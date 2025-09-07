Sinh viên ngành y thực hành tay nghề trên mô hình bệnh nhân giá tiền tỉ

Hội thảo về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành y dược được tổ chức tại Trường CĐ Viễn Đông (TP.HCM) vào ngày 6.9 đã giới thiệu nhiều mô hình mô phỏng lâm sàng hiện đại mà các trường ĐH, CĐ đang ứng dụng.

Mô hình mô phỏng lâm sàng - giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng thực hành

Theo thạc sĩ Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông, nhóm ngành sức khỏe là ngành đặc thù với rất nhiều yêu cầu khắt khe. Thực tế không ít sinh viên chỉ được đào tạo lý thuyết trong khi công nghệ trong ngành y tiến bộ quá nhanh như nội soi, các phương pháp thăm dò không xâm lấn… từ đó nhiều em thiếu va chạm thực tế. Do đó, việc đầu tư thiết bị cho sinh viên thực hành tại trường, trong đó có các mô hình mô phỏng lâm sàng, là yêu cầu bắt buộc trước khi cho sinh viên thực tập tại các bệnh viện.

Gần đây, đơn vị đã mua nhiều mô hình mô phỏng lâm sàng từ Mỹ và Đức, với chi phí gần 3 tỉ đồng. Những mô hình này sẽ được dùng để phục vụ hoạt động dạy và học hằng ngày cho giảng viên và sinh viên, giúp sinh viên tăng cơ hội thực hành trước khi thực tập.

BS-CKII Nguyễn Hữu Hưng, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho rằng việc đầu tư vào các mô hình mô phỏng lâm sàng không chỉ là xu thế, mà còn là giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng thực hành cho sinh viên ngành y.

Công nghệ hiện nay cho phép xây dựng các tình huống giống thực tế, giúp sinh viên thực tập thao tác từ cơ bản đến phức tạp mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh. “Khi thao tác trên mô hình, dù sai sót kỹ thuật cũng không gây ảnh hưởng đến người bệnh. Đến khi đã thành thạo, sinh viên sẽ tự tin hơn khi bước vào thực tế,” ông Hưng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Hưng khẳng định, để khai thác tối đa hiệu quả của mô hình, đội ngũ giảng viên phải có trình độ chuyên môn sâu, am hiểu kỹ thuật và kiến thức lâm sàng. Ông cũng đề xuất các trường trong và ngoài nước có thể phối hợp, dùng chung phương tiện giảng dạy để tránh lãng phí và nâng cao hiệu suất sử dụng trang thiết bị.

Để khai thác tối đa hiệu quả của mô hình mô phỏng lâm sàng, đội ngũ giảng viên phải có trình độ chuyên môn sâu, am hiểu kỹ thuật và kiến thức lâm sàng ẢNH: YẾN THI

Từ thực tế giảng dạy và quản lý sinh viên thực tập, tiến sĩ Đồng Nguyễn Phương Uyển, điều dưỡng trưởng Đơn vị tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy, khẳng định nhờ quá trình thực hành mô phỏng, sinh viên được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tiếp xúc bệnh nhân thật, mang lại sự tự tin rõ rệt cho sinh viên khi bước vào môi trường bệnh viện.

Song, bà cũng chỉ ra hạn chế: mô hình không thể thay thế kỹ năng giao tiếp – một yếu tố thiết yếu khi sinh viên phải giải thích và trấn an người bệnh. “Sinh viên dễ bị thiếu kỹ năng giao tiếp và giải thích với người bệnh, điều mà mô hình giả lập chưa thể thay thế hoàn toàn”, tiến sĩ Uyển khẳng định.

Thạc sĩ Bùi Thị Hồng Ngọc, nguyên Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, cho rằng mô hình mô phỏng còn giúp sinh viên ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hành, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ vững vàng hơn. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh cần thêm các tình huống giả lập liên quan đến kỹ năng giao tiếp, để sinh viên có thể vừa học thao tác, vừa rèn luyện ứng xử chuyên nghiệp ngay từ trên ghế nhà trường.

Giải pháp rèn luyện giao tiếp: Ứng dụng người bệnh AI và mô hình Hybrid

Một trong những hạn chế của các mô hình mô phỏng lâm sàng hiện nay là việc sinh viên chưa được thực hành đầy đủ kỹ năng giao tiếp – yếu tố giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe.

