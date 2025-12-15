Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xúc động nhắc về 3 biến cố cuộc đời

'Tôi là một nhạc sĩ may mắn'

Góp mặt trong chương trình The Khang Show, Nguyễn Văn Chung có cơ hội trải lòng về hành trình làm nghề cũng như những thăng trầm trong cuộc sống. Theo Nguyễn Văn Chung, giai đoạn 2008 - 2009 là đỉnh cao sự nghiệp của mình vì anh có hàng loạt bản hit. Tuy nhiên, khi ở thời điểm vàng son nhất, nam nhạc sĩ lại cảm thấy chơi vơi vì không biết tiếp theo mình nên làm gì.

Ở mỗi giai đoạn làm nghề, Nguyễn Văn Chung lại may mắn gặp được những ca sĩ thể hiện thành công ca khúc mà anh chấp bút Ảnh: BTC

"Nếu thời điểm đó tôi viết tiếp những ca khúc về tình yêu để nó thành hit nữa thì tự mình cảm thấy chán. Cho nên, tôi nghĩ đến việc tìm chủ đề khác và trùng hợp tôi muốn viết một bài hát tặng sinh nhật mẹ mình. Từ đó, tôi nghĩ mình thử viết những bài hát về gia đình, về mẹ. Nhưng thị trường lúc đó ưu tiên những bài hát về tình yêu hơn nên việc dấn thân vào con đường này rất khó khăn vì gây ảnh hưởng về danh tiếng", Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Sau thành công của Nhật ký của mẹ, Nguyễn Văn Chung tiếp tục thử sức ở mảng nhạc thiếu nhi. Dù gặp khó khăn vì đây không phải là những bài hát nổi đình đám ngay lập tức nhưng theo Nguyễn Văn Chung đây là những ca khúc để đời. Nhìn lại con đường nghệ thuật, anh tự thấy rằng mình là nhạc sĩ may mắn vì trong từng giai đoạn sáng tác anh đều gặp được những ca sĩ phù hợp để thể hiện "đứa con tinh thần" của mình.

Nguyễn Văn Chung xúc động khi nhắc về người mẹ đã khuất Ảnh: Chụp màn hình

3 biến cố làm thay đổi Nguyễn Văn Chung

Dẫu thành công trên con đường nghệ thuật nhưng cuộc sống của Nguyễn Văn Chung lại trải qua nhiều thăng trầm. Anh xúc động kể: "Mình có thể kể được 3 biến cố, đầu tiên là người yêu đầu bỏ đi, thứ hai là mình không giữ được mái ấm gia đình và gần đây nhất là mẹ qua đời. Đó là ba biến cố làm thay đổi nhận thức và ảnh hưởng đến sáng tác của mình".

Nhắc về đấng sinh thành, Nguyễn Văn Chung thừa nhận anh đã sẵn sàng tâm lý về việc mẹ rời xa mình từ lúc sức khỏe mẹ yếu dần do bệnh tật. Tuy nhiên, đến thời gian hiện tại anh vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác trống rỗng vì mất đi người thân yêu nhất. Anh tâm sự: "Bình thường mình rất thoải mái với mọi người nhưng đến lúc mình có được thành công, nhận được một giải thưởng nào đó thì mình lại ước gì còn mẹ ở đây. Cảm giác đó rất kinh khủng, đôi khi mình không cảm nhận được niềm vui đáng lẽ ra mình phải được tận hưởng".

Nguyễn Văn Chung luôn nỗ lực vươn lên sau biến cố Ảnh: BTC

Nguyễn Văn Chung tiết lộ trong đêm concert Tổ quốc trong tim, dù được 50 ngàn khán giả ủng hộ, cổ vũ nhưng anh chỉ cảm thấy vui được 5 phút trên sân khấu và niềm hân hoan đó mất đi ngay sau khi tiết mục kết thúc. Ngoài ra, anh cũng cho biết mình luôn thể hiện sự hài hước lên mạng xã hội cũng như thường xuyên trả lời bình luận của khán giả vì anh mong sự tích cực của mọi người giúp anh khỏa lấp cảm giác trống rỗng của mình.



"Trong thời điểm xảy ra những biến cố gia đình, tôi khá suy sụp và điều đó khiến mình nỗ lực, vắt kiệt sức để hồi phục lại cả tinh thần và đời sống vật chất", nam nhạc sĩ 8X trải lòng.

Hiện tại, Nguyễn Văn Chung đã thực hiện được ước mơ là mua một căn hộ cho ba. Ngoài ra, anh cũng mong rằng có thể tổ chức một đêm concert riêng sau nhiều năm làm nghề.