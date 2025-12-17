Trường ĐH tư thục sẽ giảm dần chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm học bạ

Từ năm 2014, Quy chế tuyển sinh ĐH cho phép các trường ĐH được xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh phù hợp. Từ năm 2017 trở đi, phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ trở nên phổ biến ở cả trường công lập lẫn tư thục. Số lượng chỉ tiêu cho xét bằng điểm học bạ ban đầu chỉ 15-20%, và 3 năm trở lại đây có trường dành tới 50-60% tổng chỉ tiêu để xét bằng kết quả học tập THPT.

Tại Hội nghị giáo dục ĐH năm 2025 do Bộ GD-ĐT tổ chức trong tháng 9 vừa qua, lãnh đạo Vụ Giáo dục ĐH cho rằng đã đến lúc cần nhìn nhận lại liệu thời gian tới có nên duy trì việc xét tuyển bằng học bạ nữa hay không. Đến nay có khoảng 20 cơ sở giáo ĐH công lập dự kiến năm 2026 sẽ bỏ xét tuyển bằng điểm học bạ.

C ÂN ĐỐI TỶ LỆ GIỮA CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, thông tin: "Đến nay ĐH Duy Tân vẫn chưa chốt đề án tuyển sinh nhưng cơ bản vẫn giữ các phương thức xét tuyển như năm 2025. Theo đó, tỷ lệ chỉ tiêu học bạ sẽ giảm (từ 45% năm 2025 còn 35% năm 2026) và tăng chỉ tiêu cho phương thức xét kết quả thi THPT (từ 45% năm 2025 lên 55% năm 2026). 10% còn lại sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và V-SAT".

Năm 2026 nhiều trường ĐH tư thục dự kiến vẫn giữ phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ nhưng giảm chỉ tiêu, đồng thời thêm phương thức tuyển sinh mới ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Th.S Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cũng cho hay năm 2026, trường dự kiến dành 40% chỉ tiêu cho phương thức xét học bạ, giảm khoảng 10% so với năm trước. Trường ĐH Gia Định cũng giảm chỉ tiêu học bạ từ 50% (năm 2025) xuống còn 40%...

Theo Th.S Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, trường dự kiến sẽ duy trì ổn định các phương thức xét tuyển đang áp dụng trong những năm gần đây nhằm tránh gây xáo trộn cho thí sinh (TS) và phụ huynh. Tuy nhiên riêng với phương thức xét học bạ, trường sẽ cân đối tỷ lệ giữa các phương thức xét tuyển nhằm đảm bảo hiệu quả tuyển sinh, chất lượng đầu vào và phù hợp với định hướng đào tạo.

"Phương thức xét học bạ vẫn là kênh tuyển sinh hiệu quả và công bằng nếu được kiểm soát tốt. Với trường, đây vẫn là phương thức phù hợp và tại thời điểm này, dự kiến chúng tôi chưa có kế hoạch bỏ, cũng không đặt mục tiêu cắt giảm đột ngột trong những năm tới, mà sẽ xây dựng lộ trình phù hợp để thuận lợi nhất. Trường sẽ liên tục rà soát, điều chỉnh tiêu chí theo yêu cầu và định hướng công tác tuyển sinh của Bộ GD-ĐT để đảm bảo chất lượng đầu vào và cân đối tỷ lệ xét tuyển giữa các phương thức", Th.S Tư chia sẻ.

Lãnh đạo một trường ĐH ngoài công lập khác tại TP.HCM, cho rằng nếu Bộ GD-ĐT không có quy định bỏ thì trường vẫn tiếp tục sử dụng học bạ để xét tuyển và có thể trường sẽ nâng điểm sàn lên để đảm bảo chất lượng đầu vào.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường đại học ảnh: Đào Ngọc Thạch

B Ổ SUNG PHƯƠNG THỨC MỚI

Theo Th.S Xuân Dung, 10% chỉ tiêu của học bạ sẽ được chuyển sang phương thức xét tuyển mới của trường năm 2026. Đó là xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và điểm học bạ THPT, với công thức: điểm xét tuyển = (điểm thi THPT + điểm học bạ THPT)/2. Trong đó điểm thi THPT là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (thang điểm 30), còn điểm học bạ là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân 3.

"Việc bổ sung phương thức xét tuyển kết hợp nhằm tạo thêm lựa chọn phù hợp cho TS, đặc biệt với những em mong muốn một phương thức xét tuyển cân bằng giữa năng lực tích lũy và kết quả thi cuối cấp. Phương thức này giúp tăng tính linh hoạt, giảm áp lực cho TS và đảm bảo tiêu chí đánh giá toàn diện", Th.S Xuân Dung nhìn nhận.

Th.S Trịnh Hữu Chung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định, cũng thông tin bên cạnh các phương thức là xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, năm 2016 trường giảm 10% chỉ tiêu học bạ để xét phương thức mới kết hợp điểm tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp THPT với điểm trung bình học bạ lớp 12.

PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, thông tin năm 2026, bên cạnh các phương thức tuyển sinh đã được sử dụng ở năm 2025, trường dự kiến sẽ bổ sung 2 phương thức xét tuyển mới: xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và xét kết quả kỳ thi V-SAT của ĐH Cần Thơ. Như vậy năm 2026 trường có 4 phương thức, bao gồm cả xét học bạ và xét điểm thi THPT.

Trong khi đó, ngoài 6 phương thức năm 2025, năm tới Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM) dự kiến sẽ bổ sung phương thức xét tuyển hồ sơ năng lực. Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Phương thức này dựa trên các tiêu chí về năng lực học tập, năng lực xã hội và năng khiếu, cho phép đánh giá người học toàn diện hơn trong cả quá trình học THPT và ghi nhận năng lực hội nhập xã hội của TS. Mục tiêu dài hạn là sẽ thay thế phương thức xét kết quả học bạ".

Theo đó, năng lực học tập gồm: Học lực học tập THPT, năng lực ngoại ngữ, thành tích/giải thưởng. Năng lực xã hội là tham gia ít nhất một hoạt động phong trào/cộng đồng có minh chứng giấy chứng nhận/xác nhận của trường THPT hoặc địa phương/các đơn vị tổ chức hoạt động... "Trường đang nghiên cứu tính toán trọng số phù hợp. Ví dụ năng lực học tập chiếm 70%, trong đó học lực học tập THPT: 40%, ngoại ngữ 20%, thành tích/giải thưởng 10%; năng lực xã hội 30%...", tiến sĩ Tuấn chia sẻ.