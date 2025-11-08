Ngành răng hàm mặt thu hút người bệnh nước ngoài

Từ ngày 7 - 9.11, tại TP.HCM diễn ra hội nghị khoa học và triển lãm răng hàm mặt quốc tế TP.HCM lần thứ 3 (HIDEC 2025), với chủ đề: "Hành trình 50 năm vươn tới chăm sóc răng miệng tối ưu".

Hội nghị do Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM phối hợp Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM tổ chức, với sự tham dự của hơn 1.000 bác sĩ, chuyên gia trong và ngoài nước (Mỹ, Canada, Úc, Hàn Quốc…).

HIDEC 2025 với 35 chuyên đề tham luận về các lĩnh vực chuyên sâu, những xu hướng mới nhất trong chuyên ngành răng hàm mặt, như: phục hình răng; phẫu thuật tạo hình hàm - mặt; chỉnh hình răng mặt; cấy ghép nha khoa; nha khoa dự phòng…

Các bác sĩ Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM đang điều trị cho bệnh nhân ẢNH: BSCC

Đây là diễn đàn chia sẻ học thuật, kết nối tri thức, cập nhật phương pháp điều trị mới, mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, qua đó nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc răng miệng.

Thông tin tại hội nghị cho biết, trong những năm qua, ngành răng hàm mặt Việt Nam phát triển mạnh với nhiều thành tựu nổi bật trong nhiều lĩnh vực, hội nhập quốc tế. Trong điều trị, ngành răng hàm mặt đã làm chủ và thực hiện thường quy nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến, phức tạp, ứng dụng phần mềm phẫu thuật ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) trong khám, chữa bệnh răng hàm mặt… Từ đó, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe răng miệng; không chỉ giữ chân người bệnh điều trị trong nước, ngành răng hàm mặt còn thu hút được các bệnh nhân nước ngoài đến điều trị.

Theo PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, sự phát triển của chuyên ngành răng hàm mặt TP.HCM góp phần quảng bá hình ảnh y tế, thu hút người bệnh nước ngoài

ẢNH: BSCC

Tại hội nghị, PGS-TS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho rằng chuyên ngành răng hàm mặt của TP.HCM phát triển mạnh từ chăm sóc ban đầu đến chuyên sâu. Mạng lưới cung ứng dịch vụ ngày càng hoàn thiện; năng lực chuyên môn, thẩm mỹ và điều trị toàn diện ngày càng nâng cao; hợp tác, nghiên cứu, đào tạo mở rộng, góp phần nâng cao chất lượng nhân lực, chuyên môn và dịch vụ cho người bệnh.

"Đặc biệt, hai bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM và Răng hàm mặt TP.HCM đã phối hợp triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực như: chăm sóc răng miệng cho học sinh, điều trị chuyên sâu, nha khoa thẩm mỹ và du lịch y tế. Những chương trình này đã nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần quảng bá hình ảnh y tế TP.HCM, thu hút người bệnh nước ngoài, và tạo động lực phát triển kinh tế y tế", PGS-TS Nguyễn Anh Dũng nói.