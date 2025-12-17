Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Siết phương thức xét tuyển ĐH: CĐ có 'hưởng lợi'?

Yến Thi
Yến Thi
17/12/2025 06:06 GMT+7

Trong những năm qua, xét tuyển bằng học bạ đã mở ra cánh cửa vào ĐH cho nhiều thí sinh (TS), thế nhưng, năm 2026, bức tranh tuyển sinh có nhiều thay đổi khi nhiều trường ĐH dự kiến "siết" đầu vào, thậm chí loại bỏ phương thức xét tuyển bằng học bạ. Điều này cũng tạo ra những tác động đến hệ thống giáo dục sau THPT, đặc biệt là khối cao đẳng (CĐ).

NGƯT-Th.S Lâm Văn Quản, Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM, nhận định: "Trong nhiều năm, xét tuyển bằng điểm học bạ được áp dụng khá rộng rãi ở bậc ĐH. Điều này góp phần mở rộng cơ hội học tập, nhưng cũng dẫn đến thực tế là không ít học sinh (HS) vào đại học khi năng lực học thuật chưa thực sự phù hợp, kéo theo hệ quả về chất lượng đào tạo và đầu ra. Khi các trường ĐH siết lại phương thức tuyển sinh, có thể xem đây là bước điều chỉnh cần thiết để ĐH quay về đúng chức năng đào tạo hàn lâm, nghiên cứu và phát triển tri thức ở trình độ cao".

- Ảnh 1.

Theo các chuyên gia, việc ĐH siết đầu vào là cơ hội rõ rệt để phân luồng học sinh đúng năng lực

ẢNH: YẾN THI

Theo Th.S Phan Thị Lệ Thu, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông, trước đây, quá nhiều con đường vào ĐH khiến ngay cả HS có học lực trung bình, chỉ cần tốt nghiệp THPT cũng có thể trúng tuyển.

Còn tiến sĩ Đinh Văn Đệ, quyền Hiệu trưởng Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, dự báo có sự dịch chuyển nhất định trong dòng chảy tuyển sinh sau THPT, áp lực tuyển sinh có xu hướng "chảy" xuống khối CĐ, kéo theo cả cơ hội lẫn thách thức.

Ở mặt tích cực, nhiều TS không đủ điều kiện hoặc không còn tự tin vào các kỳ thi chuẩn hóa của ĐH sẽ cân nhắc lựa chọn CĐ, trung cấp hoặc học nghề. Nhóm TS trung bình - khá, vốn trước đây cố "bám" ĐH bằng học bạ, nay có xu hướng chuyển hướng sớm hơn. Điều này giúp các trường CĐ mở rộng nguồn tuyển và tiếp cận đúng đối tượng hơn.

Tuy nhiên, cơ hội này cũng đặt ra áp lực cạnh tranh gay gắt hơn, buộc các trường CĐ đổi mới mạnh hơn trong công tác tuyển sinh. Theo tiến sĩ Đệ, các trường CĐ buộc phải đẩy mạnh truyền thông, tư vấn hướng nghiệp và minh bạch hơn về chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm, lộ trình liên thông, học phí và thời gian học.

Siết phương thức xét tuyển ĐH: CĐ có 'hưởng lợi'? - Ảnh 1.

Siết phương thức xét tuey63n ĐH nhằm giúp các trường CĐ mở rộng nguồn tuyển và tiếp cận đúng đối tượng hơn

ảnh: yên Thi

Theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ GDNN, Bộ GD-ĐT, việc bỏ/hạn chế xét tuyển ĐH bằng học bạ mở ra cơ hội tăng nguồn tuyển từ nhóm HS không chắc suất vào ĐH hoặc muốn lộ trình nhanh - chi phí thấp - ra trường sớm để tiếp tục học liên thông lên ĐH.

Th.S Ngô Thị Quỳnh Xuân, Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Sài Gòn, cho rằng việc ĐH bỏ/hạn chế xét học bạ giúp phân luồng đúng năng lực và giảm lãng phí cho gia đình và xã hội.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, CĐ cần tăng sức hút TS bằng chất lượng đào tạo thay vì chỉ dựa vào thông điệp "xét học bạ dễ" vào học CĐ.


Tin liên quan

Liên thông bác sĩ từ cao đẳng: Con đường có 'dễ thở'?

Liên thông bác sĩ từ cao đẳng: Con đường có 'dễ thở'?

Trong số các ngành sức khỏe, con đường liên thông bác sĩ từ bậc trung cấp (TC), cao đẳng (CĐ) được đặc biệt quan tâm. Dù được xem là 'đường tắt' nhưng có thật 'dễ thở' hơn cho sinh viên CĐ ngành y?

Khám phá thêm chủ đề

Học bạ Xét tuyển thpt Bộ GD-ĐT Trường Cao đẳng phương thức xét tuyển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận