Đông nghịt học sinh 'trảy hội' chọn trường, chọn ngành

Hôm 24.1, chương trình Tư vấn mùa thi 2026 được khai mạc tại Trường ĐH Đồng Nai (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai). Tại đây, gần 10.000 học sinh từ các trường THPT đã có mặt tại các gian hàng của các trường đại học, cao đẳng, học viện, công ty du học cùng lắng nghe tư vấn chọn ngành, chọn trường.

Còn trong sáng nay (25.1), chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (số 1 Lê Lợi, phường Bình Dương, TP.HCM). Tham dự các hoạt động hôm nay có gần 5.000 học sinh của 10 trường THPT ở trên địa bàn.

Gần 10.000 học sinh từ các trường THPT có mặt tại Trường Đồng Nai, hôm 24.1 trong ngày khai mạc Tư vấn mùa thi 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Điểm đáng chú ý, đây là chương trình Tư vấn mùa thi đầu tiên của Báo Thanh Niên được tổ chức sau khi sáp nhập tỉnh thành, cả nước còn 34 tỉnh thành, nhiều học sinh không quản ngại đường sá xa xôi, có em vượt gần 90 km để tới Trường ĐH Đồng Nai ẢNH: ĐỘC LẬP

Hàng ngàn học sinh tham gia Tư vấn mùa thi, trong đó nhiều em vượt cả trăm cây số từ địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ), nay thuộc tỉnh Đồng Nai, đến với các hoạt động tại chương trình ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngoài việc lắng nghe lời khuyên từ các thầy cô và đội ngũ chuyên gia trong hội trường, các em học sinh còn tới các gian hàng, nghe tư vấn từ các cơ sở giáo dục đào tạo để có những lời khuyên hữu ích ẢNH: ĐỘC LẬP

Các hoạt động trong chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên luôn được đổi mới từ hình thức, nội dung qua các năm, thu hút được sự quan tâm lớn từ các phụ huynh, học sinh, các thầy cô giáo ở các trường THPT ẢNH: ĐỘC LẬP

Bên cạnh khu vực tư vấn trong hội trường, các thầy cô giáo, đội ngũ chuyên gia còn trao đổi trực tiếp với các em học sinh ở gian hàng ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại các bàn tư vấn ở mỗi gian hàng, học sinh được trải nghiệm, thực hành, chia sẻ kiến thức thực tiễn về ngành học ẢNH: ĐỘC LẬP

Đây là năm thứ 28 của chương trình Tư vấn mùa thi ẢNH: ĐỘC LẬP

Bên cạnh việc học tập trong nước, nhiều học sinh quan tâm tìm hiểu các chương trình du học tại ngày hội ẢNH: THÚY HẰNG

Các gian hàng của Tư vấn mùa thi được thiết kế hiện đại, giàu trải nghiệm, giúp học sinh có thêm phần nào kiến thức thực tiễn về chuyên môn mình sẽ học ở bậc cao đẳng, đại học ẢNH: ĐỘC LẬP

Khi tới các gian hàng, bên cạnh tìm hiểu thông tin về tổ hợp tuyển sinh, học phí, cơ hội việc làm..., học sinh còn tham gia trò chơi, nhận được nhiều phần quà thú vị

Trong 2 ngày diễn ra Tư vấn mùa thi 2026 vừa qua, các thí sinh cũng được giao lưu, chia sẻ với những gương mặt truyền cảm hứng tích cực cho việc học tập, hoạt động nghệ thuật, để đạt được ước mơ của mình. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Nhật ký của mẹ", "Nỗi đau giữa hòa bình"... ẢNH: ĐỘC LẬP