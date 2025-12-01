Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Các tỉnh, thành đề xuất gì để phát triển giáo dục nghề nghiệp?

Đỗ Trường
Đỗ Trường
01/12/2025 17:32 GMT+7

Ngày 1.12, tại Trường cao đẳng nghề Đồng An (phường Đông Hòa, TP.HCM) Bộ GD-ĐT tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình triển khai các nội dung giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên (GDTX) giai đoạn 2021-2025 và định hướng giai đoạn 2026-2030.

Tại hội nghị, đại diện sở GD-ĐT các tỉnh, thành và bộ ngành T.Ư đã thảo luận, đánh giá quá trình thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồng thời đề xuất các giải pháp để phát triển GDNN, GDTX.

Bà Trương Hải Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết TP.HCM (sau sáp nhập) có hệ thống giáo dục nghề nghiệp rộng lớn, đa dạng và nhiều tiềm năng phát triển.

Để thực hiện đồng bộ Chiến lược phát triển GDNN đến năm 2045, bà Trương Hải Thanh cho hay TP.HCM đang thực hiện đồng bộ với lộ trình rõ ràng, gắn chặt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với đặc thù của một trung tâm kinh tế - tài chính lớn.

- Ảnh 1.

Bà Trương Hải Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ngoài ra, một trong các điều kiện để đạt được các mục tiêu đã đề ra đến năm 2045 là tập trung đầu tư, nâng cấp có trọng tâm, trọng điểm cho các trường trong công tác sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN, GDTX.

Còn theo Sở GD-ĐT Thanh Hóa, để thực hiện Chiến lược phát triển GDNN, đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, ban hành nghị định cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào hoạt động GDNN như xây dựng chương trình, giáo trình; phối hợp cung cấp trang thiết bị đào tạo…

Các sở GD-ĐT Phú Thọ, Đồng Tháp… đề nghị có quy định, định hướng cho địa phương về cơ chế phân bổ vốn ngân sách nhà nước, cơ chế đầu tư, cơ chế hỗ trợ và cơ chế lồng ghép các chương trình, dự án khác trên cùng địa bàn để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ… Lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình, trong đó các nội dung về GDNN…

Theo đại diện Trường cao đẳng Y tế Thái Bình, việc được trao quyền tự chủ tài chính đã tạo nguồn lực cho nhà trường chủ động đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phục vụ cho công tác đào tạo và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh.

- Ảnh 2.

Đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, hiện nay Trường cao đẳng Y tế Thái Bình còn thiếu hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng nguồn thu tự chủ để tái đầu tư, liên doanh, liên kết hoặc nâng cấp trang thiết bị theo nhu cầu thị trường và đào tạo quốc tế.

"Các thủ tục về quản lý tài sản công vẫn nặng tính hành chính, không khuyến khích đơn vị chủ động khai thác và tạo nguồn thu bền vững", lãnh đạo Trường cao đẳng Y tế Thái Bình nói.

- Ảnh 3.

GS-TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, phát biểu tại hội nghị

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Phát biểu tại hội nghị, GS-TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết cơ chế hiện nay cho phép các trường hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp hoặc kinh doanh đào tạo để tự chủ.

Tuy nhiên, GS-TS Lê Quân cho rằng: "Tự chủ nhưng phải hiệu quả. Tự chủ mà yếu thì cũng cần phải xem xét lại. Hiện nay nếu không phải các trường đặc thù như y tế, nghệ thuật thì cũng phải xem lại các trường yếu. Tuyển sinh thì ít, báo cáo số lượng thì nhiều; vừa rồi đã xử lý một số trường hợp…".

Khám phá thêm chủ đề

giáo dục đào tạo nguồn nhân lực TP.HCM tuyển sinh đào tạo giáo dục nghề nghiệp Sở GD-ĐT TP.HCM
