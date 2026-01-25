Đông nghịt học sinh 'trảy hội' chọn trường, chọn ngành

Khoảng 15.000 học sinh có mặt trong 2 ngày diễn ra sự kiện Tư vấn mùa thi 2026 hôm 24 và 25.1. Đây cũng là năm thứ 28 của chương trình chọn trường, chọn ngành đã trở thành thương hiệu của Báo Thanh Niên.
Hôm 24.1, chương trình Tư vấn mùa thi 2026 được khai mạc tại Trường ĐH Đồng Nai (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai). Tại đây, gần 10.000 học sinh từ các trường THPT đã có mặt tại các gian hàng của các trường đại học, cao đẳng, học viện, công ty du học cùng lắng nghe tư vấn chọn ngành, chọn trường.
Còn trong sáng nay (25.1), chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (số 1 Lê Lợi, phường Bình Dương, TP.HCM). Tham dự các hoạt động hôm nay có gần 5.000 học sinh của 10 trường THPT ở trên địa bàn.