TS-BS Nguyễn Thanh Sơn, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Thái Bình, cho biết hiện nay trên thế giới đã áp dụng nhiều phương pháp mô phỏng y khoa, từ mô hình vật lý, kịch bản người bệnh chuẩn hóa, mô phỏng trực tuyến, mô phỏng độ trung thực cao, thực tế ảo tăng cường, đến mô hình Hybrid. Trong đó, mô hình Hybrid là mô hình kết hợp bệnh nhân chuẩn với mô hình vật lý và công nghệ thực tế ảo, được đánh giá hiện đại nhất.

“Mô hình Hybrid hiện đã được kiểm định đạt chuẩn quốc tế và đang được ứng dụng tại nhiều trường y lớn, trong đó có ĐH Y Dược TP.HCM. Điểm ưu việt là sinh viên không chỉ luyện kỹ năng lâm sàng mà còn có cơ hội rèn kỹ năng giao tiếp trong cùng một ca bệnh mô phỏng, tuy nhiên mô hình này sẽ rất tốn kém”, TS-BS Nguyễn Thanh Sơn thông tin thêm.

TS-BS Nguyễn Thanh Sơn, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Thái Bình, cho biết mỗi mô hình mô phỏng y khoa có những ưu điểm, hạn chế riêng ẢNH: YẾN THI

Điểm mới đáng chú ý là việc ứng dụng AI vào mô hình người bệnh mô phỏng. Theo TS-BS Sơn, phần mềm AI có thể được lập trình để tương tác với sinh viên, giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho sinh viên: giải thích bệnh lý, xử lý tình huống khó khăn như thông báo tin xấu, hoặc thảo luận phương án điều trị. Công nghệ này còn có ưu điểm tiết kiệm chi phí, cho phép nhiều sinh viên cùng thực hành một ca bệnh.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhìn nhận AI không thể nắm bắt cảm xúc bệnh nhân, bỏ qua những phức tạp trong thực tế, không thể thay thế tương tác trực tiếp với bệnh nhân…

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm thực tế, TS-BS Nguyễn Thanh Sơn cho biết tại Trường CĐ Y tế Thái Bình, phòng thực hành được thiết kế như buồng bệnh thực tế, với các ca bệnh chuẩn, sinh viên phải tự giao tiếp, lấy dụng cụ, thực hiện thủ thuật và ghi chép bệnh án. Mỗi ca bệnh kéo dài 15-20 phút, bao gồm nhiều thao tác. Đặc biệt, trường đang phát triển mô hình Hybrid kết hợp người bệnh AI và mô hình vật lý - một bước tiến mới trong việc đào tạo toàn diện kỹ năng y khoa.

Một số mô hình mô phỏng lâm sàng được giới thiệu tại hội thảo:

SAM4 - Hệ thống nghe tim, phổi, âm ruột, âm thổi hiện đại. SAM4 là phiên bản cải tiến vượt bậc từ dòng sản phẩm SAM trước đó, tập trung vào trải nghiệm nghe chân thực, đèn led định vị, xoay 360 độ. Với mô hình này, sinh viên có thể nhận biết được nhiều loại âm thổi bệnh lý khác nhau, tiếng tim thai cho đến tiếng ran phổi, tất cả đều được tích hợp trong một hệ thống nhỏ gọn, thông minh. ẢNH: YẾN THI

Mô hình đặt thông mũi dạ dày corman - một kỹ năng thiết yếu trong chăm sóc bệnh nhân cấp cứu và hồi sức. Mô hình này có thể dùng để hướng dẫn sinh viên đặt sonde dạ dày từ cơ bản đến nâng cao

ẢNH: YẾN THI

Mô hình đặt thông tiểu nam giới đề phòng nhiễm trùng. Đây là một kỹ năng vừa đòi hỏi kiến thức, vừa cần sự khéo léo, chuẩn xác và đặc biệt là yếu tố vô trùng ẢNH: YẾN THI

Mô hình bàn tay tiêm tĩnh mạch. Đây là thủ thuật cơ bản nhưng vô cùng quan trọng trong thực hành y khoa. Với mô hình tiêm tĩnh mạch mềm mại, kích thước như bàn tay thật, sinh viên có thể luyện tập lặp lại nhiều lần, tránh sai sót khi thực hiện trên bệnh nhân thực tế ẢNH: YẾN THI

Mô hình đặt nội khí quản do TS-BS Nguyễn Duy Tân, nguyên giảng viên Trường ĐH Sức khoẻ, ĐH Quốc gia TP.HCM, thực hiện ẢNH: YẾN THI



















