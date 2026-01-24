Gặp nhạc sĩ tỉ view, ca sĩ Vietnam Idol ở Tư vấn mùa thi 2026

N HẠC SĨ TỈ VIEW GIAO LƯU CÙNG học sinh

Lần đầu tiên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả ca khúc tỉ view Viết tiếp câu chuyện hòa bình xuất hiện trong buổi khai mạc ngày hội Tư vấn mùa thi năm 2026 của Báo Thanh Niên tại Trường ĐH Đồng Nai, P.Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai vào sáng nay (24.1).

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hát cùng các em học sinh TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Tác giả của những ca khúc nổi tiếng như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nhật ký của mẹ… sẽ không chỉ hòa giọng cùng hàng ngàn khán giả với những ca khúc được yêu thích, anh còn chia sẻ với các bạn trẻ những lời khuyên về quá trình học tập, học tiếng Anh hiệu quả, theo đuổi đam mê. Đáng chú ý, vừa qua nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trúng tuyển đại học chính quy ngành sư phạm âm nhạc, Nhạc viện TP.HCM vào tháng 11.2025 khi anh 42 tuổi. Chính vì vậy, nhạc sĩ sẽ gửi tới các học sinh những đam mê cống hiến nghệ thuật và kinh nghiệm trong hành trình tự học, để đạt được mục tiêu đặt ra trong cuộc sống.

C A SĨ VI ETNAM I DOL HÁT CÙNG HÀNG NGÀN KHÁN GIẢ

Ngày 25.1, chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm Bình Dương (P.Bình Dương, TP.HCM) dự kiến vô cùng hấp dẫn, sôi động khi có sự tham gia của nữ ca sĩ Giana và ca sĩ Tr.D. Ca sĩ Giana và Tr.D sẽ trình diễn 4 ca khúc: Inside my mind, Muốn ở bên anh, Nắng có mang em về, Yêu đậm âm điệu.

Ca sĩ Giana ẢNH: NVCC

Giana tên thật là Hương Giang, 24 tuổi, quê Hải Phòng, vào TP.HCM khi vừa tốt nghiệp THPT. Xa gia đình, không mối quan hệ, không nền tảng sẵn có, cô sớm rèn luyện được tinh thần tự lập. Giana được bước vào môi trường chuyên nghiệp sau khi cô tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Vietnam Idol 2023. Dù không đi sâu nhưng phần thể hiện của cô đã lọt vào mắt xanh nhạc sĩ Huy Tuấn và được mời về công ty, được đào tạo bài bản và định hướng hình ảnh cá tính, năng động. Sau một thời gian, khi ra ngoài hoạt động độc lập, Giana trải qua những thời điểm chênh vênh, khó khăn, song từ đây cô mạnh mẽ hơn, cũng là lúc cô phát huy thế mạnh của mình, đó là viết nhạc. Dự án âm nhạc đầu tay For Me của Giana đã ra đời, âm nhạc giúp cô được chữa lành, khẳng định bản thân.

Hiện nay, song song với hoạt động nghệ thuật, Giana còn chăm chỉ học tập. Cô chọn thi và theo đuổi ngành thanh nhạc vì đã yêu thích âm nhạc và muốn nghiêm túc với con đường này từ những năm còn học tiểu học, THCS. Cô luôn muốn hiểu rõ khả năng, giới hạn cũng như tìm ra hướng đi phù hợp nhất cho bản thân.

"Tôi luôn ý thức rõ về việc làm nghệ thuật một cách bền vững. Trong quá trình ôn tập và học hỏi, tôi dành rất nhiều thời gian để luyện tập, lắng nghe bản thân và hoàn thiện từng ngày. Những trải nghiệm đó, dù dài hay ngắn, đều góp phần giúp tôi định hình rõ hơn con đường âm nhạc mà mình muốn theo đuổi. Thông qua chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên, tôi mong có thể truyền cảm hứng đến các bạn học sinh rằng: hãy chọn ngành, chọn nghề bằng sự nghiêm túc và chủ động. Đừng quá áp lực về việc mình phải đi nhanh hay giống ai, quan trọng là bạn hiểu mình muốn gì và sẵn sàng nỗ lực vì lựa chọn đó", Giana chia sẻ.