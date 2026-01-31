Sôi động trải nghiệm công nghệ, hướng nghiệp ở chương trình Tư vấn mùa thi

Sáng nay, khuôn viên Trường THPT Nguyễn Diêu, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định) trở nên náo nhiệt khi đón hơn 1.200 học sinh Trường THPT số 3 Tuy Phước và THPT Nguyễn Diêu tham gia chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Gia Lai tổ chức.



Chương trình Tư vấn mùa thi diễn ra sôi nổi với các tiết mục biểu diễn văn nghệ, võ thuật của các học sinh 2 trường THPT Nguyễn Diêu và THPT số 3 Tuy Phước ẢNH: BÁ DUY

Ngay sau phần tư vấn ngay trung tâm sân trường, học sinh hào hứng đến 11 gian hàng của các trường đại học để tìm hiểu sâu hơn về ngành nghề và cơ hội học tập. Không gian tư vấn trở nên sôi động với nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng, phù hợp tâm lý học sinh cuối cấp.

Các bạn học sinh tìm đến gian hàng của các trường đại học để được tư vấn kỹ hơn ẢNH: BÁ DUY

Gian hàng Trường ĐH FPT thu hút đông đảo học sinh với hoạt động trải nghiệm cánh tay robot. Việc trực tiếp quan sát và điều khiển thiết bị công nghệ hiện đại giúp các em thêm hứng thú với lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thông tin.

Gian hàng Trường ĐH FPT thu hút đông đảo học sinh với hoạt động trải nghiệm cánh tay robot ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trái ngược với không khí công nghệ, gian hàng Trường ĐH Xây dựng Miền Trung tạo điểm nhấn bằng hoạt động viết thư pháp. Những bức thư pháp kèm lời chúc năm mới, chúc đỗ đạt được trao tận tay học sinh như sự động viên nhẹ nhàng trước kỳ thi quan trọng.

Gian hàng Trường ĐH Xây dựng Miền Trung tạo điểm nhấn bằng hoạt động viết thư pháp ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhiều trường đại học khác lựa chọn hình thức trò chơi tương tác để thu hút học sinh. ĐH Duy Tân, Trường ĐH Luật – ĐH Huế, Trường ĐH Ngoại ngữ & Tin học TP.HCM liên tục tổ chức các trò chơi tập thể, mang đến không khí trẻ trung, sôi nổi. Trường ĐH Thái Bình Dương (Khánh Hòa) gây hứng thú với hoạt động đố vui có thưởng, vừa kiểm tra kiến thức vừa tạo tiếng cười.

Trò chơi ném vòng tại tại gian hàng của Trường ĐH Luật - ĐH Huế thu hút nhiều học sinh tham gia ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bên cạnh đó, các gian hàng của Trường ĐH Luật TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Tài chính – Marketing (TP.HCM), Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ghi điểm nhờ đội ngũ tư vấn viên tận tâm. Tại đây, học sinh được giải đáp cụ thể về phương thức xét tuyển, học bổng và định hướng nghề nghiệp, giúp các em thêm tự tin trong việc chọn trường, chọn ngành.

Các chuyên gia đến từ Trường ĐH Luật TP.HCM tư vấn chuyên sâu cho các học sinh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đại diện Trường ĐH Tài chính – Marketing trực tiếp trao đổi, giải đáp các thắc mắc của học sinh ẢNH: BÁ DUY

Học sinh chủ động tìm đến các gian hàng để được tư vấn, giải đáp kỹ hơn các thắc mắc ẢNH: ĐỨC NHẬT

ĐH Kinh tế TP.HCM tặng quà cho các bạn học sinh ghé thăm gian hàng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trò chơi ném bóng vào ly của ĐH Duy Tân thu hút nhiều bạn học sinh tham gia ẢNH: ĐỨC NHẬT

Học sinh tham gia trò chơi đố vui có thưởng tại gian hàng của Trường ĐH Thái Bình Dương ẢNH: ĐỨC NHẬT

Các học sinh tham gia trò chơi vòng quay may mắn tại gian hàng của Trường ĐH Ngoại ngữ & Tin học TP.HCM ẢNH: ĐỨC NHẬT