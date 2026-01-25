Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Đông nghịt học sinh 'trảy hội' chọn trường, chọn ngành

Thúy Hằng
Thúy Hằng
25/01/2026 16:11 GMT+7

Khoảng 15.000 học sinh có mặt trong 2 ngày diễn ra sự kiện Tư vấn mùa thi 2026 hôm 24 và 25.1. Đây cũng là năm thứ 28 của chương trình chọn trường, chọn ngành đã trở thành thương hiệu của Báo Thanh Niên.

Hôm 24.1, chương trình Tư vấn mùa thi 2026 được khai mạc tại Trường ĐH Đồng Nai (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai). Tại đây, gần 10.000 học sinh từ các trường THPT đã có mặt tại các gian hàng của các trường đại học, cao đẳng, học viện, công ty du học cùng lắng nghe tư vấn chọn ngành, chọn trường.

Còn trong sáng nay (25.1), chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (số 1 Lê Lợi, phường Bình Dương, TP.HCM). Tham dự các hoạt động hôm nay có gần 5.000 học sinh của 10 trường THPT ở trên địa bàn.

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 1.

Gần 10.000 học sinh từ các trường THPT có mặt tại Trường Đồng Nai, hôm 24.1 trong ngày khai mạc Tư vấn mùa thi 2026

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 2.

Điểm đáng chú ý, đây là chương trình Tư vấn mùa thi đầu tiên của Báo Thanh Niên được tổ chức sau khi sáp nhập tỉnh thành, cả nước còn 34 tỉnh thành, nhiều học sinh không quản ngại đường sá xa xôi, có em vượt gần 90 km để tới Trường ĐH Đồng Nai

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 3.

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 4.

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 5.

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 6.

Hàng ngàn học sinh tham gia Tư vấn mùa thi, trong đó nhiều em vượt cả trăm cây số từ địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ), nay thuộc tỉnh Đồng Nai, đến với các hoạt động tại chương trình

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 7.

Ngoài việc lắng nghe lời khuyên từ các thầy cô và đội ngũ chuyên gia trong hội trường, các em học sinh còn tới các gian hàng, nghe tư vấn từ các cơ sở giáo dục đào tạo để có những lời khuyên hữu ích

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 8.

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 9.

Các hoạt động trong chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên luôn được đổi mới từ hình thức, nội dung qua các năm, thu hút được sự quan tâm lớn từ các phụ huynh, học sinh, các thầy cô giáo ở các trường THPT

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 10.

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 11.

Bên cạnh khu vực tư vấn trong hội trường, các thầy cô giáo, đội ngũ chuyên gia còn trao đổi trực tiếp với các em học sinh ở gian hàng

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 12.

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 13.

Tại các bàn tư vấn ở mỗi gian hàng, học sinh được trải nghiệm, thực hành, chia sẻ kiến thức thực tiễn về ngành học

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 14.

Đây là năm thứ 28 của chương trình Tư vấn mùa thi

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 15.

Bên cạnh việc học tập trong nước, nhiều học sinh quan tâm tìm hiểu các chương trình du học tại ngày hội

ẢNH: THÚY HẰNG

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 16.

ẢNH: THÚY HẰNG

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 17.

Các gian hàng của Tư vấn mùa thi được thiết kế hiện đại, giàu trải nghiệm, giúp học sinh có thêm phần nào kiến thức thực tiễn về chuyên môn mình sẽ học ở bậc cao đẳng, đại học

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 18.

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 19.

Khi tới các gian hàng, bên cạnh tìm hiểu thông tin về tổ hợp tuyển sinh, học phí, cơ hội việc làm..., học sinh còn tham gia trò chơi, nhận được nhiều phần quà thú vị

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 20.

Trong 2 ngày diễn ra Tư vấn mùa thi 2026 vừa qua, các thí sinh cũng được giao lưu, chia sẻ với những gương mặt truyền cảm hứng tích cực cho việc học tập, hoạt động nghệ thuật, để đạt được ước mơ của mình. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Nhật ký của mẹ", "Nỗi đau giữa hòa bình"...

ẢNH: ĐỘC LẬP

Hơn 15.000 học sinh trong sự kiện chọn trường, chọn ngành 28 năm tuổi - Ảnh 21.

Và ca sĩ Giana 'Việt Nam Idol'. Giana cho hay cô chọn thi và theo đuổi ngành thanh nhạc vì đã yêu thích âm nhạc và muốn nghiêm túc với con đường này từ những năm còn học tiểu học, THCS. Cô luôn muốn hiểu rõ khả năng, giới hạn cũng như tìm ra hướng đi phù hợp nhất cho bản thân

ẢNH: ĐỘC LẬP

Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận