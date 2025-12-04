Có nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, chỉ giữ lại kỳ thi đại học?

Ngày 4.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với các dự thảo luật và nghị quyết liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ẢNH: GIA HÂN

Quá trình thảo luận dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục, có ý kiến đề nghị không tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chỉ giữ lại một kỳ thi đại học có tính phân hóa cao để chọn người có năng lực học đại học, đồng thời đề nghị Bộ GD-ĐT quy định cách thức tổ chức thi.

Trong khi đó, nhiều ý kiến thống nhất giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT như hiện nay để vừa bảo đảm chức năng xét tốt nghiệp vừa cung cấp dữ liệu cho tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, cần cải tiến cách ra đề, chấm thi và phân tích kết quả để phản ánh đúng chất lượng dạy và học.

Duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT là cần thiết

Giải trình về nội dung trên, Chính phủ cho rằng, việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Kỳ thi này nhằm đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm thống nhất trong công nhận tốt nghiệp trên phạm vi toàn quốc, đồng thời cung cấp dữ liệu tin cậy để theo dõi, đánh giá chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền và phục vụ tuyển sinh đại học.

Việc duy trì kỳ thi góp phần bảo đảm khách quan, công bằng và kỷ cương trong hệ thống giáo dục.

Đối với đề nghị cải tiến phương thức thi, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD-ĐT tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc ra đề, chấm thi và phân tích kết quả; tăng cường ứng dụng công nghệ và giảm áp lực cho học sinh, thể chế hóa các nội dung này trong Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Đối với ý kiến đề nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp và chỉ giữ kỳ thi tuyển sinh đại học, Chính phủ nhận thấy 2 kỳ thi có mục tiêu và chức năng khác nhau.

Tuyển sinh đại học là hoạt động có tính phân hóa cao thuộc quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học; các cơ sở có thể sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, tổ chức kỳ thi riêng hoặc áp dụng phương thức xét tuyển phù hợp.

Do đó, việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT là phù hợp với yêu cầu quản lý chất lượng và bảo đảm công bằng trong giáo dục phổ thông.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn ẢNH: GIA HÂN

Sẽ thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Cũng liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, có ý kiến đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong khâu ra đề, coi thi và chấm thi, bảo đảm minh bạch, công bằng.

Chính phủ cho biết đã chỉ đạo Bộ GD-ĐT tiếp tục rà soát thông tư của Bộ trưởng về Quy chế thi tốt nghiệp THPT để quy định nội dung trên.

Hiện nay, Chính phủ cũng đã giao Bộ GD-ĐT xây dựng đề án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, theo đó sẽ thí điểm thực hiện ở một số địa phương đáp ứng điều kiện về hạ tầng thông tin, sau đó tiến tới triển khai trên địa bàn toàn quốc, bảo đảm minh bạch, công bằng.

Đáng chú ý, có ý kiến đề nghị cân nhắc giữ nguyên thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT cho giám đốc sở GD-ĐT.

Giải trình về nội dung này, Chính phủ cho hay dự thảo luật quy định giao thẩm quyền cho hiệu trưởng nhằm thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền trong quản lý giáo dục, gắn với tăng cường trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong tổ chức dạy học, đánh giá và công nhận kết quả học tập của học sinh.

Quy định trên cũng bảo đảm sự thống nhất với thông lệ quốc tế và phù hợp với các cấp học dưới, nơi đã chuyển sang hình thức xác nhận hoàn thành chương trình thay vì cấp bằng.