Liên thông bác sĩ từ cao đẳng: Con đường có 'dễ thở'?

Điều kiện liên thông: không chỉ có bằng cấp

Quyết định 18/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định những điều kiện để người học từ bậc TC, CĐ thuộc khối ngành sức khỏe có thể đăng ký dự tuyển chương trình liên thông ĐH. Theo đó, người có bằng tốt nghiệp y sĩ được quyền đăng ký dự tuyển liên thông lên ĐH ở các ngành: y đa khoa, y học cổ truyền, y học dự phòng, răng hàm mặt. Trong khi đó, người học dược hệ TC hoặc CĐ được phép liên thông lên ĐH ngành dược. Các cơ sở đào tạo đại học có thể áp dụng các phương thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp tùy theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Năm 2025, nhiều trường ĐH tiếp tục tuyển sinh liên thông khối ngành sức khỏe. Các ngành được đào tạo liên thông khá đa dạng như điều dưỡng, dược học, kỹ thuật xét nghiệm y học, bác sĩ đa khoa… Một số trường có đào tạo liên thông gồm Trường ĐH Trà Vinh, ĐH Cửu Long, ĐH Tân Tạo, Trường ĐH Y dược (ĐH Huế), Trường ĐH Y dược Cần Thơ… Một số trường CĐ đào tạo các ngành sức khỏe như CĐ Y khoa Phạm Ngọc Thạch, CĐ Dược Sài Gòn, CĐ Viễn Đông, CĐ Đại Việt Sài Gòn, CĐ Y tế Thái Bình…

Theo quy định, tuyển sinh liên thông giữa trình độ TC, CĐ với ĐH được thực hiện theo các phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển do thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH quyết định theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ GD-ĐT.

Điểm đáng chú ý là chất lượng đầu vào liên thông được siết chặt tùy ngành, tùy trường. Không chỉ cần bằng tốt nghiệp thuộc chuyên ngành phù hợp, nhiều trường còn yêu cầu thí sinh phải có thâm niên công việc, hoặc có chứng chỉ hành nghề đúng lĩnh vực đào tạo. Hoạt động tuyển sinh liên thông hiện được các trường ĐH triển khai dưới hình thức xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp cả hai.

Chất lượng đầu vào khi liên thông ĐH ngành y được siết chặt tùy ngành, tùy trường ẢNH: YẾN THI

Tại Trường ĐH Cửu Long, thí sinh tốt nghiệp TC, CĐ hoặc ĐH thuộc khối ngành sức khỏe nhưng có học lực lớp 12 chỉ đạt mức trung bình thì phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác phù hợp.

Trường ĐH Y dược (ĐH Huế) yêu cầu thí sinh tốt nghiệp CĐ ngành dược loại khá phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm. Riêng với ngành điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, nếu thí sinh có học lực lớp 12 trung bình hoặc tốt nghiệp THPT loại khá thì cần tích lũy 5 năm kinh nghiệm làm việc trước khi xét tuyển.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) quy định thí sinh muốn học lên ngành dược phải đạt học lực lớp 12 loại khá hoặc tốt nghiệp TC/CĐ/ĐH loại khá và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác chuyên môn; đối với ngành điều dưỡng hoặc xét nghiệm, thí sinh có học lực lớp 12 trung bình phải có 5 năm kinh nghiệm mới đủ điều kiện.

Nhìn chung, yêu cầu thâm niên được xem là yếu tố quan trọng giúp các cơ sở đào tạo sàng lọc năng lực thực tế của người học, đồng thời đảm bảo rằng sinh viên liên thông có nền tảng vững chắc để theo kịp chương trình ĐH vốn có tính chuyên sâu và áp lực cao hơn.

Theo thạc sĩ Phan Thị Lệ Thu, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông, hầu như sinh viên học CĐ ngành y đều có nhu cầu liên thông lên bậc học cao hơn. Y sĩ đa khoa và điều dưỡng là 2 ngành được sinh viên tại Trường CĐ Viễn Đông liên thông nhiều nhất.

