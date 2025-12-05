Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Chính sách có hiệu lực từ tháng 12.2025: Sinh viên ngành y cần lưu ý

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
05/12/2025 06:26 GMT+7

Đó là những quy định mới về mới về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp bác sĩ, chính thức được thực hiện từ tháng 12.2025 mà sinh viên ngành y cần lưu ý.

Đây là nội dung của Thông tư số 41 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, được Bộ Y tế ban hành ngày 3.11, có hiệu lực từ ngày 18.12.2025, thay thế cho quy định trong thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ năm 2015. Những thông tin này liên quan trực tiếp tới sinh viên ngành y.

Theo đó, thông tư có hiệu lực từ tháng 12 quy định nhóm chức danh bác sĩ gồm có bác sĩ cao cấp (hạng I), bác sĩ chính (hạng II) và bác sĩ (hạng III). 

Chính sách có hiệu lực từ tháng 12.2025: Sinh viên ngành y cần lưu ý - Ảnh 1.

Từ 18.12.2025, có nhiều thay đổi trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của nhóm chức danh bác sĩ

ẢNH: T.T

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của từng chức danh có sự thay đổi so với quy định cũ. Cụ thể, bác sĩ cao cấp (hạng I), mã số V.08.01.01, yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ nhóm ngành y học (trừ ngành y học dự phòng và ngành dịch tễ học); tiến sĩ răng hàm mặt. Trong khi quy định cũ chỉ "trừ ngành y học dự phòng" và không có đối tượng "tiến sĩ ngành răng hàm mặt".

Nếu thông tư năm 2015 quy định bác sĩ cao cấp phải có chứng chỉ bồi dưỡng bác sĩ cao cấp (hạng I), thì dự thảo này yêu cầu "có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có giấy phép (chứng chỉ) hành nghề khám bệnh, chữa bệnh".

Dự thảo cũng bỏ quy định bác sĩ cao cấp phải có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho dùng cho ViN.

Bác sĩ chính (hạng II), mã số: V.08.01.02, yêu cầu trình độ tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ nhóm ngành y học (trừ ngành y học dự phòng và ngành dịch tễ học); thạc sĩ ngành răng hàm mặt. Quy định cũ chỉ "trừ ngành y học dự phòng" và không có đối tượng "thạc sĩ ngành răng hàm mặt).

Thông tư này cũng bỏ quy định có chứng chỉ bồi dưỡng bác sĩ chính (hạng II), thay vào đó là "có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có giấy phép (chứng chỉ) hành nghề khám bệnh, chữa bệnh", đồng thời bỏ quy định có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1) trở lên với bác sĩ chính.

Với bác sĩ (hạng III), mã số V.08.01.03, cần tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành y học (trừ ngành y học dự phòng); bác sĩ ngành răng hàm mặt (quy định cũ không có).

Nếu trước đây bác sĩ (hạng III) không yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng bác sĩ thì thông tư này yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, hoặc có giấy phép (chứng chỉ) hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Tương tự, Bộ Y tế cũng bỏ quy định phải có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên đối với chức danh bác sĩ (hạng III).

Bên cạnh đó, tại chức danh bác sĩ (hạng III), thông tư đề cập đến trường hợp tốt nghiệp cử nhân y khoa do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được Bộ GD-ĐT công nhận trình độ ĐH phải được cấp giấy phép (chứng chỉ) hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc được công nhận trình độ tương đương bác sĩ. Quy định này không có trong thông tư năm 2015.

Xem thêm bình luận