thạch





C HUỖI HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN BÁM SÁT THỰC TIỄN TUYỂN SINH ĐH

Đến thời điểm này, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cơ bản giữ ổn định như năm 2025, đồng thời có những điều chỉnh cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ GD-ĐT cũng gửi tới các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2026. Hiện các trường ĐH đang xây dựng đề án tuyển sinh bám sát các quy định tuyển sinh của Bộ trong năm tới, trong đó một điểm quan trọng liên quan đến việc giữ hay bỏ xét tuyển học bạ.

Ngoài ra, quy định của Bộ GD-ĐT yêu cầu "tổ hợp môn dùng để xét tuyển bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, trong đó phải có môn toán hoặc ngữ văn với trọng số tính điểm xét không dưới 25%; từ năm 2026 số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét" cũng tác động không nhỏ đến tổ hợp môn xét tuyển của các trường ĐH…

Diễn ra trong bối cảnh mới với nhiều thay đổi, chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên năm 2026 sẽ điều chỉnh nội dung và cách thức thực hiện để phù hợp với thực tiễn, đặc biệt với các kỳ thi và xét tuyển năm tới.

Tham dự chương trình tư vấn, khách mời đặc biệt từ Bộ GD-ĐT sẽ thông tin về những chính sách mới của ngành, về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2026. Đại diện các đơn vị tổ chức kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh cũng chia sẻ thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, kỳ thi V-SAT, kỳ thi TestAs…

Đặc biệt, lãnh đạo và chuyên gia tuyển sinh các trường ĐH, CĐ chia sẻ tới người học về cách thức tuyển sinh cụ thể, xu hướng ngành nghề đào tạo, chính sách hỗ trợ tài chính… Qua đó, thí sinh có thông tin tham khảo để đưa ra quyết định quan trọng sau khi hoàn tất bậc THPT, có bước đi phù hợp nhất với năng lực sở thích bản thân, điều kiện thực tế gia đình và nhu cầu xã hội.

Năm 2026, Báo Thanh Niên dự kiến tổ chức chuỗi chương trình Tư vấn mùa thi tại 10 địa điểm. Chương trình khai mạc được tổ chức tại Trường ĐH Đồng Nai vào sáng 24.1. Tiếp đó, chương trình liên tục diễn ra tại nhiều điểm khác như: TP.HCM, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đồng Tháp…

Không chỉ các hoạt động trực tiếp, chương trình đồng thời được truyền hình trực tuyến trên nhiều kênh của Báo Thanh Niên như: báo in, thanhnien.vn, fanpage Facebook, YouTube, TikTok. Nhờ đó, chương trình Tư vấn mùa thi không chỉ đến với các học sinh tham dự tư vấn trực tiếp ở nhiều tỉnh thành, mà còn lan tỏa tới hàng triệu lượt học sinh và phụ huynh.