Thạc sĩ Lệ Thu cho rằng thực tế tuyển sinh nhiều năm qua cho thấy xu hướng liên thông của sinh viên hệ CĐ, TC chủ yếu là học lên đúng ngành. Những ngành này có nhu cầu nhân lực lớn, lộ trình liên thông rõ ràng và phù hợp với năng lực, thời gian của người học.

Học điều dưỡng muốn liên thông lên bác sĩ phải mất thêm thời gian học bổ sung, chuyển đổi sang y sĩ ẢNH: YẾN THI

Thực tế “đường tắt” trở thành bác sĩ

Trong số các ngành sức khỏe, con đường trở thành bác sĩ từ bậc TC, CĐ được đặc biệt quan tâm. TS-BS Nguyễn Thanh Sơn, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Y Thái Bình, cho biết hiện tại sinh viên y sĩ đa khoa ở hệ TC hoặc CĐ đều có cơ hội học liên thông lên bác sĩ đa khoa.

Theo TS-BS Sơn, nếu sinh viên CĐ tốt nghiệp loại giỏi, có thể học liên thông ngay sau khi ra trường, trong khi các trường hợp còn lại cần có thâm niên công tác để đủ điều kiện dự tuyển. Hầu hết các trường ĐH xét tuyển dựa trên điểm học bạ THPT và điểm quá trình học CĐ y sĩ.

Thời gian đào tạo liên thông lên bác sĩ đa khoa kéo dài 6 năm, tương đương sinh viên học thẳng từ THPT. Người học y sĩ sẽ được miễn một số học phần đã hoàn thành trước đó, tuy nhiên thời gian toàn khóa không được rút ngắn. Điều này đồng nghĩa với việc dù có lợi thế về kiến thức nền, sinh viên liên thông vẫn phải trải qua áp lực và khối lượng học tập lớn để đảm bảo đạt chuẩn đầu ra của chương trình bác sĩ đa khoa.

Theo thạc sĩ Phan Thị Lệ Thu, điều kiện để liên thông bác sĩ là người học phải có bằng TC hoặc CĐ ngành y sĩ loại giỏi trở lên. “Sinh viên ngành y sĩ đa khoa hầu như đều muốn học liên thông lên bác sĩ bởi đây là “con đường tắt” cho các bạn”, thạc sĩ Thu nói thêm.

Đối với ngành bác sĩ, khi thi tuyển đầu vào ĐH chính quy thì điểm rất cao, do đó khi liên thông từ CĐ lên ĐH thì cũng có những yêu cầu ràng buộc, khắt khe hơn như phải tốt nghiệp loại giỏi bậc CĐ ngành y sĩ đa khoa. Với quy định này, sinh viên buộc phải nỗ lực ngay từ đầu để đạt kết quả học tập tốt ở bậc CĐ, như vậy mới đủ điều kiện học lên cao hơn.

"Trong thực tế, không ít sinh viên y sĩ đa khoa sau khi ra trường lựa chọn đi làm tại trạm y tế, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế xã phường hoặc các phòng khám… nhằm tích lũy kinh nghiệm trước khi liên thông bác sĩ", thạc sĩ Thu chia sẻ thêm.

Với nhóm sinh viên điều dưỡng hoặc các ngành y tế khác muốn trở thành bác sĩ, hầu hết đều phải học bổ sung, chuyển đổi sang y sĩ đa khoa trước khi liên thông. Tuy nhiên, do thời gian học tập dài và áp lực cao, chỉ một số rất ít lựa chọn hướng đi này. Những người theo đuổi con đường trở thành bác sĩ thường là các sinh viên đã định hướng rõ ràng từ đầu và xuất phát điểm là ngành y sĩ đa khoa.

“Lộ trình này bị xem là “lệch hướng” và thường không được khuyến khích vì sinh viên gần như bắt đầu lại từ đầu. Chương trình đào tạo giữa điều dưỡng và bác sĩ khác nhau căn bản, từ mục tiêu, chuẩn nghề nghiệp đến nội dung chuyên môn, nên việc học lên bác sĩ từ điều dưỡng là rất khó khăn”, thạc sĩ Thu nói thêm.