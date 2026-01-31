Sôi động trải nghiệm công nghệ, hướng nghiệp ở chương trình Tư vấn mùa thi

Sáng nay, khuôn viên Trường THPT Nguyễn Diêu, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định) trở nên náo nhiệt khi đón hơn 1.200 học sinh Trường THPT số 3 Tuy Phước và THPT Nguyễn Diêu tham gia chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Gia Lai tổ chức.
Ngay sau phần tư vấn ngay trung tâm sân trường, học sinh hào hứng đến 11 gian hàng của các trường đại học để tìm hiểu sâu hơn về ngành nghề và cơ hội học tập. Không gian tư vấn trở nên sôi động với nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng, phù hợp tâm lý học sinh cuối cấp.
Gian hàng Trường ĐH FPT thu hút đông đảo học sinh với hoạt động trải nghiệm cánh tay robot. Việc trực tiếp quan sát và điều khiển thiết bị công nghệ hiện đại giúp các em thêm hứng thú với lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thông tin.
Trái ngược với không khí công nghệ, gian hàng Trường ĐH Xây dựng Miền Trung tạo điểm nhấn bằng hoạt động viết thư pháp. Những bức thư pháp kèm lời chúc năm mới, chúc đỗ đạt được trao tận tay học sinh như sự động viên nhẹ nhàng trước kỳ thi quan trọng.
Nhiều trường đại học khác lựa chọn hình thức trò chơi tương tác để thu hút học sinh. ĐH Duy Tân, Trường ĐH Luật – ĐH Huế, Trường ĐH Ngoại ngữ & Tin học TP.HCM liên tục tổ chức các trò chơi tập thể, mang đến không khí trẻ trung, sôi nổi. Trường ĐH Thái Bình Dương (Khánh Hòa) gây hứng thú với hoạt động đố vui có thưởng, vừa kiểm tra kiến thức vừa tạo tiếng cười.
Bên cạnh đó, các gian hàng của Trường ĐH Luật TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Tài chính – Marketing (TP.HCM), Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ghi điểm nhờ đội ngũ tư vấn viên tận tâm. Tại đây, học sinh được giải đáp cụ thể về phương thức xét tuyển, học bổng và định hướng nghề nghiệp, giúp các em thêm tự tin trong việc chọn trường, chọn ngành.
